الإيرادات الإجمالية تقارب 1.3 مليار درهم بنسبة زيادة 23% عن الإيرادات القياسية المسجّلة في عام 2022

الأرباح التشغيلية سجلت 859 مليون درهم بنسبة زيادة 27%

المركز يجسّد رؤية محمد بن راشد بترسيخ مكانة دبي كالمركز المالي العالمي الرائد في المنطقة

مكتوم بن محمد:

- "النتائج الاستثنائية ترسخ مكانة دبي بصفتها المساهم الإقليمي الأبرز في قطاع الخدمات المالية العالمية، وهذه أولوية رئيسية سنواصل العمل على تحقيقها"

- "مركز دبي المالي العالمي يواصل رحلة نجاح تتوافق مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية ((D33 لتأكيد مكانتها بين أهم ثلاث مدن للأعمال في العالم"

-"العمل مستمر لتوسيع دائرة التعاون مع شركات الخدمات المالية والابتكار ضمن شراكة نموذجية يسهم نجاحها في دعم النمو الاقتصادي لدبي ودولة الإمارات"

- "سعينا لا يتوقف لتوفير بيئة ديناميكية محفزة للابتكار ومشجعة على نمو المشاريع وازدهارها... تأكيداً للمكانة المحورية للمركز كعضو فاعل ومؤثر ضمن شبكة الخدمات المالية العالمية"

• إجمالي عدد الشركات النشطة في المركز ارتفع إلى 5,523 شركة بنسبة زيادة قدرها 26% على أساس سنوي

• انضمام 1,451 شركة جديدة إلى المركز خلال عام 2023، وهو أعلى عدد من الشركات الجديدة المسجّلة سنوياً في تاريخ المركز بنسبة زيادة قدرها 34%

• نمو غير مسبوق في 2023 تخطى معه المركز الهدف المُحدد بمضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030

• نمو إجمالي الأصول 18 مليار درهم بزيادة قدرها 18%، تأكيداً لقوة الملاءة المالية للمركز

• قطاع التكنولوجيا المالية والابتكار لا يزال الأسرع نمواً في المركز وعدد شركاته وصل إلى 902 شركة بنسبة نمو قدرها 31% على أساس سنوي

• 791 شركة مرخّصة من سلطة دبي للخدمات المالية بزيادة قدرها 117 شركة، مشكلاً بذلك أكبر تجمع للشركات المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. الشركات المرخصة تشمل 50 شركة أنشطتها مرتبطة بقطاع صناديق التحوّط وأكثر من 350 مديراً للثروات والأصول، وما يزيد على 200 بنك، وأكثر من 100 شركة تأمين

• إجمالي القوى العاملة في المركز ارتفع إلى 41,597 موظف بزيادة نسبتها 15% على أساس سنوي

• طرح العديد من المبادرات من بينها المتعلقة بالمؤسسات العائلية البالغ عددها 443 تأكيداً على مساهمتها البارزة في الاقتصاد.. وارتفاع عددها في المركز بنسبة 53% على أساس سنوي

• بيع وحدات أول مشروع سكني” DIFC Living" في المركز خلال 48 ساعة من إطلاقه

• نسبة إشغال العقارات التي يملكها ويديرها مركز دبي المالي العالمي وصلت إلى 99.5%

• عدد زوار "جيت أفينيو" في مركز دبي المالي العالمي يرتفع بنسبة 25% ليصل إلى 12 مليون زائر، نظراً للفعاليات الاستثنائية المُقامة في الوجهة.

• افتتاح 66 مفهوماً جديداً للمأكولات والمشروبات ومنافذ البيع بالتجزئة في "جيت أفينيو"

