الإمارات العربية المتحدة: تعاونت "نتورك إنترناشيونال"، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وهواوي، الشركة العالمية الرائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات، لتوفير خدمات المعالجة الشاملة للبطاقات والمدفوعات المُدارة للعميل في مجال الخدمات المالية. وستدعم "نتورك إنترناشيونال" العملاء بعروض المدفوعات الرقمية متعددة القنوات، بما في ذلك إصدار البطاقات، ومعالجة عمليات التحصيل، وإمكانات تحويل المعاملات، إلى جانب خدمات القيمة المضافة.

وباعتبارها أكبر الشركات المتخصصة بحلول الدفع في المنطقة، ستساعد "نتورك إنترناشيونال" المؤسسات وشركات التكنولوجيا المالية ومزودي الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول في التحول إلى نهج رقمي يحقق سرعة أكبر في تنفيذ عمليات الدفع فضلاً عن تعزيز راحة العملاء.

ساهمت حلول "نتورك إنترناشيونال" لمعالجة البطاقات مع تقنيات هواوي المتطورة في تعزيز قدرة المشغل الجديد في سوق المدفوعات على استكشاف واستخدام سبل جديدة مُدرة للدخل، بما فيها الخدمات ذات القيمة المضافة مثل الخدمة الذاتية لحاملي البطاقات، وتطبيقات التحكم، وخدمات الولاء. وتوفر الشركة كذلك باقة شاملة من خدمات المدفوعات، بما فيها البطاقات الافتراضية، والترميز، والحماية من عمليات الاحتيال، وغيرها من الحلول.

وفي إطار تعليقه على التعاون، قال ناندان مير، الرئيس التنفيذي لمجموعة "نتورك إنترناشيونال": "يسرنا التعاون مع ’هواوي‘ لتزويد العملاء بحلول وتجارب مدفوعات رقمية سهلة وآمنة. ويرتكز هذا التعاون على خبرتنا الطويلة لمدة 30 عاماً في توفير بنية تحتية راسخة وخدمات مدفوعات رقمية عالمية المستوى للعملاء في المنطقة."

من جانبه، قال نافنيت ديف، العضو المنتدب والرئيس المشارك لمعالجة المدفوعات في الشرق الأوسط لدى "نتورك إنترناشيونال": "باعتبارنا مزوداً رائداً لخدمات المدفوعات الرقمية في المنطقة، يسرنا أن نكون شريكاً مفضلاً لشركة تقنية رائدة مثل ’هواوي‘. لقد شهدت السنوات الثلاثة الماضية تحولاً كبيراً في مواقف المستهلكين تجاه المدفوعات الرقمية، حيث ارتفعت مستويات الطلب والتوقعات للحصول على تجارب رقمية سلسة. ونتطلع إلى دعم ’هواوي‘ عبر مجموعة حلولنا الأفضل ضمن فئتها لتسهيل الرحلة الرقمية لمشغلي المدفوعات الرقمية".

توفر هواوي عروض خدماتٍ شاملة بالاعتماد على إمكانات هواوي المتميزة في الخدمات الأساسية للأجهزة المحمولة (HMS Core) والخدمات السحابية، مما يسهّل عمليات مزودي الخدمات الرقمية في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، والمحافظ الرقمية، وتطوير تطبيقات إدارة الثروات التي تُحسّن تجربة المستخدم وكفاءة العمليات.

وبهذه المناسبة، قال فيليكس ليو، العضو المنتدب لمجموعة أعمال "هواوي كارير" لشبكات الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة: "يسرنا التعاون مع ’نتورك إنترناشيونال‘ في استكشاف مسارات مبتكرة لتسريع وتيرة تطور التجارة الرقمية. وقد دأبت ’هواوي‘ طوال مسيرتها الممتدة لأكثر من 22 عاماً في الإمارات على إرساء أسس التحول الرقمي في الدولة. ويتيح لنا هذا التعاون المساهمة بشكل أكبر في تعزيز مكانة الإمارات الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية داخل المنطقة وخارجها، بالإضافة إلى تعزيز تجارب عملائنا".

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نبذة عن نتورك إنترناشيونال:

تعد نتورك إنترناشيونال أكبر وأبرز شركة للمدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا. أما هدفها الرئيسي فيتمثل في مساعدة الشركات وتعزيز الاقتصادات من خلال تبسيط عمليات الدفع والتجارة. وتمتلك الشركة حضورنا في أكثر من 50 دولة، ونوفر خدمات للجهات الحكومية والبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والتجار والشركات الحكومية. وتضم نتورك إنترناشيونال فريق عمل يزيد على 2000 خبير في مجال المدفوعات الرقمية متواجدين في هذه الأسواق، ولديها قاعدة عملاء تزيد على 200 مؤسسة مالية وأكثر من 150,000 تاجر.

نبذةٌ عن هواوي

هواوي هي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات تأسست عام 1987. ندير أعمالنا اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 207,000 موظف، ونخدم أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات والمؤسسات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.