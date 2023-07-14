لندن، المملكة المتحدة؛ تستعرض شركة "نخيل"، المطور العقاري الرائد عالمياً والتي تتخذ من دبي مقراً لها، مشاريعها التطويرية المميزة في متجر "هارودز" الشهير بوسط لندن.

وتستضيف شركة "نخيل" جناحاً مؤقتاً في الطابق الخامس من المتجر متعدد الأقسام لغاية 29 يوليو 2023، كما تستعرض بالشراكة مع "هاردوز إيستايتس"، أنشطتها عبر سبع لوحات عرض موزعة في الطابق الأرضي لغاية 3 أغسطس 2023.

وتنضوي محفظة شركة "نخيل" على عدد من المشاريع المميزة تتنوع بين مجتمعات رئيسية ومشاريع للسكن والتجزئة والضيافة ووجهات الترفيه الهادفة إلى توفير تجارب أنماط حياة ومرافق استجمام لا تضاهى، والتي تلعب بمجملها دوراً جوهرياً في تحقيق رؤية دبي.

وبهذه المناسبة، قالت رشا حسن، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى شركة "نخيل": "يشكل متجر ’هارودز‘ شريكاً مثالياً لعلامة ’نخيل‘ التجارية، حيث يجمعنا التزام راسخ نحو الارتقاء بأنماط الحياة عبر تقديم أروع التجارب الفاخرة. وسيساعدنا جناحنا المؤقت في المتجر على استعراض مشاريعنا المميزة على الواجهة البحرية أمام جمهورنا الإقليمي والدولي، وجذب المستثمرين المحتملين وتعريفهم بآفاق النمو القوية التي تتمتع بها دبي".

بدوره، قال سايمون باري ، رئيس قسم مشاريع التطوير الجديدة لدى "هارودز إيستايتس": "يسرنا مواصلة التعاون مع شركة تطوير عقاري عالمية رائدة تتمتع بمكانة مرموقة على غرار ’نخيل‘ عبر هذا الجناح المنبثق الفاخر خلال موسم الصيف في متجر ’هارودز‘. ولا شك أن عرض محفظة ’نخيل‘ الاستثنائية ومشاريعها المميزة لعملائنا الدوليين يشكل فرصة رائعة، حيث يقصد الكثير منهم لندن لقضاء العطلة صيفية. هذا وتنسجم هذه الشراكة مع التزامنا بتزويد زوارنا بتجارب فاخرة لا تضاهى. ونحن على ثقة بأن جناح ’نخيل‘ المؤقت سيغدو مقصداً للمستثمرين والعملاء القادمين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط والعالم، وستوفر لهم فرصاً استثمارية جديدة وحصرية في دبي. وأود بهذه المناسبة توجيه دعوة لكافة الزوار للانضمام إلينا في ’هارودز‘ والاستمتاع برحلة إلى عالم من الفخامة والابتكار".

وساهمت مشاريع شركة "نخيل" على الواجهة البحرية، بما في ذلك "نخلة جميرا" المشهورة عالمياً والحائزة على عدة جوائز، بإضافة أكثر من 300 كم إلى ساحل دبي الأصلي والبالغ طوله 70 كم، مما مهد الطريق لتطوير المئات من المنازل المطلة على البحر والمنتجعات والفنادق الشاطئية فضلاً عن أجمل مناطق الجذب السياحي. وإضافة إلى كونها الشركة المطورة لمشروعي "جزر العالم" و"جزر دبي"، تعد "نخيل المطور لـ 18 من المجتمعات السكنية الرائدة التي يقطنها نحو 700,000 نسمة في دبي.

وتضم محفظة مشاريع شركة "نخيل" مجموعة متنوعة من الفنادق الفاخرة، بما في ذلك فنادق من فئة الخمس نجوم، مثل فندق "سانت ريجيس دبي - ذا بالم"؛ فضلاً عن أشهر مراكز التسوق بدبي، مثل "نخيل مول" و"جولدن مايل غاليريا" ضمن "نخلة جميرا". كما طورت شركة "نخيل" العديد من مناطق الجذب السياحي الفريدة، مثل منصة المشاهدة، "ذا ڤيو آت ذا بالم"، التي تتربع في الطابق 52 من برج "ذا بالم تاور" لتوفر إطلالات مذهلة بزاوية 360 على "نخلة جميرا" وأفق دبي والخليج العربي.

ويعتبر هذا التعاون الثاني من نوعه مع متجر "هارودز" والذي تعرض فيه شركة "نخيل" مشاريعها في هذه الوجهة الشهيرة التي يقصدها الكثير من الزوار من منطقة الشرق الأوسط ويشكل فرصة للشركة لاستعراض مشاريعها الرائدة إضافة إلى رؤية دبي المستقبلية أمام المستثمرين المحتملين.