المكتب الإعلامي لحكومة دبي - 15 فبراير 2024: أعلن مركز دبي المالي العالمي عن تحقيق نتائج قياسية خلال العام 2023 تدعم مساعيه في ترسيخ مكانته مركزاً مالياً عالمياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وذلك بفضل الرؤية الاستشرافية التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قبل 20 عاماً ليكون مركز دبي المالي العالمي لاعباً فاعلاً ورئيسياً في قطاع الخدمات المالية العالمية ومساهماً مؤثراً في تعزيز مكانة الإمارة وتنمية اقتصادها.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي: "يخدم النمو غير المسبوق لمركز دبي المالي العالمي في عام 2023 في ترسيخ مكانة دبي بصفتها المساهم الإقليمي الأبرز في قطاع الخدمات المالية العالمية؛ وهي أولوية رئيسية سنواصل العمل على تحقيقها من خلال جذب الشركات العاملة في قطاع الخدمات المالية وشركات الابتكار الناشئة التي تشارك في حفز النمو الاقتصادي لدبي ودولة الإمارات عموماً. وينسجم الأداء المتميز للمركز هذا العام مع الرؤية التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قبل 20 عاماً لتكون دبي واحدة من أبرز المراكز المالية العالمية".

وأضاف سموه: "يواصل مركز دبي المالي العالمي رحلة نجاح تتوافق مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية لمضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد المقبل وتعزيز مكانتها كواحدة من أفضل ثلاث مدن للأعمال والاستثمار في العالم... العمل مستمر لتوسيع دائرة تعاون المركز مع شركات الخدمات المالية وشركات الابتكار ضمن شراكة نموذجية يسهم نجاحها في دعم النمو الاقتصادي لدبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً. فسعينا لا يتوقف لتوفير بيئة ديناميكية محفزة للابتكار ومشجعة على نمو المشاريع وازدهارها، تأكيداً للمكانة المحورية لمركز دبي المالي العالمي كعضو فاعل ومؤثر في شبكة الخدمات المالية العالمية".

نتائج قياسية

وعلى صعيد النتائج؛ ارتفع عدد الشركات النشطة في المركز إلى 5,523 شركة بنسبة زيادة كبيرة قدرها 26% على أساس سنوي بالمقارنة مع 4,377 شركة في عام 2022. كما انضمت 1,451 شركة جديدة إلى المركز خلال عام 2023، وهو أعلى عدد من الشركات الجديدة المسجّلة سنوياً في تاريخ المركز بنسبة زيادة قدرها 34%. وأعلن المركز كذلك أنه تخطى الهدف المُحدد بمضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

كما ارتفعت الإيرادات الإجمالية للمركز في عام 2023 بأسرع وتيرة لها منذ تأسيسه، حيث قاربت 1.3 مليار درهم بزيادة قدرها 23% مقارنة بعام 2022. وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 27%. لتصل إلى 859 مليون درهم. كما بلغ إجمالي الأصول 18 مليار درهم بزيادة قدرها 18%، مما يعكس الملاءة المالية القوية للمركز.

بلغ إجمالي عدد شركات الخدمات المالية والابتكار النشطة العاملة في المركز 1,674 شركة مقارنةً مع 1،369 في عام 2022، بزيادة قدرها 22%. كما بلغ عدد شركات التكنولوجيا المالية والابتكار التي سجلت في المركز خلال العام 316 شركة ليرتفع بذلك عددها الإجمالي إلى 902 شركة.

وقام مركز دبي المالي العالمي أيضًا ببناء أكبر مركز في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا مُتخصص بإدارة الثروات والأصول لأكثر من 350 شركة، تتصدرها شركات من دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. حيث يتواجد حالياً 50 شركة مرتبطة بصناديق التحوط ضمن المنظومة البيئية لقطاع إدارة الثروات والأصول في مركز دبي المالي العالمي، مع تأسيس 15 شركة في عام 2023.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء في النمو بعدما منحت سلطة دبي للخدمات المالية تراخيص لـ 117 شركة جديدة خلال العام، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات المرخصة من السلطة إلى 791 شركة.

وتشمل قائمة الشركات البارزة التي انضمت إلى المركز خلال عام 2023 أسماء عالمية مهمة مثل "اليانس بيرنشتاين" و"آسيا ريسيرش آند كابيتال مانجمنت" و"بالياسني لإدارة الأصول" و"بريفان هوارد" و"كارهاي كابيتال" و"إدموند دي روتشيلد" و"إنترست جلوبال" و"فارو كابيتال" و"هودسون باي كابيتال" و"كينج ستريت" و"لايتهاوس بارتنرز" و"لون ستار يوروب أكويزيشنز ليمتد" و"ميرلين أدفايزرز" و"نومورا سنغافورة" و"نوفينتا كابيتال مانجمنت" و"ريفن كابيتال" و"كوب ريسيرش آند تكنولوجيز" و"شركة مكتب العائلة" و"فيريشن فاند مانجمنت إل إل سي".

