تم جمع أكثر من 780 مليون ريال عماني (حوالي 2,025 مليون دولار أمريكي)، قبل الخصم للأفراد العمانيين، وبالتالي يمثل أكبر طرح عام أولي في بورصة مسقط وأكبر طرح عام أولي على مستوى دول الخليج في عام 2024 حتى يومنا هذا .

بلغ الطلب الإجمالي على الأسهم المطروحة حوالي 2.1 مليار ريال عماني (حوالي 5.4 مليار دولار أمريكي) من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين من الفئة الأولى والفئة الثانية، حيث تم الاكتتاب بمعدل تجاوز 2.7 مرة (بما في ذلك حجم الطلب من المستثمرين الرئيسيين) عند السعر الأعلى في النطاق السعري المحدد للطرح. وقد تضمنت الطلبات عدة مستثمرين من ذوي الجودة العالية ومعدل محدود من الأوامر المضخمة.

الطلبات مدعومة بشكل قوي واستثنائي من المستثمرين المؤسسيين من شتى أنحاء العالم نتج عنه جمع حوالي 1 مليار ريال عماني (باستثناء المستثمرين الرئيسيين) لفئة الطرح الأولى، مما نتج عنه معدل تغطية بحوالي 3.4 مرة، ويعد هذا الطرح أكبر بحوالي 2.6 مرة من أكبر طرح عام سابق في سلطنة عُمان. سيتم تخصيص ما نسبته 29.8% من طلبات المستثمرين في الفئة الأولى والذين قدموا طلباتهم بسعر 390 بيسة للسهم .

مرة، ويعد هذا الطرح أكبر بحوالي 2.6 مرة من أكبر طرح عام سابق في سلطنة عُمان. سيتم تخصيص ما نسبته 29.8% من طلبات المستثمرين في الفئة الأولى والذين قدموا طلباتهم بسعر 390 بيسة للسهم حظي الطرح بدعم كبير من الفئة الثانية من أكثر من 113,000 مستثمر من الأفراد، مما نتج عنه جمع طلبات تقدر بـأكثر من 610 مليون ريال عماني، وهو ما يمثل أكبر طلب تم جمعه من فئة الأفراد في طرح عام أولي في بورصة مسقط، نتج عنه تغطية فئة الأفراد بمعدل تجاوز 2.2 مرة.

تُعتبر نتائج الاكتتاب المبهرة تأكيدًا قويًا على قوة طرح "أوكيو للاستكشاف والإنتاج"، حيث تضم الشركة مجموعة من الأصول الإنتاجية عالية القيمة وسجل حافل من النمو المستدام. كما يعكس نجاح هذا الإكتتاب ثقة المستثمرين في رؤية الشركة وإمكاناتها المستقبلية.

تم تحديد سعر الاكتتاب للأفراد العُمانيين في الفئة الثانية عند 351 بيسة للسهم الواحد، مما يعكس خصمًا بنسبة 10% على السعر النهائي للفئة الأولى، بينما تم تحديد سعر الاكتتاب للأفراد غير العمانيين في الفئة الثانية عند 390 بيسة للسهم .

مسقط، سلطنة عُمان: أعلنت اليوم شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج (قيد التحول) (أو الشركة) عقب الانتهاء بنجاح من إتمام بناء سجل الأوامر والاكتتاب العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح")، عن تحديد السعر النهائي للطرح عند 390 بيسة للسهم الواحد.

تم تحديد السعر النهائي عند الحد الأعلى للنطاق السعري المحدد بين 370 و390 بيسة، مما يعكس الطلب القوي من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين ، بما في ذلك التزامات غير قابلة للإلغاء من ستة مستثمرين رئيسيين بارزين للاكتتاب بنسبة 20% من إجمالي الطرح بالسعر النهائي للاكتتاب ، مما جمع مبلغاً إجمالياً قدره 780 مليون ريال عماني ما يعادل يتم 2,025 مليون دولار أمريكي ، قبل الخصم المحدد للأفراد العمانيين ، و750 مليون ريال عماني (ما يعادل حوالي 1,947 مليون دولار أمريكي)، بما في ذلك الخصم المقدم للأفراد العمانيين في شريحة الفئة الثانية (سعر الصرف المستخدم: 1 دولار أمريكي = 0.3851 ريال عماني).

