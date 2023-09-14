أبرزت من خلالها مشاريعها الرائدة للتطوير العقاري

المنامة، مملكة البحرين: لاقت مشاركة بريق الرتاج، إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة التي تتخذ من مملكة البحرين مقرًا لها، في معرض "سيتي سكيب العالمي" نجاحًا لافتًا، حيث سلطت الشركة الضوء على أبرز مشاريع التطوير العقاري التي تقوم بتطويرها في مملكة البحرين، والتي قوبلت باستحسان كبير من قبل زوار الحدث العالمي الذي احتضنته مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر الجاري.

ويعتبر سيتي سكيب العالمي أكبر حدث عقاري عالمي، حيث استقطب على مدار أربعة أيام آلاف الزوار، علاوةً على مُشاركة مجموعة كبيرة من المتحدثين والخبراء والمهتمين بالقطاع العقاري، والمطورين العقاريين الدوليين والمحليين، والمصممين الداخليين، والمستثمرين والمهتمين بشراء الوحدات العقارية من مختلف دول العالم.

وجاءت مشاركة شركة بريق الرتاج ضمن الجناح الخاص بمملكة البحرين في المعرض، وذلك تلبية لدعوة كريمة من مؤسسة التنظيم العقاري، لتشكل فرصة مثالية لإبراز بعض من أهم المشاريع التي تقوم الشركة بتطويرها، وأبرزها مشروع المساكن الخاصة فورسيزونز خليج البحرين ومشروع ستراتا في دلمونيا، لتمكن بذلك الآلاف من الزوار من التعرف على الوحدات السكنية الفاخرة في كلا المشروعين وما تقدمه من مزايا استثنائية.

يشار أن مشروع المساكن الخاصة فورسيزونز خليج البحرين يحتوي على 112 مسكنًا فخمًا، وهي تمثل مستوىً جديدًا كليًا من المساكن الفاخرة المطلة على البحر في قلب العاصمة المنامة، وفي أكثر أحيائها شهرة، خليج البحرين. ويمكّن هذا المشروع القاطنين من الوصول بسهولة إلى فندق فورسيزونز خليج البحرين المجاور، بما فيه من وسائل الراحة، والاستجمام، والمطاعم المتعددة، والشاطئ الخاص بالفندق، وذلك عبر جسر خاص يربطه بالمبنى الأيقوني المطل على الساحل الشمالي للعاصمة. كما تقع المساكن على مسافة قريبة من مجمعي الأفنيوز ومودا مول، واللذان يضمان مجموعة متنوعة من أرقى المتاجر والمطاعم وسبل الترفيه.

علاوة على ذلك، قامت الشركة بعرض مميزات مشروع ستراتا في دلمونيا لزوار المعرض، الذين أبدوا إعجابهم بالمشروع الذي يضم 101شقة فاخرة مزودة بأهم وسائل الراحة والرفاهية العصرية، ويتميز بموقعه الفريد المطل على القناة المائية في جزيرة دلمونيا، إضافة إلى تقديمه لتجربة سكنية عصرية للمقيمين من خلال مجموعة من المرافق الممتازة التي تجعل منه أحد أبرز المشاريع العمرانية الحديثة التي يتم تطويرها في المملكة.

وبهذه المناسبة، علق الدكتور ماهر الشاعر، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة في شركة بريق الرتاج، بالقول: "نحن مسرورون في شركة بريق الرتاج لمشاركتنا في الحدث العقاري الأهم على مستوى المنطقة والعالم، والذي مكننا من تعريف الآلاف من المهتمين وأصحاب المصلحة في القطاع ببعضٍ من أبرز المشاريع الرائدة التي نطورها. وتأتي هذه المشاركة ضمن خططنا الاستراتيجية لتوسيع بصمتنا خارجيًا والمساهمة في جذب الاستثمارات لمملكة البحرين، لا سيما في القطاع العقاري الذي يشهد طفرة على مستوى المنطقة والعالم، ولما له من دور مهم في رفد الاقتصاد الوطني."

وأضاف: "نحن ممتنون لدعوتنا من قبل سعادة الشيح محمد بن خليفة بن عبدالله آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، للمشاركة في سيتي سكيب العالمي وإتاحة الفرصة لنا للتواصل وتبادل الخبرات مع باقي نظرائنا في القطاع العقاري في المنطقة وحول العالم، حيث يأتي ذلك في اتساق مع توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز التعاون بين القطاع العام والخاص بهدف دفع عجلة التنمية قدمًا تجاه المزيد من النمو والازدهار ودعم الاقتصاد الوطني."

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نبذة حول شركة بريق الرتاج للخدمات العقارية:

تعتبر شركة بريق الرتاج للخدمات العقارية ذ.م.م من الشركات الرائدة في تقديم الخدمات العقارية التي تتخذ من مملكة البحرين مقرًا لها، حيث تمتلك محفظة متنوعة من المشاريع الرائدة. هذا وقد شهدت الشركة نموًا لافتًا منذ إنشائها في العام 2011م، حيث ترتكز في نموذج أعمالها على تطوير أحدث المشاريع العقارية في مملكة البحرين، والتي تشتمل على مجموعة واسعة من المشاريع العقارية تتراوح من المخططات السكنية والتجارية إلى المخططات التطويرية الرئيسية.

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