دبي، الإمارات العربية المتحدة: استحوذت نخلة جميرا على 30% من إجمالي عدد الصفقات العقارية في سوق دبي للعقارات التي تتجاوز قيمتها 20 مليون درهم إماراتي في عام 2022. كما هيمنت دبي هيلز على نسبة 20% أخرى من إجمالي عدد الصفقات في هذا القطاع خلال العام الماضي، والذي سجل بيع 826 وحدة عقارية فائقة الفخامة بقيمة إجمالية بلغت 29 مليار درهم إماراتي.

ويعود هذا الطلب المتنامي في هذا القطاع إلى زيادة اهتمام أصحاب الثروات الفائقة من أوروبا والولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يشهد الطلب نمواً بنسبة 20٪ خلال هذا العام، حتى مع استمرار الارتفاع الحاد في أسعار العقارات الفخمة في دبي.

وفي تعليق له، قال بيتري مانيلا، مدير المبيعات في Penthouse.ae: "لم يسبق لي أن شهدت مثل هذا الاهتمام الكبير من أصحاب الثروات الفائقة الذين يبدون رغبة في الانتقال إلى دبي إما للعيش أو للعمل فيها. وقد بلغ الطلب على المساكن فائقة الفخامة في دبي مستويات غير مسبوقة، مع استمرار حالة عدم التيقن في الوضع السياسي والاقتصادي في الأسواق الغربية الغنية وروسيا وآسيا، الأمر الذي يشجع الأثرياء على اللجوء إلى ملاذات آمنة، يمكنهم فيها حماية استثماراتهم وتنميتها".

هذا وتم إطلاق قسم Penthouse.ae ضمن شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز في أغسطس 2022، للتعامل بشكل حصري مع العقارات فائقة الفخامة. وتمكن القسم خلال ستة أشهر فقط على إطلاقه من الانخراط في صفقات لبيع 20 وحدة عقارية فاخرة في نخلة جميرا ودبي هيلز.

ويقوم المتخصصون في العقارات الفاخرة بتمثيل المطورين المرخصين والبائعين والمشترين في الصفقات التي تتم في أكثر المواقع شهرة في دبي. وكانت أكبر صفقة أغلقها قسم Penthouse.ae العام الماضي، هي صفقة بيع وحدة سكنية في بولغاري ريزيدنسز بقيمة 80.35 مليون درهم إماراتي.

وأضاف مانيلا: "يمثل قطاع العقارات الفاخرة قطاعاً جديداً تماماً في سوق العقارات في دبي، حيث كانت مثل هذه العقارات نادرة للغاية قبل عامين فقط، أو حتى شبه معدومة. إلا أننا اليوم نشهد سوقاً قد يتجاوز حجم صفقاتها هذا العام حاجز الـ 35 مليار درهم إماراتي".

وكانت أغلى فيلا تم بيعها في دبي في العام الماضي، تقع في نخلة جميرا، وتم بيعها مقابل 600 مليون درهم إماراتي، كما تم بيع فيلا أخرى في صف المليارديرات بنخلة جميرا مقابل 302.5 مليون درهم إماراتي. وأدرج قسم Penthouse.ae مؤخراً فيلا فائقة الفخامة في نخلة جميرا تبلغ قيمتها 800 مليون درهم إماراتي.

ويُعتبر المستثمرون من أصحاب الثروات المرتفعة السبب الرئيسي وراء الزيادة السريعة في أسعار العقارات في دبي، والتي بلغ متوسط نسبتها 8.72% عبر جميع القطاعات، وفقاً لإحصاءات دائرة الأراضي والأملاك في دبي. كما أشارت إحصاءات الدائرة إلى أن المستثمرين من أصحاب الثروات الفائقة في المناطق الرئيسية بالمدينة ساهموا بمضاعفة متوسط سعر الشقق الفاخرة.

وأردف مانيلا بالقول: "نحن نعمل لتلبية احتياجات ومتطلبات المستثمرين الذين يسعون خلف أنماط حياة فاخرة، ولا شك بأن دبي تعد أكبر وأفضل سوق في العالم لهذه الشريحة من المستثمرين. وقد لاحظنا بأن أكثر من 75% من المشترين ينتقلون بشكل دائم إلى دبي، لأنهم يعتبرون المدينة وجهة آمنة ومستقرة. وقد جذبت الإمارات العربية المتحدة في العام الماضي حوالي 4,000 مليونير، ونحن نتوقع بأن يستمر هذا الاتجاه في النمو".

وبينما يقوم قسم Penthouse.ae حالياً بعرض عقارات في دبي فقط، إلا أنه سيتوسع لاحقاً ليتضمن عقارات في أبوظبي أيضاً، وسيشرف على هذا القسم فريق متخصص في العقارات الفاخرة سيصل تعداده إلى 25 خبيراً بحلول نهاية هذا العام. كما يخطط القسم الجديد لتزويد العملاء بخدمة شاملة، بدءاً من المساعدة في الحصول على التأشيرات ومروراً بفتح الحسابات المصرفية وتأسيس الشركات وإدارة الممتلكات وتوفير الخدمات القانونية وغير ذلك.

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حول متروبوليتان بريميوم بروبرتيز

متروبوليتان بريميوم بروبرتيز (MPP) هي الشركة العقارية الرائدة في مجموعة متروبوليتان ومقرها في دبي. وهي وكالة عقارية متكاملة الخدمات تقدم حلولًا مخصصة للمطورين والمالكين والمستثمرين الذين يتطلعون إلى تعزيز قيمة أصولهم العقارية الفاخرة. وتقدم الشركة حلاً عقاريًا كاملاً تحت سقف واحد، ولديها أكبر محفظة عقارات فاخرة في الإمارات العربية المتحدة.

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