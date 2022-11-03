تأكيد على دور "نجم" وجهودها في مجال السلامة المرورية وطرح الحلول المبتكرة

الرياض، المملكة العربية: شاركت "نجم لخدمات التأمين" في "المؤتمر السعودي الدولي الخامس للسلامة والصحة المهنية" الذي انعقد في الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر 2022، في "مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض"، تزامناً مع "المؤتمر العربي الرابع للسلامة والصحة المهنية"، ونظمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع "منظمة العمل العربية"، ضمن مبادرة البرنامج الوطني الاستراتيجي للسلامة والصحة المهنية، برعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.

وتناول المؤتمر في جلساته أفضل ممارسات السلامة والصحة المهنية، وتم التأكيد على دور المملكة الرائد في تعزيز مجالات السلامة والصحة المهنية، محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وإبراز الجهود الوطنية للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وعلى هامش المؤتمر، وقعت نجم مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تهدف إلى التعاون المشترك بين الطرفين في مجالات السلامة والصحة المهنية من خلال رفع الكفاءة في جوانب السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل على المستوى الوطني.

وفي هذه المناسبة، عبر نائب أول الرئيس التنفيذي قطاع الأعمال التجارية في شركة "نجم" الأستاذ محمد الشهري عن سعادته بالتعاون الذي يتم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والذي سيؤدي الى ترسيخ السلامة المرورية في المملكة وفق أرقى المعايير، وأكد ان سبل التعاون سيتم في عدة مواضيع أبرزها التوعية بأهمية السلامة والصحة المهنية والمشاركة في رفع امتثال الأفراد والمنشآت في جوانب السلامة والصحة المهنية على المستوى الوطني، كما ستعمل نجم على دعم المؤتمرات السنوية والحملات التوعوية المجتمعية التي تعمل عليها الوزارة والمجلس الوطني لتطوير واقع السلامة والصحة المهنية في سوق العمل، بما يساهم في الحد من إصابات العمل والأمراض المهنية.

وكان الشهري، قد تحدث خلال المؤتمر في جلسة حوارية عنوانها “البحث والابتكار في مجال السلامة والصحة المهنية"، عن دور "نجم" في رفع الوعي التأميني والثقافي المجتمعي بقواعد السلامة المرورية، وحرصها على استدامة تحديث بنيتها الرقمية بما يواكب أحدث تقنيات العصر، وطرح الخدمات والمنتجات والحلول المبتكرة والمؤتمتة، وتنشيط عملها الميداني وتطوير قدرات موظفيها وكوادرها وتجهيزهم بأحدث الأساليب والتقنيات للارتقاء بتجربة العملاء. كما أكد على حرص الشركة على اتباع أعلى المعايير العالمية في مجال جودة وفعالية نظم إدارة أمن المعلومات، وهي حاصلة على شهادة الأيزو ISO 270012013، من شركة (RICI) "آر آي سي آي" العالمية المحدودة. وأشار الشهري إلى الخرائط الحرارية التي طرحتها "نجم"، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي في استغلال البيانات الضخمة المتوفرة، لرصد وتحديد المناطق الأكثر تكراراً لحوادث المركبات في المملكة.

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