ومن العوامل التي ساهمت في نمو أداء المركز أيضاً قيام العديد من الشركات بترقية تراخيصها في عام 2023؛ وتضمنت هذه الشركات "أمانة للخدمات المالية" و"بركة" و"بلو جولد كابيتال" و"كاب ثرون إنفستمنتس" و"لامير كابيتال" و"شونفيلد للاستشارات الاستراتيجية".

مساهمة محورية

وقال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: "تعكس نتائج المركز لعام 2023 مكانته المتميزة بصفته المركز المالي العالمي الرائد في المنطقة، ومساهمته المحورية في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية (D33). وتشكل هذه النتائج كذلك دليلاً ملموساً على مكانة المركز كخيار رئيسي لشركات الخدمات المالية والابتكار على مدى السنوات العشرين الماضية، كما تدعم المركز في تحقيق أهداف استراتيجيته لعام 2030 بما في ذلك مضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدبي".

من جانبه، قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "في غضون عشرين عاماً فقط، تطور مركز دبي المالي العالمي ليصبح المركز المالي الأكثر تميزاً في المنطقة مع استقطابه للشركات من جميع أنحاء العالم لاعتماد النهج الابتكاري وتنمية الثروات. وباعتبارنا أكبر تجمع لشركات القطاع المالي والابتكار في المنطقة، فهذا يعني أن منظومة المركز تتطور على نحو يُتيح لنا اغتنام الفرص الحالية وخلق نمو اقتصادي مُستدام. بينما نواصل تركيزنا على قيادة مستقبل القطاع المالي من خلال توثيق التعاون مع عملائنا وتصدر مشهد الابتكار في القطاع المالي العالمي".

20 عاماً من الريادة

في ضوء المبادرات الرائدة التي يقودها مركز دبي المالي العالمي، استحوذ قطاع الخدمات المالية على أكثر من نصف (52%) مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي. ووفقاً لقاعدة بيانات أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر (fDi Markets) التابعة لصحيفة "فاينانشال تايمز"، فقد تقدمت دبي من المركز الثامن عالمياً في النصف الأول من عام 2022 إلى المركز السادس في النصف الأول من عام 2023. علاوةً على ذلك، احتلت دبي المرتبة الأولى عالمياً في جذب المقرات الرئيسية لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر.

وحافظ المركز خلال عام 2023 على مكانته كمركز مالي عالمي رائد في المنطقة وفقاً لمؤشر "المراكز المالية العالمية" الصادر عن مؤسسة "زد/ين" البريطانية وكذلك مؤشر المراكز المالية الخضراء.

20 عاماً في تطوير القطاع المالي عبر الابتكار

انعكاساً للمصداقية العالمية لجهود الابتكار التي يبذلها مركز دبي المالي العالمي، نظّم المركز النسخة الأولى من قمة دبي للتكنولوجيا المالية بحضور أكثر من 5,000 مشارك من جميع أنحاء العالم. إذ ارتفع رأس المال الاستثماري الذي جمعته الشركات الناشئة في مركز دبي المالي العالمي إلى 2.6 مليار دولار أمريكي، بزيادة بلغت 116 % مقارنة بـ 1.2 مليار دولار أمريكي في عام 2022.

وخلال عام 2023، أطلق مركز "إنوفيشن هب" (Innovation Hub) التابع لمركز دبي المالي العالمي مركز "كامبس دبي للذكاء الاصطناعي والويب 3" لإنشاء أكبر تجمّع من شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في المنطقة؛ حيث سيضم أكثر من 500 شركة ناشئة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي والويب 3 لتساهم معاً في خلق أكثر من 3,000 فرصة عمل بحلول عام 2028.

كما أقرت اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي بدبي تشكيل منصة الميتافيرس التابعة لمركز دبي المالي العالمي، واجتذب برنامجها الافتتاحي "مُسرّع أعمال الميتافيرس" (Metaverse Accelerator) أكثر من 160 متقدماً من الهند وفرنسا ودولة الإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، مع التركيز بشكل أساسي على قطاعات الميتافيرس، والذكاء الاصطناعي، والويب 3 ، والواقع المعزز / الافتراضي، والبلوك تشين.



