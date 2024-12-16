دبي الامارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "نخيل"، التابعة لـ"دبي القابضة للعقارات"، عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع "باي غروف ريزيدنسز" في "جزر دبي"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى التي تم الكشف عنها في أكتوبر الماضي. ويسهم هذا التوسع في المشروع في تعزيز محفظة "نخيل" المرموقة ومكانة "جزر دبي" كوجهة رائدة تلبي الطلب المتزايد على أسلوب المعيشة الفاخر على الواجهة البحرية في الدولة.

يضم مشروع "باي غروف ريزيدنسز" مجموعة مختارة من الشقق المكونة من غرفة وغرفتي وثلاث غرف نوم، إلى جانب شقق دوبلكس واسعة مكونة من أربع غرف نوم. وتطل كل شقة على حديقة بمسارات هادئة ومناطق جلوس مظللة، بينما يوفر المسبح المحيطي المرتفع ملاذاً مثالياً للراحة والاسترخاء. يتمتع "باي غروف ريزيدنسز" بإطلالات وشواطئ خلابة وموقع استراتيجي ضمن "جزر دبي" مما يضمن سهولة الوصول إلى المعالم السياحية العالمية في دبي ووسائل النقل الدولية عبر جسر إنفينيتي الجديد.

يهدف تصميم "باي غروف ريزيدنسز" إلى أن يكون ملاذاً للراحة والاسترخاء بعيداً عن صخب المدينة. ويمكن للعائلات والأفراد الاستمتاع بمجموعة متنوعة من وسائل الترفيه العائلية، بما في ذلك مناطق لعب الأطفال، ونادٍ اجتماعي وصالة للمقيمين، ومركز لياقة بدنية مجهز بالكامل يقدم تدريباً متعدد الأغراض ويوغا لجميع المستويات.

تقع كل وحدة سكنية في "باي غروف ريزيدنسز " على خلفية أفق دبي الشهير، وتتميز بتصميمات داخلية أنيقة وشرفات خاصة مذهلة. وتم تصميم مساحات المعيشة الواسعة بأسلوب عصري يتسم بالألوان الناعمة التي تبعث على الهدوء ولمسات خشبية دافئة، بينما تسمح النوافذ الممتدة من الأرض إلى السقف بدخول ضوء النهار الطبيعي بصورة كبيرة. وتسهم التشطيبات الرائعة في تعزيز الجوانب الجمالية العامة لغرف النوم الكبيرة، والتي تتميز معظمها بحمام رئيسي داخلي ومساحة لخزانة الملابس. وفي المطابخ، تمزج الأسطح الرخامية المصممة بدقة والخزائن اللامعة المصنوعة بعناية بين الأناقة والوظائف المخصصة.

وتتميز شقق الدوبلكس المكونة من أربع غرف نوم في "باي غروف ريزيدنسز" بشرفاتها الواسعة التي توفر إطلالات مذهلة على أفق المدينة والمياه الهادئة، والتي صممت بعناية لتحقيق أقصى استفادة من المساحة والراحة والرقي.

ويتماشى تطوير "جزر دبي" مع خطة دبي الحضرية 2040 التي توفر خارطة طريق شاملة للتنمية الحضرية في المدينة، مع التركيز بشكل رئيسي على الاستدامة وتمكين النمو الاقتصادي. وتتألف "جزر دبي" من خمس جزر بمساحة إجمالية تبلغ 17 كيلومتراً مربعاً، وشواطئ بطول 20 كيلومتراً، وتوفر أسلوب معيشة شاطئية مع العديد من المنتجعات الفاخرة والمعالم الثقافية ضمن مسافة لا تتجاوز 20 دقيقة عن وسط مدينة دبي، ومطار دبي الدولي والموانئ البحرية الرئيسية.

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