وفي هذا الصدد، عقّب أحمد الأزكوي – الرئيس التنفيذي لأوكيو للاستكشاف والإنتاج: "ببالغ السرور، نُعلن عن النتائج المذهلة لعملية الاكتتاب في الطرح العام الأولي لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج. نحن فخورون بأن المستثمرين على ثقة ودراية بسجّلنا الاستثنائي على صعيد القيمة المضافة، والإجادة التشغيلية، والأداء المالي القوي. نتطلع بشغف إلى المرحلة القادمة من النمو كشركة مدرجة في البورصة. وكلنا ثقة أن الدعم الكبير الذي حصلنا عليه من المستثمرين المؤسسيين والأفراد في عروض الفئة الأولى والفئة الثانية هو شهادة على مكانتنا الرائدة في القطاع، وجودة مجموعة أصولنا العالية، واستراتيجيتنا الطموحة للنمو. هذا المزيج يمثل عرضًا جذابًا للقيمة المضافة أمام المستثمرين المحليين، والآن تمكنا أيضاً من نيل ثقة مجتمع المستثمرين العالمي."



تمت تغطية فئة الطرح الأولى والثانية بمعدل حوالي 3.4 مرة و2.2 مرة على التوالي، مع وجود تضخم محدود في الطلب ودعم كبير ومشاركة من مجموعة واسعة من المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين ذوي الجودة العالية. سيتم تخصيص ما نسبته 29.8% من حجم الطلب للمستثمرين في الفئة الأولى. أما المستثمرون في الفئة الثانية (صغار المستثمرين الأفراد) سيتم تخصيص لهم 100% من حجم الطلب بما يصل إلى 8,000 سهم ثم حوالي 23% من حجم طلباتهم فوق هذا المستوى. كما سيتم تخصيص حوالي 32.6% من حجم طلبات المستثمرين من الفئة الثانية (كبار المستثمرين الأفراد).

تم طرح إجمالي 2.0 مليار سهم عادي، أي ما يمثل 25% من رأس المال المصدر لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج. وسوف تظل 75% المتبقية من أسهم رأس مال الشركة مملوكة لمجموعة أوكيو بعد إتمام عملية الطرح العام الأولي.Top of Form

عند الإدراج، ستبلغ القيمة السوقية لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج 3,120 مليون ريال عماني (حوالي 8.1 مليار دولار أمريكي)، مما يجعله أكبر طرح عام أولي في تاريخ سلطنة عُمان وأكبر شركة في بورصة مسقط من حيث القيمة السوقية، حيث يمثل ذلك حوالي 25% من إجمالي القيمة السوقية لبورصة مسقط. ويُعتبر الطرح العام الأولي أكبر بحوالي 2.6 مرة من أكبر طرح سابق لشركة أوكيو لشبكات الغاز في عام 2023، مما يمثل معيارًا جديدًا لبورصة مسقط.

نبذة عامة عن أوكيو للاستكشاف والإنتاج

أوكيو للاستكشاف والإنتاج هي واحدة من أكبر الشركات المتخصصة كليًا في مجال الاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، وهي المشغل الوحيد المملوك للحكومة بالكامل في أعمال الشق العلوي في سلطنة عمُان. وتعتبر جزءًا حيويًا من أصول مجموعة أوكيو الرائدة عالميًا في قطاع الطاقة. منذ أن تأسّست الشركة في عام 2009، يركز موظفوها البالغ عددهم 655 موظف (كما في 30 يونيو 2024) على أعمال استكشاف وحفر واستخراج النفط والغاز في سلطنة عُمان. هذا إلى جانب سجل إنجازاتها الحافل في زيادة النمو، حيث نجحت في مضاعفة إنتاجها بما يعادل 14 مرة منذ تأسسها وحتى عام 2023، وحرصت على بناء علاقات ثابتة ومستدامة قائمة على التعاون المشترك مع شركات الطاقة الدولية الرائدة. كما تتماشى عمليات الشركة مع رؤية عُمان 2040، كما يتضح في حرصها على دفع النمو الاقتصادي العُماني من خلال تعظيم الاستفادة مما تمتلكه السلطنة من موارد طبيعية. وبالتالي، يمكن القول إن استراتيجية الشركة ونهجها في إدارة مشاريعها الجديد تستند إلى قواعد ريادة الأعمال ومعايير الاستدامة البيئية والمجتمع والحوكمة.

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