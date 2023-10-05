دبي: أعلنت شركة "نخيل"، المطور العقاري الرائد عالمياً والتي تتخذ من دبي مقراً لها، اليوم عن إبرام شراكة استراتيجية مع "أدرياتيك ماريناس"، المطور والمالك والمشغل لأرقى مرسى لليخوت الفاخرة في العالم "بورتو مونتينيغرو" والحائز على شهادة الاعتماد البلاتينية المرموقة من جمعية موانئ اليخوت البريطانية (THYA).

وبموجب هذه الشراكة، ستقوم "أدرياتيك ماريناس" من خلال منصتها لإدارة المرسى "إم-ماريناس باي بورتو مونتينيغرو" (M-Marinas by Porto Montenegro)، بتقديم معاييرها التي لا مثيل لها في إدارة المراسي وخبرة مجتمع اليخوت الفاخرة لتعزيز مجتمعات "نخيل" السكنية المطلة على الواجهة البحرية التي تقدم تجارب معيشية مبتكرة لأنماط الحياة العصرية العالمية.

وسيقوم الشركاء ببدء العمل على الفور لإجراء أعمال التحسينات على المراسي البحرية الحالية "بالم شرق وغرب" ضمن "نخلة جميرا" وإنشاء قاعدة مرسى حصرية وجذابة في "جزر دبي"، وسيتم مشاركة المزيد من التفاصيل حول ذلك في الأشهر المقبلة.

وبهذه المناسبة، قال عمر خوري، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول لدى شركة "نخيل": "يسعدنا أن نتعاون مع "إم-ماريناس باي بورتو مونتينيغرو" لتعزيز وإعادة تعريف مفهوم العيش على الواجهة البحرية. وتؤكد هذه الشراكة التزامنا بدعم خطة دبي الحضرية 2040 في تطوير مجتمعات سكنية صحية راقية نابضة بالحياة ومرافق حضرية تلبي أعلى المعايير العالمية، بما يرسخ مكانة دبي كوجهة للعيش على الواجهة البحرية. وسنواصل من خلال شراكتنا، تعزيز خدماتنا الموجهة للعملاء وتقديم القيمة عبر جميع نقاط التواصل".

من جانبه، قال ديفيد مارجاسون، مدير عام بورتو مونتينيغرو: "واصل مرسى "بورتو مونتينيغرو" جهوده على مدى السنوات الـ 15 الماضية لتحقيق هدفه المتمثل في إنشاء حياة سعيدة متميزة خارج نطاق المألوف على الواجهة البحرية في منطقة البحر الأدرياتيكي التي تعتبر مركز العالم لليخوت في البحر الأبيض المتوسط. وتأتي هذه الشراكة تتويجاً لنتائج هذه السنوات الطويلة من الالتزام بأعلى معايير الجودة والتميز في كل ما نقوم به، وسوف تنقل مفاهيم الأناقة والرقي و"متعة الحياة" الخاصة بمجتمع اليخوت في البحر الأبيض المتوسط إلى قلب مجتمعات "نخيل" السكنية على الواجهة البحرية بدبي".

وتضم محفظة مشاريع "نخيل" المتنوعة مساكن أيقونية ذات إطلالة رائعة على الواجهة البحرية، بما في ذلك "نخلة جميرا" و"جزر دبي"، وتلتزم الشركة بتعزيز سعادة وازدهار المواطنين والمقيمين والزوار في مجتمعاتها السكنية المنتشرة في جميع أنحاء دبي.

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نبذة عن شركة نخيل (www.nakheel.com)

تعد شركة نخيل التي تتخذ من دبي مقراً لها، المطور العقاري الرائد عالمياً، وتعتبر محفظة مشاريعها المتنوعة والتي أخذت فيها معايير هندسية جديدة ومبتكرة بما في ذلك معالم أيقونية في شتى القطاعات، السكنية والتجزئة والضيافة والترفيه، محورية في تحقيق رؤية دبي. حيث أضافت مشاريعها على الواجهة البحرية، بما في ذلك نخلة جميرا المشهورة عالمياً، أكثر من 300 كم إلى ساحل دبي الأصلي الذي يبلغ طوله 70 كم، مما مهد الطريق لتطوير المئات من المنازل المطلة على البحر والمنتجعات والفنادق الشاطئية فضلاً عن مناطق للجذب السياحي.

تغطي محفظة مشاريع شركة نخيل الرئيسية مساحة 15 ألف هكتاراً، وتوفر مجموعة متنامية من الوجهات ومناطق الجذب والمرافق الترفيهية للمواطنين والمقيمين والسياح في دبي على حد سواء، حيث تشمل محفظة مشاريعها نخلة جميرا، وجزر العالم، وجزر جميرا، وجميرا بارك، وقرية جميرا، والفرجان، والحدائق (ذا جاردنز)، وديسكفري جاردنز، وقرية جبل علي، وفلل ند الشبا، وجزر دبي.

تعتبر نخيل لإدارة المجتمعات (NCM) شركة متكاملة لإدارة المجتمعات السكنية تركز في جوهرها على العملاء، وتهدف لإنشاء أكثر المجتمعات المرغوبة للسكن. ويكمن هدفها الأساسي في إسعاد العملاء بالتركيز على ثلاث ركائز وهي: المجتمع، والعملاء، والتكنولوجيا. وتقدم نخيل لإدارة المجتمعات (NCM) خدمات ذات مستوى عالمي للملاك والمقيمين عبر مجتمعاتها السكنية من خلال الابتكار والتكنولوجيا وتطبيق أفضل الممارسات الدولية. وتشرف نخيل لإدارة المجتمعات على نحو 700،000 من المقيمين عبر نطاق 18 مجتمعاً سكنياً و50،000 وحدة سكنية.

تمتلك وتدير شركة نخيل سلسلة متنوعة من مراكز البيع بالتجزئة ذات المستوى العالمي عبر مجموعة متميزة من الوجهات العصرية الرائعة للتسوق وتناول الطعام والترفيه في مختلف أنحاء دبي. وتحتضن الأيقونة المعمارية نخلة جميرا، وبالم ويست بيتش، وجولدن مايل غاليريا، وكلوب فيستا ماري، وقطار ذا بالم مونوريل، فضلاً عن منصة المشاهدة، ذا ڤيو آت ذا بالم، الواقعة في قمة برج ذا بالم تاور. وتشمل محفظة مشاريع شركة نخيل المميزة والمتنامية مراكز للتسوق كبيرة الحجم، مثل نخيل مول، وابن بطوطة مول، وسيركل مول، ومراكز للتجزئة مجتمعية التي تعرف باسم (بافيليون) في ثمانية من مجتمعات نخيل السكنية، ويعتبر الخيل أفينيو من ضمن المشاريع القادمة.

تضم محفظة مشاريع شركة نخيل في قطاع الضيافة مجموعة متنوعة من الفنادق والمنتجعات، بما في ذلك فنادق من فئة الخمس نجوم، ومنشآت فاخرة، ومنتجعات مناسبة للعائلات، وفنادق عصرية وأنيقة وهي: فندق سانت ريجيس دبي - ذا بالم، وبريمير إن ابن بطوطة مول، وأفاني ابن بطوطة، وفندق ريو دبي، ومنتجع سنتارا ميراج دبي الشاطئي.

تضم محفظة شركة نخيل حالياً في قطاع التأجير السكني أكثر من 16،500 وحدة موزعة ما بين الفلل والشقق السكنية، وذلك في الحدائق (ذا جاردنز)، وديسكفري جاردنز، والفرجان، وفلل ند الشبا، ونخلة جميرا، وبدره، وفينيتو.