ستشهد النسخة الأولى من البرنامج الذي يمتد على مدار 24 شهرًا مشاركة 10 من الخريجين الإماراتيين

يعد برنامج المعاونين الإداريين الإماراتيين أحد المبادرات العديدة المصممة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة

دبي: أعلنت، نتورك إنترناشيونال، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا، اليوم عن إطلاق النسخة الأولى من برنامج "المستقبل الإماراتي" - وهو برنامج إداري إماراتي مصمم لمنح الخريجين الجدد من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة فرصة للتطور في حياتهم المهنية و اكتساب الخبرات. تتماشى هذه الخطوة مع الجهود المستمرة التي تبذلها "نتورك إنترناشيونال" لتعزيز رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء اقتصاد تنافسي بمشاركة المواهب الإماراتية الشابة.

سيستقبل البرنامج، الذي يعد فريدًا من نوعه في قطاع التكنولوجيا المالية، عددًا من الخريجين الإماراتيين المتفوقين، الذين سيشاركون في رحلة تدريبية عملية مدتها 24 شهرًا توفر خبرة واسعة وخبرة عملية في مجال التمويل والتخصصات الأخرى. سيتم تقسيم المتدربين إلى أربع مجموعات للمشاركة بالتناوب في أقسام الأعمال المختلفة للشركة بالإضافة إلى منحهم تدريب منظم في المجالات الرئيسية مثل المنتجات واتخاذ القرار والتفكير النقدي وحل المشكلات وتطوير المهارات الفنية.

وفي هذا السياق قال، ناندان مير، الرئيس التنفيذي لشركة نتورك إنترناشيونال: “في نتورك إنترناشيونال، تعد رعاية المواهب الإماراتية المحلية أحد الاستراتيجيات الرئيسية للشركة. نحن نؤمن بأن الشباب في هذا البلد هم مستقبلنا وأن تمكين هذه العقول الشابة بمجموعات المهارات الهامة والخبرة العملية والمنظور العالمي سيساعد في تشكيل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. ولذلك، يسعدنا الترحيب بالمتدربين الجدد ونتطلع إلى مساعدتهم على تحقيق أهدافهم المهنية".

من جانبها صرحت، هند آل علي، رئيسة قسم الموارد البشرية لمجموعة نتورك إنترناشيونال: " “يسعدنا أن نبدأ النسخة الأولى من برنامج المستقبل الإماراتي. نحن نؤمن بأن الأشخاص هم شريان الحياة لأي منظمة وأن تمكينهم من تنمية حياتهم المهنية هو أفضل مكافأة يمكننا منحها لهم. يسعدنا الترحيب بأول مجموعة من المتدربين هذا العام ونسعى جاهدين للمساعدة في تطوير قدرات وخبرات الشباب الإماراتي في قطاع التكنولوجيا المالية".

لمساعدة المتدربين ودعمهم خلال البرنامج الممتد لعامين، وضعت "نتورك إنترناشيونال" خطة شاملة للتعلم والتطوير لكل متدرب. تحدد الخطة جداول التناوب والأهداف الفردية والتعيينات، بالإضافة إلى ذلك. طوال مدة البرنامج بأكملها، سيتم تعيين مرشد، من كبار المسؤولين في الشركة، لتدريب ومراقبة التقدم العام للمتدربين والتأكد من وفائهم بالتزاماتهم.

عند الانتهاء من البرنامج التدريبي بنجاح، ستتاح للمتدربين الفرصة لتأمين عمل دائم بدوام كامل مع "نتورك إنترناشيونال"، مع منحهم أيضًا الفرصة لتتبع تقدمهم الوظيفي تبعاً لإدائهم داخل الشركة.

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نبذة عن نتورك إنترناشيونال:

تضم نتورك إنترناشونال تحت مظلتها مجموعة من الشركات، وتعتبر المزود الرائد للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث توفر المجموعة باقة شاملة ومتكاملة من حلول الدفع المدعومة بالتقنيات الحديثة للتجار والمؤسسات المالية من جميع الأنواع والأحجام، بما في ذلك خدمات الاكتساب والمعالجة، بالإضافة إلى تشكيلة شاملة ومتنامية من الخدمات ذات القيمة المضافة.

وتعد "نتورك إنترناشيونال القابضة" الشركة القابضة لـ "نتورك إنترناشيونال" ومجموعة شركاتها بما في ذلك مجموعة "دي أو بي"