20 عاماً من تنمية رأس المال البشري

لا يزال مركز دبي المالي العالمي وجهة جاذبة للمواهب، واستطاع المركز ترسيخ مكانته كأكبر وأوسع تجمّع للمواهب المتخصصة في قطاع الخدمات المالية على مستوى المنطقة. ، وقد ارتفع إجمالي عدد القوى العاملة في المركز إلى 41,597، بزيادةٍ قدرها 15% على أساس سنوي، وبذلك وفر المركز 5,514 فرصة عمل جديدة.

وأطلق المركز منصة "شبكة المواهب" دعماً لانتقال المواهب إلى الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي، فضلاً عن توفير فرص عمل في الأماكن التي يمتلك عملائه مقرات له حول العالم. وتم حالياً تسجيل 57,334 شخصاً على المنصة تمكنهم من الاستفادة من الفرص المتوفرة في مركز دبي المالي العالمي وعلى النطاق العالمي (حسب البيانات المؤرخة: 1 فبراير، 2024).

وخلال عام 2023، شارك 5،600 شخص في برامج أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الخريجين إلى 32,000 شخصاً منذ تأسيس الأكاديمية. كما تم الإعلان عن شراكات جديدة مع عدد من المعاهد والمؤسسات الأكاديمية المرموقة على غرار معهد الاندماج والاستحواذ والتحالفات "IMAA"، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومعهد المحللين الماليين المعتمدين"CFA"، ومعهد “تشارترد بانكر”، و”أكاديمية سيسكو للشبكات”، وجامعة “جورج تاون”، ووزارة التغير المناخي والبيئة في إطار الميثاق الأخضر للاستدامة في مجال التعليم من أجل مستقبل الشباب، و” كلية سلون للإدارة التنفيذية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا”، وأكاديمية الخدمات المصرفية المسؤولة وأكاديمية الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة.

20 عاماً من التميز في إصدار القوانين واللوائح التنظيمية للخدمات المالية

دأب مركز دبي المالي العالمي على تطوير قوانينه ولوائحه التنظيمية تأكيداً لاعتماده أفضل الممارسات العالمية. ووضع المركز لائحة القواعد والإجراءات الجديدة المُنظّمة لعمل الشركات العائلية بهدف توفير الإرشادات اللازمة حول عمل الشركات العائلية في أو من مركز دبي المالي العالمي. كما تم وضع لوائح جديدة لتنظيم آلية عمل حاضنة "استديوهات المشاريع" وكانت أول إطار تشريعي لبناء المشاريع على مستوى العالم. وتم أيضاً تعديل اللوائح التنظيمية لحماية البيانات بما يعزز مستويات الأمان والمسؤولية الأخلاقية لإدارة ومعالجة البيانات الشخصية، وأضيفت اللائحة 10 التي تعتبر أول لائحة يتم إصدارها فيما يخص معالجة البيانات الشخصية عبر أنظمة مستقلة وشبه مستقلة. وطرح المركز ورقتي تشاور بشأن قانوني الأصول الرقمية والضمان الجديدين، واللذين يحددان الخصائص القانونية للأصول الرقمية وطبيعة ملكيتها وكيفية التحكم بها ونقلها والتعامل معها من قبل الأطراف المعنية.

20 عاماً في دعم الشركات العائلية لتحقيق أهدافها المالية

استكمالاً لمساعيه في دعم الشركات العائلية على مدى 20 عاماً، أطلق مركز دبي المالي العالمي في مارس 2023 مركز الثروات العائلية الذي حظي بثقة أكثر من 600 شركة عائلية وكياناً معنياً. ويأتي إنشاء هذا المركز كخطوة مكملة لهذه المسيرة التمكينية الحافلة عبر تمكين القطاع من تعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

ويمكن للشركات العائلية الأعضاء في مركز الثروات العائلية الاستفادة من خبرات مجموعة واسعة من المستشارين المعتمدين والمؤهلين لمساعدتهم في إدارة ثرواتهم وشؤونهم الداخلية مثل التخطيط لتعاقب الإدارة. كما توفر لائحة القواعد والإجراءات الجديدة المُنظّمة لعمل الشركات العائلية ضمانات ومزايا إضافية للشركات العائلية العاملة في المركز.