وستجري شركة "نخيل" خلال تواجدها في متجر "هارودز"، مسابقة بعنوان "أسلوب الحياة الفاخر" والتي تمنح المستثمرين المحتملين الذين يسجلون اهتماماً بالاستثمار في مشاريع الشركة، فرصة رائعة للفوز بثلاث رحلات إلى دبي. للمزيد من المعلومات يرجى زيارة صفحة "نخيل" على الإنستغرام @nakheelofficial.

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نبذة حول شركة نخيل (www.nakheel.com)

تعد شركة نخيل التي تتخذ من دبي مقراً لها، المطور العقاري الرائد عالمياً، وتعتبر محفظة مشاريعها المتنوعة والتي أخذت فيها معايير هندسية جديدة ومبتكرة بما في ذلك معالم أيقونية في شتى القطاعات، السكنية والتجزئة والضيافة والترفيه، محورية في تحقيق رؤية دبي. حيث أضافت مشاريعها على الواجهة البحرية، بما في ذلك نخلة جميرا المشهورة عالمياً، أكثر من 300 كم إلى ساحل دبي الأصلي الذي يبلغ طوله 70 كم، مما مهد الطريق لتطوير المئات من المنازل المطلة على البحر والمنتجعات والفنادق الشاطئية فضلاً عن مناطق للجذب السياحي.

تغطي محفظة مشاريع شركة نخيل الرئيسية مساحة 15 ألف هكتاراً، وتوفر مجموعة متنامية من الوجهات ومناطق الجذب والمرافق الترفيهية للمواطنين والمقيمين والسياح في دبي على حد سواء، حيث تشمل محفظة مشاريعها نخلة جميرا، وجزر العالم، وجزر جميرا، وجميرا بارك، وقرية جميرا، والفرجان، والحدائق (ذا جاردنز)، وديسكفري جاردنز، وقرية جبل علي، وفلل ند الشبا، وجزر دبي.

تعتبر نخيل لإدارة المجتمعات (NCM) شركة متكاملة لإدارة المجتمعات السكنية تركز في جوهرها على العملاء، وتهدف لإنشاء أكثر المجتمعات المرغوبة للسكن. ويكمن هدفها الأساسي في إسعاد العملاء بالتركيز على ثلاث ركائز وهي: المجتمع، والعملاء، والتكنولوجيا. وتقدم نخيل لإدارة المجتمعات (NCM) خدمات ذات مستوى عالمي للملاك والمقيمين عبر مجتمعاتها السكنية من خلال الابتكار والتكنولوجيا وتطبيق أفضل الممارسات الدولية. وتشرف نخيل لإدارة المجتمعات على نحو 700،000 من المقيمين عبر نطاق 18 مجتمعاً سكنياً و50،000 وحدة سكنية.

تمتلك وتدير شركة نخيل سلسلة متنوعة من مراكز البيع بالتجزئة ذات المستوى العالمي عبر مجموعة متميزة من الوجهات العصرية الرائعة للتسوق وتناول الطعام والترفيه في مختلف أنحاء دبي. وتحتضن الأيقونة المعمارية نخلة جميرا، وبالم ويست بيتش، وجولدن مايل غاليريا، وكلوب فيستا ماري، وقطار ذا بالم مونوريل، فضلاً عن منصة المشاهدة، ذا ڤيو آت ذا بالم، الواقعة في قمة برج ذا بالم تاور. وتشمل محفظة مشاريع شركة نخيل المميزة والمتنامية مراكز للتسوق كبيرة الحجم، مثل نخيل مول، وابن بطوطة مول، وسيركل مول، ومراكز للتجزئة مجتمعية التي تعرف باسم (بافيليون) في ثمانية من مجتمعات نخيل السكنية، ويعتبر الخيل أفينيو من ضمن المشاريع القادمة.

تضم محفظة مشاريع شركة نخيل في قطاع الضيافة مجموعة متنوعة من الفنادق والمنتجعات، بما في ذلك فنادق من فئة الخمس نجوم، ومنشآت فاخرة، ومنتجعات مناسبة للعائلات، وفنادق عصرية وأنيقة وهي: فندق سانت ريجيس دبي - ذا بالم، وبريمير إن ابن بطوطة مول، وأفاني ابن بطوطة، وفندق ريو دبي، ومنتجع سنتارا ميراج دبي الشاطئي.

تضم محفظة شركة نخيل حالياً في قطاع التأجير السكني أكثر من 16،500 وحدة موزعة ما بين الفلل والشقق السكنية، وذلك في الحدائق (ذا جاردنز)، وديسكفري جاردنز، والفرجان، وفلل ند الشبا، ونخلة جميرا، وبدره، وفينيتو.