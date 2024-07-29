شهادة PCI DSS تعد إنجازًا كبيرًا يتماشى مع أعلى معايير الأمان في مجال بطاقات الدفع

الرياض: أعلنت "نتورك إنترناشيونال السعودية"، الفرع المحلي في المملكة العربية السعودية لشركة "نتورك إنترناشيونال"، الرائدة في تمكين التجارة الرقمية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عن حصولها على شهادة معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS) الإصدار 4.0، مما يعزز وجودها القوي وخبرتها المحلية في المملكة.

تُعد نتورك إنترناشيونال السعودية واحدة من أولى الشركات في المملكة التي امتثلت بنجاح للإصدار شهادة PCI DSS 4.0. يؤكد هذا الإنجاز على ريادة الشركة في تعزيز المعايير الأمنية ويظهر التزامها الثابت بحماية بيانات الدفع الخاصة بالعملاء.

تُعد PCI DSS معيارًا عالميًا صارمًا للامتثال والأمان، تم وضعه من قبل مجلس معايير أمان صناعة بطاقات الدفع لحماية المعلومات الحساسة ومنع الاحتيال. هذا المعيار العالمي مطلوب من أي جهة تخزن أو تعالج أو تنقل بيانات حاملي البطاقات بغض النظر عن الموقع الجغرافي. تساعد معايير وموارد PCI SSC في حماية الأفراد والعمليات والتقنيات عبر أنظمة الدفع لتمكين المدفوعات الآمنة في جميع أنحاء العالم.

وتم منح الشهادة من قبل مقيم أمني مؤهل مستقل من SISA، الذي أجرى تدقيق الشهادة وفقًا لأحدث إصدار من PCI DSS 4.0. صُمم هذا المعيار لمواجهة التهديدات الأمنية المتغيرة، وتوفير إطار عمل أكثر مرونة للمنظمات من أجل تحقيق الامتثال والحفاظ عليه. ويتضمن المعيار تحديثات لمعالجة الثغرات الأمنية ونقاط الضعف الجديدة، ويقدم للمؤسسات مرونة أكبر لمساعدتها على الابتكار وعلى اعتماد تقنيات جديدة دون التأثير على حماية العملاء. كما يشمل على متطلبات صارمة للمصادقة متعددة العوامل(MFA)، ومعايير أقوى للتشفير لضمان حماية بيانات حاملي البطاقات أثناء نقل وتخزين المعلومات.

وفي تعليق على هذا الإعلان، قال عبدالعزيز الدهمش، المدير التنفيذي لشركة "نتورك إنترناشيونال" في المملكة العربية السعودية: "بعد حصولنا على ترخيص مؤسسة مدفوعات رئيسية من البنك المركزي السعودي، نفخر بتحقيق إنجاز آخر – أعلى مستوى من الشهادات التي ستمكن المدفوعات الآمنة للتجار والشركات السعودية في المشهد الرقمي المتطور في المملكة. بصفتنا شركة رائدة في تمكين التجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فإن عملاءنا وأمن بياناتهم من أولوياتنا القصوى."

وفي فبراير 2024، حصلت "نتورك" على ترخيص مؤسسة مدفوعات رئيسية من البنك المركزي السعودي (ساما). وبناءً على خبرتها الإقليمية التي تمتد لأكثر من 30 عامًا، ستساهم "نتورك" في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للشمول المالي داخل المملكة من خلال توفير حلول دفع آمنة وقوية للتجار والشركات من جميع الأحجام.

نبذة عن نتورك إنترناشيونال:

تعد نتورك إنترناشيونال أكبر وأبرز شركة للمدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا. أما هدفها الرئيسي فيتمثل في مساعدة الشركات وتعزيز الاقتصادات من خلال تبسيط عمليات الدفع والتجارة. وتمتلك الشركة حضوراً في أكثر من 50 دولة، وتوفر خدمات للجهات الحكومية والبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والتجار والشركات الحكومية. وتضم نتورك إنترناشيونال فريق عمل يزيد على 2000 خبير في مجال المدفوعات الرقمية متواجدين في هذه الأسواق، ولديها قاعدة عملاء تزيد على 200 مؤسسة مالية وأكثر من 150,000 تاجر.

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