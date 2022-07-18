"نتورك إنترناشيونال" تمنح المقرضين حماية متقدمة من الاحتيال ضمن المنتجات المصرفية المقدمة للأفراد بدعم من نظام قرارات الائتمان من "فيكو"

دبي ولندن: أعلنت "فيكو" مزود برمجيات تحليل البيانات العالمية، و"نتورك إنترناشيونال"، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، اليوم عن توسيع شراكتهما لمنح المقرضين أكثر حلول الحماية من الاحتيال وإدارة الائتمان تطوراً على الإطلاق. وتتوفر هذه الحلول وفق نموذج استضافة من شركة "نتورك إنترناشيونال"، وستساعد مزودي الخدمات المالية لتعزيز قدرات الاقتصاد الرقمي في المنطقة.

ويواصل الجانبان تعاونهما منذ عام 2017، عندما بدأت "نتورك إنترناشيونال" منح عملاءها "منصة فيكو فالكون"، والتي تمثل حلاً عالمياً رائداً للتصدي للاحتيال على الائتمان، وتضمن الحماية الضرورية لأكثر من 2.6 مليار بطاقة مدفوعات حول العالم. ويمكن للمقرضين الآن استخدام المنصة عبر "نتورك إنترناشيونال" لحماية جميع حسابات الأفراد المصرفية.

وتعمل "نتورك إنترناشيونال" أيضاً على تركيب نظام إدارة القرارات "فيكو بليز أدفايزر" ضمن مراكزها للبيانات، وتتمكن بموجب هذه الخطوة من تقديم خدمات إدارة الائتمان للمقرضين. ويمكن للبنوك ومزودي الائتمان الآخرين استخدام هذه الخدمات لإصدار الموافقات السريعة والمباشرة على طلبات التقدم للحصول على الائتمان مع ضبط المخاطر، إلى جانب إدارة محافظهم من الحسابات مع تعزيز القدرة على اتخاذ القرارات وتقديم العروض الهادفة والمدروسة من حيث حجم المخاطر.

وفي هذا السياق، قال هاني فكري، العضو المنتدب لوحدة أعمال معالجة المدفوعات في "نتورك إنترناشيونال": "يسعدنا توسيع نطاق شراكتنا مع ’فيكو‘ لتعزيز خدماتنا لإدارة الائتمان وتقديمها للعملاء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وخلال السنوات القليلة الماضية، شهدنا تسارع وتيرة التحول نحو المدفوعات الرقمية في المنطقة، الأمر الذي يجعل عملية مراقبة الائتمان لاتخاذ قرارات مباشرة أمراً أكثر أهمية من أي وقت مضى. وباعتبارنا المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية، نواصل في ’نتورك إنترناشيونال‘ مراقبة التوجهات الناشئة والتأقلم معها وتطويرها وفقاً لأرقى المعايير العالمية للحماية من الاحتيال واتخاذ القرارات المدروسة في هذا الصدد. ونحن على ثقة بأن الجمع بين حلول ’فيكو‘ القائمة على التقنيات المبتكرة وخبراتنا المحلية الواسعة سيرتقي بمحفظتنا من الحلول وسيساعد في ترسيخ ريادتنا في القطاع".

من جانبه قال مارك فارمر، الذي يدير علاقات الشركاء لدى "فيكو" في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "يمكن لجميع المقرضين من مختلف الأحجام من الوصول إلى حلولنا ذات المستوى العالمي بفضل تكاليف التطبيق المنخفضة لتقنيات إدارة القرار التي نقدمها. وستكون حلولنا المتطورة خياراً مثالياً للمقرضين في المنطقة ولعملائهم أيضاً. ونتوقع لشراكتنا الموسعة مع ’نتورك إنترناشيونال‘ أن تحمل فوائد قيّمة تتمثل في تقليص خسائر الاحتيال، وتعزيز حماية المستهلكين بما يقود في نهاية المطاف لتعزيز عروض الائتمان المقدمة".

للمزيد من المعلومات حول "منصة فيكو فالكون" يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.fico.com/en/products/fico-falcon-fraud-manager