وارتفع إجمالي عدد الشركات العائلية العاملة في مركز دبي المالي العالمي بنسبة 53% لتصل إلى 443 شركة، مؤشراً إلى مسار تصاعدي قوي في عام 2023 لهذا القطاع.

20 عاماً الوجهة المفضلة في المنطقة

لا يزال الطلب على العقارات التي يملكها ويديرها مركز دبي المالي العالمي في زيادة، حيث وصلت نسبة الإشغال في نهاية عام 2023 إلى 99.5%. وتم بيع جميع الوحدات السكنية في "DIFC Living"، أول مشروع سكني في المركز، خلال 48 ساعة من إطلاقه.

وحصل 15 مبنى في مركز دبي المالي العالمي على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED) من الفئتين البلاتينية والذهبية. كما حصل مبنى البوابة على الشهادة البلاتينية.



وارتفع عدد زوار "جيت أفينيو" في مركز دبي المالي العالمي بنسبة 25% ليصل إلى 12 مليون زائراً، وذلك بفضل العدد المتزايد من الفعاليات الاستثنائية بجانب افتتاح 66 مفهوماً جديداً للمأكولات والمشروبات ومنافذ البيع بالتجزئة.

20 عاماً من مسيرة المركز المالي الأكثر استدامة في المنطقة

خلال عام الاستدامة في دولة الإمارات، قاد مركز دبي المالي العالمي أول وأكبر برنامج يركز على التمويل المناخي وجاء ذلك استعداداً لانعقاد مؤتمر الأطراف (COP28). وتضمن البرنامج سلسلة من الفعاليات والاجتماعات والمحاضرات والجلسات التعليمية بالتعاون مع مبادرة التمويل الأخلاقي العالمية، بالإضافة إلى تنظيم النسخة الأولى من منتدى الاستدامة المستقبلية.

وكان مركز دبي المالي العالمي أول مركز مالي في المنطقة ينشر إطار عمل خاصاً به في مجال التمويل المستدام، مصحوباً بمراجعة إيجابية لرأي طرفٍ ثانٍ من وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيفات.

وأطلق المركز في ديسمبر 2023 مبادرة "محفّز التمويل المستدام" التي تستهدف بحلول عام 2030 زيادة تدفقات حصة دبي من التمويل المستدام إلى 100 مليار دولار أمريكي، وتفعيل شبكة من الشركاء الاستراتيجيين لتدريب وتنمية قدرات مليون خبير متخصص في مجال الاستدامة، ومضاعفة منظومة الشركات الناشئة القائمة على الاستدامة 50 مرة.

ويواصل مركز دبي المالي العالمي دعم نمو سوق الديون المستدامة في ناسداك دبي، وهي بورصة مركز دبي المالي العالمي، لتصبح أكبر سوق في العالم للصكوك المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية حيث بلغت نسبة الصكوك المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية المقومة بالدولار الأمريكي المدرجة فيها أكثر من 60% وما يقارب 50% من الصكوك المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية بجميع العملات.

وتبلغ القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة المرتبطة بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية المقومة بالدولار الأمريكي لناسداك دبي، 27.05 مليار دولار أمريكي، فيما بلغت قيمة سندات الدين المدرجة في ناسداك دبي 128.66 مليار دولار أمريكي، وفق البيانات المسجلة في شهر يناير 2024.

وتضمنت المبادرات الأخرى التي أطلقها مركز دبي المالي العالمي تخصيص ما يصل إلى 20% من تمويلات "صندوق حي دبي للمستقبل" لدعم مشاريع التكنولوجيا المستدامة؛ والمساهمة في إطلاق منصة تجريبية لتداول أرصدة الكربون بالتعاون مع سوق دبي المالي؛ ورئاسة مجموعة عمل التمويل المستدام في دبي، والتي تضم حالياً أكثر من 40 عضواً؛ وباعتباره شريكاً مؤسساً، استضاف مركز دبي المالي العالمي النسخة الثانية من مبادرة "ابتكارات للبشرية"، ومنح تراخيص الابتكار لعدد من المشاريع التي ستساهم في تسريع مسارات النمو والابتكار.

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-انتهى-