دبي: أعلنت "نتورك إنترناشيونال"، المزود الرائد للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن إبرام شراكة مع "سيرف مي" (SerVme)، منصة إدارة علاقات العملاء الرائدة لحجوزات وضيوف المطاعم ومشغلي مرافق الضيافة.

وستسهم هذه الشراكة في تحقيق فوائد كبيرة لتجار الأغذية والمشروبات العاملين في دولة الإمارات، حيث يواصل القطاع تسجيل نمو مطرد مدعوماً بمكانة الدولة كواحدة من أكثر المناطق السياحية شهرة في العالم. وبتكامل منصتي "نتورك" و"سيرف مي"، ستستمتع المطاعم بعملية دفع أكثر سلاسة وفعالية من خلال التكامل الفوري مع نظام الحجز الخاص بهم، والتخزين التلقائي لسجل بجميع بيانات الدفع ضمن ملف الضيف المعني في نظام إدارة علاقات العملاء.

وستمكّن الشراكة مشغلي المطاعم من تأمين إيراداتهم مقدماً من الضيوف من خلال تقديم خيارات مثل الودائع الجزئية أو الكاملة للمناسبات الخاصة. وستمكن أيضاً من التفويض المسبق لبطاقات الائتمان من أجل الحجوزات للتحوط ضد عمليات الإلغاء في اللحظة الأخيرة التي تؤثر على معدل دوران طاولات المطاعم. وسيخفف هذا الحل المبتكر من مشكلات مثل "عدم الحضور" ويضمن تجربة دفع سلسة وآمنة للعملاء الذين يتناولون الطعام فضلاً عن توفير دخل مضمون للمطاعم.

وبهذه المناسبة، قال بانكاج كوندرا، المدير العام لوحدة أعمال الشراكات والاستحواذ التجاري لدى "نتورك إنترناشيونال": "انطلاقاً من كوننا شركة مدفوعات محلية، يسعد ’نتورك إنترناشيونال‘ أن تدعم قطاع الضيافة المتنامي في دولة الإمارات والذي سيظل مساهماً رئيسياً في اقتصاد الدولة. ويأتي تحالفنا الاستراتيجي مع ’سيرف مي‘ متماشياً مع التزامنا المستمر بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة ومبتكرة في الدفع لعملائنا في قطاع الضيافة. سيعمل هذا العرض المتكامل على تعزيز تجربة الدفع للعملاء والتجار فضلاً عن توفير مزايا الأمان الإضافية للتشفير المتقدم والامتثال لمعايير أمن بطاقات الدفع وتدابير منع الاحتيال".

من جانبها، قالت سارة هويلو، الرئيس التنفيذي ومؤسس "سيرف مي": "يسهم التعاون بين منصة إدارة علاقات العملاء للحجز المتقدمة من ’سيرف مي‘ ومزود الدفع الرائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ’نتورك إنترناشيونال‘، في تمكين عملائنا من أصحاب المطاعم من إطلاق تجربة سلسة وفعالة والارتقاء بالعمليات إلى آفاق جديدة مع تأمين الإيرادات مقدماً. نحن حريصون على دعم نمو المطاعم وتقديم حلول مبتكرة تواكب الاحتياجات المتطورة لقطاع الأغذية والمشروبات".

وتؤكد الشراكة على التزام الشركتين بالاستفادة من التكنولوجيا لتوفير حلول مبتكرة وسلسة، تهدف إلى التأثير بشكل كبير على قطاع الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

#بياناتشركات

- انتهى -