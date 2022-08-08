التزاماً بنهجها في رفع كفاءة الخدمات وتعزيز جودتها

الرياض، المملكة العربية السعودية: تأكيداً على نجاح توجهاتها الاستراتيجية للارتقاء بالخدمات، والتعامل مع شكاوى العملاء بحرفية وفاعلية لتحقيق أعلى درجات الرضا عن خدماتها، حصلت نجم على شهادتي آيزو هما: آيزو 10002:2018 لإدارة الشكاوى وزيادة رضا العملاء، وآيزو 9001:2015 لنظام الجودة من قبل شركة أر سي آي المحدودة المانحة لشهادات الاعتماد من منظمة الاعتماد الدولية IAS.

وتعزز هاتان الشهادتان موقع نجم كإحدى الشركات الرائدة على مستوى المملكة والمنطقة في تقديم خدمات التأمين، بفضل التزامها بأعلى معايير خدمة العملاء وتوفير الخدمات التي يتطلعون إليها بجودة عالية، تماشياً مع استراتيجيتها "أساس" التي تضع سهولة تجربة العميل ضمن أولوياتها القصوى عبر تكامل الأعمال.

وبهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي لنجم الدكتور محمد السليمان: "تمثل هاتان الشهادتان نهجنا المستمر في تقديم أفضل الخدمات وفق المعايير العالمية، تماشياً مع استراتيجيتنا في تطوير قطاع التأمين توافقاً مع رؤية مملكتنا الرشيدة 2030، إذ استطاعت نجم أن تعزز رضا عملائها من خلال مجموعة من الخدمات التي أطلقتها بهدف الوصول لمؤشر 35 في صافي نقاط الترويج، وهو قياس رضا العملاء"، مشيراً إلى أن "نجم عملت على رفع كفاءة الخدمات وجودتها عبر تعزيز الأتمتة في مختلف أنشطتها، لتسهيل حصول مختلف العملاء عليها، ولتتكامل هذه الخدمات مع منهج الشفافية الذي تحرص الشركة على تطبيقه في تعاملاتها مع مختلف الأطراف".

وتوجه د. السليمان بالشكر إلى كل موظفي نجم الذين يعملون بكل طاقاتهم لتحقيق النجاحات، مثمناً هذه الجهود التي تعتبر رأسمال الشركة الأهم.

وتضاف شهادتا آيزو الجديدتان إلى سابقاتهما، حيث حصلت نجم مؤخراً على شهادة آيزو ISO 27001:2013 لإدارة أمن المعلومات، وشهادة آيزو 20000-1 :2018 لنظام إدارة الخدمات، وشهادة آيزوISO 20000-1 الخاصة بمتطلبات نظام إدارة خدمات تقنية المعلومات من هيئة QCB Italia، ما يؤكد التزام نجم ببناء وصيانة نظام إدارة خدمات تقنية المعلومات وتطويره بشكل مستمر، بما يضمن توفيرها أعلى جودة لخدماتها وتحقيق رضا العملاء.

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