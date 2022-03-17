منازل فسيحة وسط التلال تطرح للبيع اليوم

دبي: بعد النجاح الكبير الذي حققته مبيعات الفلل التي تم إطلاقها في نوفمبر من العام الماضي في "قرية جبل علي" والتي سيتم إعادة تطويرها لتصبح مجتمعاً سكنياً راقياً، أطلقت شركة "نخيل"، المطور العقاري الرائد عالمياً، مجموعة جديدة من منازل التاون هاوس الفاخرة المكونة من 3 و4 غرف نوم ضمن المجتمع السكني المسور.

تتراوح مساحة منازل التاون هاوس الفسيحة من 2،882 إلى 3،386 قدم مربع، وتتميز بتصاميم داخلية حديثة مع تشطيبات عالية الجودة، وخيارات الألوان الفاتحة والداكنة، بالإضافة إلى غرفة للضيوف في الطابق الأرضي، وتيراس، وحمامات داخلية في كل الغرف، وخزائن للملابس مثبتة في الحائط، وغرفة خادمة، وغرفة غسيل، وكراج واسع يتسع لسيارتين.

وسيتم طرح منازل التاون هاوس للبيع، ابتداءً من اليوم.

تعتبر "قرية جبل علي" واحدة من أكثر المناطق المرغوبة للسكن بدبي والتي سيتم تحويلها إلى واحة سكنية راقية، وستمتد عند اكتمالها على مساحة 80 هكتاراً من المساحات الخضراء، والحدائق المفتوحة الكبيرة، والعناصر المائية، مع وسائل للراحة مجتمعية حديثة، بما في ذلك مضمار للجري، ومسار لركوب الدراجات، ومزرعة مجتمعية للخضروات، وأحواض للسباحة، ومناطق للعب الأطفال، ومرافق رياضية مثل ملعب كرة قدم خماسي، وملعب بادل تنس، وملعب لكرة السلة. ويشار إلى أن نادي "جبل علي الترفيهي"، وجهة المجتمع للمطاعم واللياقة والترفيه الحالية، سيبقى قيد التشغيل كالمعتاد خلال مرحلة إعادة التطوير.

وقال متحدث من شركة "نخيل": "لقد شهدنا طلباً قوياً غير مسبوق على الفلل في "قرية جبل علي" التي تم طرحها مؤخراً، مما شجعنا لطرح منازل تاون هاوس جديدة، وذلك لإتاحة الفرصة لمن يريد أن يكون جزءاً من تراث هذا المجتمع السكني النابض بالحياة. سيضم المشروع الذي سيتم إعادة تطويره وسائل للراحة عالمية المستوى، بما في ذلك مساحات خضراء خارجية، ومرافق رياضية واسعة، وذلك كجزء من التزامنا لتوفير أسلوب حياة أفضل صحي ونشط للمقيمين بدبي."

والجدير ذكره أن "قرية جبل علي" تقع بالقرب من شارع الشيخ زايد، و"ابن بطوطة مول"، وعلى مرمى حجر من مجموعة من الوجهات الترفيهية، والمرافق التعليمية، وأماكن العبادة بما في ذلك مسجد ومعبد وكنائس، وعلى بعد ساعة واحدة فقط بالسيارة من إمارة أبوظبي.

للمزيد من المعلومات حول "قرية جبل علي"، يرجى الاتصال على +971 800 NAKHEEL أو زيارة مركز مبيعات شركة "نخيل" أو زيارة الموقع الإلكتروني www.nakheel.com

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زياد الإبراهيم +97147773546 (Ziyad.AlIbrahim@nakheel.com)

نبذة حول شركة نخيل (www.nakheel.com)

تعد شركة نخيل التي تتخذ من دبي مقراً لها، المطور العقاري الرائد عالمياً، وتعتبر محفظة مشاريعها المتنوعة والتي أخذت فيها معايير هندسية جديدة ومبتكرة بما في ذلك معالم أيقونية في شتى القطاعات، السكنية والتجزئة والضيافة والترفيه، محورية في تحقيق رؤية دبي. حيث أضافت مشاريعها على الواجهة البحرية، بما في ذلك نخلة جميرا المشهورة عالمياً، أكثر من 300 كم إلى ساحل دبي الأصلي الذي يبلغ طوله 70 كم، مما يمهد الطريق لتطوير المئات من المنازل المطلة على البحر والمنتجعات والفنادق الشاطئية فضلاً عن مناطق للجذب السياحي.

تغطي محفظة مشاريع شركة نخيل الرئيسية مساحة 15 ألف هكتاراً، وتوفر السكن لنحو 300 ألف نسمة، وتوفر مجموعة متنامية من الوجهات ومناطق الجذب والمرافق الترفيهية للمواطنين والمقيمين والسياح في دبي على حد سواء، حيث تشمل محفظة مشاريعها، نخلة جميرا، وجزر العالم، وجزر جميرا، وجميرا بارك، وقرية جميرا، والفرجان، والحدائق (ذا جاردنز)، وديسكفري جاردنز، وقرية جبل علي، ومدينة التنين، وفلل ند الشبا، وقرية ورسان، والمدينة العالمية (انترناشيونال سيتي)، وجزر ديرة، الوجهة الجديدة للسياحة والعيش والترفيه الواقعة في أقدم منطقة تجارية بدبي.

تمتلك وتدير نخيل مولز سلسلة متنوعة من مراكز البيع بالتجزئة ذات المستوى العالمي عبر مجموعة متميزة من الوجهات العصرية الرائعة للتسوق وتناول الطعام والترفيه في مختلف أنحاء دبي. وتحتضن الأيقونة المعمارية نخلة جميرا، ذي بوينت الذي يضم نافورة النخلة، أكبر نافورة في العالم، بالإضافة إلى نخيل مول، وجولدن مايل غاليريا، وكلوب فيستا ماري، وقطار ذا بالم مونوريل، وبالم ويست بيتش فضلاً عن منصة المشاهدة، ذا ڤيو آت ذا بالم، الواقعة قي قمة برج ذا بالم تاور. وتشمل محفظة مشاريع نخيل مولز المشهورة والمتنامية، مراكز للتسوق كبيرة، مثل ابن بطوطة مول، ودراغون مارت (سوق التنين)، وسوق المرفأ، وسيركل مول، ومجموعة من مراكز التجزئة المجتمعية التي تعرف باسم (بافيليون) تقع في ستة من مجتمعات نخيل السكنية، وتضم مشاريعها القادمة بما في ذلك، سوق ورسان والخيل أفينيو.

تضم محفظة مشاريع شركة نخيل في قطاع الضيافة مجموعة متنوعة من الفنادق والمنتجعات، بما في ذلك فنادق من فئة الخمس نجوم، ومنشآت فاخرة، ومنتجعات مناسبة للعائلات، وفنادق عصرية وأنيقة. حيث تم افتتاح الفنادق التالية والتي تعمل جميعها حالياً، فندق سانت ريجيس دبي - ذا بالم، وبريمير إن ابن بطوطة مول، وأفاني ابن بطوطة، وإيبيس ستايلز سوق التنين، وبريمير إن سوق التنين، وفندق ريو دبي ومنتجع سنتارا ميراج دبي الشاطئي.

تضم محفظة شركة نخيل حالياً في قطاع التأجير السكني، أكثر من 16،500 وحدة موزعة ما بين الفلل والشقق السكنية وذلك في الحدائق (ذا جاردنز)، وديسكفري جاردنز، والفرجان، وفلل ند الشبا، ونخلة جميرا، وبدره، وفينيتو، والمدينة العالمية (انترناشيونال سيتي).