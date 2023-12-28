حققت نسبة توطين وصلت إلى 98%

الرياض، كرّم معالي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شركة نجم لخدمات التأمين لفوزها بجائزة العمل في مسار التوطين بقطاع خدمات الأعمال في نسختها الثالثة، تقديراً لدورها المتميز وإسهاماتها البارزة في دعم التوطين وتنمية المهارات الوطنية والتزامها بتوفير فرص العمل للمواطنين وفق معايير الجائزة، حيث بلغ معدل توطين الوظائف في شركة نجم 98% من إجمالي القوى العاملة.

وتسلم الأستاذ محمد يحيى الشهري الرئيس التنفيذي المكلف لشركة نجم جائزة العمل خلال حفل التكريم الذي أقامته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يوم الأربعاء 13 ديسمبر بالتزامن مع انعقاد مؤتمر سوق العمل، حيث أعرب الشهري عن اعتزازه بفوز نجم بهذه الجائزة مؤكداً أن نجم استحقت جائزة العمل لمسار التوطين تقديراً لجهودها المستمرة في توفير فرص العمل للمواطنين وتطوير مهاراتهم، مشيراً إلى أن "نجم" تمكنت من تحقيق أهداف التوطين وتعزيز القدرات المحلية في قطاع خدمات الأعمال، لذلك نحن فخورون بإسهاماتنا في هذا المجال بتوفير العديد من فرص العمل للكوادر الوطنية.

وأضاف محمد الشهري "تمكنت نجم عبر مسارات حوافز التدريب المقدمة من برنامج التوطين من رفع كفاءة الكوادر الوطنية من خلال التدريب والتأهيل، معرباً عن شكره للقائمين على البرنامج في وزارة الموارد البشرية لجهودهم لتمكين الكفاءات الوطنية، وسنبقى على العهد في مواصلة دعم المواطنين وتوفير فرص العمل وتطوير القدرات لتحقيق التنمية المستدامة في المملكة، لافتاً الانتباه إلى أن هذه الجائزة تضاف لإنجازات "نجم"، وتعزز من مكانتها في تقديم الدعم المتواصل لسوق العمل ومواصلة العمل الجاد والمستمر في هذا الاتجاه."

هذا، و تُعد جائزة العمل في مسار التوطين بقطاع خدمات الأعمال إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الهادفة لتكريم جهود القطاع الخاص من المنشآت المتميزة، وتحفيز المنشآت الأخرى على تطبيق المعايير والنماذج الفريدة لخلق سوق عمل جاذبة ومتميزة، مع تعزيز مسار التوطين من خلال تشجيع القطاع الخاص لرفع نسب التوطين، وتبني نماذج عمل مبتكرة جاذبة للكوادر الوطنية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وتعزيز التنمية المستدامة في المجتمع.

ومن الجدير بالذكر أن شركة نجم تعد من الشركات الرائدة في قطاع خدمات الأعمال، حيث حققت نجاحاً كبيراً في توظيف وتدريب المواطنين، واستثمرت في برامج تدريب متقدمة لتطوير المهارات، الأمر الذي ساهم في تمكين الموظفين من المواطنين وتعزيز قدراتهم في مجال خدمات الأعمال.

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