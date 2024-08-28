الشهري يناقش ورقة العمل في جامعة نايف العربية

الرياض: شاركت شركة نجم لخدمات التأمين في ورشة عمل نظمتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تحت عنوان "التخطيط العمراني والسلامة على الطريق"، والتي أقيمت في مقر الجامعة بمدينة الرياض.

و قدم الرئيس التنفيذي لشركة نجم، الأستاذ محمد يحيى الشهري، ورقة عمل تمحورت حول الدور التكاملي لشركة نجم مع الجهات ذات العلاقة بالعمل المروري، واستعرض خلالها مجموعة من الحلول التي طورتها الشركة لرفع مستوى السلامة على الطرق وتخفيف المخاطر التأمينية، كما أبرز عدة حقائق عن شركة "نجم" ككيان فريد تملكه شركات التأمين السعودية، وصاحبة تجربة مميزة في خصخصة التعامل مع الحوادث المرورية، مما أتاح لها تقديم حلول مبتكرة تعزز دور التأمين في دعم السلامة المرورية.

وسلط الشهري الضوء على الحلول المتوازنة التي طورتها شركة نجم بدعم شركائها من شركات التأمين وبرعاية هيئة التأمين، والتي تتمحور حول السائق و الطريق والمركبة، مشيراً إلى أن نجم أطلقت عدة حلول تحفز السائقين للالتزام بقواعد القيادة الصحيحة وترفع مستوى السلامة، أهمها السجل التأميني الذي يتيح للسائق الحصول على خصم أحقية يصل إلى 60% في حال خلو سجله التأميني من الحوادث والمطالبات مع استمرار التغطية التأمينية وشمولها لجميع المركبات التي يملكها.

وفيما يتعلق بحلول نجم لتعزيز سلامة الطرق، تحدث الرئيس التنفيذي لنجم أمام المشاركين في اليوم الأول للندوة عن خدمة المعاينة عن بعد التي تهدف إلى المرونة وسرعة الاستجابة لبلاغات الحوادث المرورية، وتقليل الاختناقات المرورية عند وقوع الحادث، والحفاظ على سلامة المشتركين في الحادث ومرتادي الطرق فضلاً عن حماية الأرواح والممتلكات وحفظ الحقوق.

وأشار الشهري أيضاً إلى مبادرة الصندوق الأحمر التي تستند على تحليل بيانات الحوادث التي تباشرها شركة نجم في مختلف مناطق المملكة ومن خلالها يتم تحديد المواقع الأكثر تكراراً للحوادث ومن ثم دراسة أسباب ذلك وتقديم الحلول التي تساهم في تحسين مستوى السلامة المرورية وتقليل معدلات الحوادث في تلك المواقع.

هذا، وقد تناولت ورقة العمل أيضاً أحدث الخدمات التي أطلقتها الشركة لتحسين سلامة المركبات، حيث أشارت إلى خدمة " نجم أسهل" لإصلاح المركبات المتضررة من الحوادث التي توفر خدمة إصلاح مضمونة ومجانية لملاك المركبات تبدأ من بعد وقوع الحادث إلى إعادة المركبة لموقع العميل بعد إصلاحها في مراكز معتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. كما تناولت ورقة العمل نماذج للحلول الرقمية التي تقدمها شركة نجم لتعزيز السلامة المرورية والتي ركزت على قاعــدة بيانــات وثائــق التأميــن (نجــم نــت)، والمركز الشامل لإدارة تأمين المركبات، وخدمة تحقق لتحليل البيانات واكتشاف الاحتيال التأميني، وكاميرا توثيق الحوادث ( بودي كام ).

تجدر الإشارة إلى أن ورشة العمل التي نظمتها جامعة نايف العربية تهدف إلى التعرف على التكامل بين التخطيط العمراني والنقل ورفع مستوى السلامة المرورية، بالإضافة إلى السياسات التخطيطية المرتبطة بالتخطيط الشامل للنقل. وتناولت محاور الورشة التكامل بين التخطيط العمراني والنقل في رفع مستوى السلامة المرورية، ، والتخطيط العمراني وعلاقته باستراتيجية تطور الحركة المرورية في المدن العربية، والأدوار التنفيذية للجهات المسؤولة عن السلامة المرورية على الطرق الحضرية، والتقنيات والسياسات الناجحة لرفع كفاءة الطرق وأنظمة السلامة.

وتعد شركة نجم لخدمات التأمين شركة سعودية مساهمة مقفلة غير مدرجة، تأسست عام 1428هـ (2007م) بهدف تعزيز قطاع التأمين على المركبات في المملكة. وتقدّم نجم منظومة متكاملة ‏من الحلول والخدمات التأمينية ‏‎للمواطنين والمقيمين والزائرين في أكثر من 40‎ ‎مدينة ومحافظة حول المملكة، بطاقم عمل من ذوي الخبرة والكفاءة، مكون من حوالي 2000 موظف، بنسبة توطين تصل إلى 98%، كما تمتلك الشركة أسطولًا من المركبات والدراجات النارية لخدمة العملاء في مختلف المناطق.

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