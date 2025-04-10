كما سجلت "أعمال" أداءً قويًا في عام 2024، مع المحافظة على التقدم الاستراتيجي المستدام والتنويع المستمر

الدوحة – قطر: عقدت "شركة أعمال ش.م.ع.ق" (أعمال)، إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوِّعة الأنشطة بالمنطقة، اجتماع الجمعية العامة العادي وغير العادي، وذلك يوم الأربعاء الموافق 9 أبريل 2025 في تمام الساعة 5:30 مساءً في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز سيتي سنتر، الدوحة في قاعة سدرة.

وفور اعلان اكتمال النصاب القانوني افتتح سعادة الشيخ تميم بن فيصل آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك بالنيابة عن سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، الجلسة قائلا:

"بسم الله الرحمن الرحيم، أعزاءي الحضور الكرام، قبل البدء بأجندة الاجتماع، وبالإنابة عن رئيس مجلس الإدارة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، يسعدني أن أرحب بكم في اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة اعمال.

بالنظر على التقرير السنوي لشركة اعمال ، بحمد لله، تمكنت الشركة من تحقيق نتائج جيدة خلال عام 2024، وذلك بفضل استراتيجية التنوع التي تنتهجها الشركة وقدرتها على الاستفادة من الفرص المختلفة وكفاءة الفريق الإداري ، بالإضافة إلى قوة الاقتصاد القطري، وحرص الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله ورعاه على توفير مناخ استثماري آمن ومستقر.

نحن نتطلّع دائماً إلى تحقيق النمو وتقديم الأفضل لجميع أصحاب المصلحة. وأود هنا أن أشكر مساهمينا على ثقتهم المتواصلة، وأشكر السادة أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وكافة موظفينا على جهودهم. ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات في عام 2025 بإذن الله تعالى.

سيقوم بقراءة التقرير الكامل الرئيس التنفيذي لشركة أعمال، السيد راشد بن علي المنصوري.

شكرًا لكم على حضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته."

وبعد التأكيد على اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة غير العادي، باشرت الجمعية بمناقشة بنود جدول أعمالها كالآتي:

البند الأول: المناقشة والتصويت على مقترح تعديل النظام الأساسي لشركة أعمال ش.م.ع.ق. بما يتوافق مع أحكام نظام الحوكمة للشركات وقانون الشركات التجارية.

صادقت الجمعية على مقترح تعديل النظام الأساسي لشركة أعمال ش.م.ع.ق. بما يتوافق مع أحكام نظام الحوكمة للشركات وقانون الشركات التجارية. لمزيد من المعلومات عن تفاصيل التغييرات في العقد التأسيسي، يرجي زيارة موقع الشركة على (www.aamal.qa).

البند الثاني: في حال موافقة الجمعية العامة على البند رقم (1) المبين أعلاه، المناقشة والتصويت على تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة، الشيخ فيصل قاسم آل ثاني، بالتوقيع على النظام الأساسي الجديد للشركة لدى كاتب العدل وأية جهات حكومية أخرى منوطة بالموافقة على النظام الجديد للشركة والموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة لموظفي الشركة المختصين باستكمال إجراءات توثيق النظام الأساسي الجديد للشركة.

صادقت الجمعية العامة على مقترح تفويض رئيس مجلس إدارة الشركة، بالتوقيع على النظام الأساسي الجديد للشركة لدى كاتب العدل وأية جهات حكومية أخرى منوطة بالموافقة على النظام الجديد.

وبذلك، تم الانتهاء من أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادي

ومن ثم باشرت الجمعية بمناقشة بنود أجندة اجتماع الجمعية العامة العادي كالآتي:

البند الأول: سماع تقرير رئيس مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والتصديق عليه ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة.

قام الرئيس التنفيذي لشركة أعمال، السيد راشد بن علي المنصوري ، بإلقاء تقرير رئيس مجلس الإدارة، وجاء التقرير كما يلي:

"بسم الله الرحمن الرحيم، السادة المساهمون الكرام، السادة ممثلي دائرة شؤون الشركات وممثلي مدققي الحسابات المحترمين، أشكركم على حضوركم هذا اليوم لاجتماع الجمعيّة العامة العادي لشركة اعمال.

إنه لمن دواعي سروري، وبالنيابة عن مجلس الإدارة، أن أقدم لكم التقرير السنوي لشركة "أعمال" عن عام 2024. كما يشرفني أن أعرض عليكم هذا التقرير الذي يعكس الأداء القوي لشركتنا ومرونة نموذج أعمالنا بفضل استراتيجيتنا المتبعة والتي مكنتنا من النمو وأبقتنا على المسار الصحيح على الرغم من تحديات السوق المتطورة والديناميكية.

وأود أيضًا أن أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن خالص امتناني لأعضاء مجلس الإدارة المنتهية ولايتهم على مساهماتهم القيمة في نجاح أعمال. لقد كان لأدائهم وإرشاداتهم وتفانيهم دورًا محوريًا في تشكيل رحلة الشركة.

كما أود أن أعرب عن امتناني أيضا للقيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، أمير دولة قطر، والذي تواصل رؤيته الحكيمة وسياساته الرشيدة في دعم الاقتصاد القطري وتعزيز قوته ومرونته. إن الحوكمة القوية التي تتمتع بها دولة قطر، والاستثمارات الاستراتيجية، والالتزام بتحقيق التنوع الاقتصادي، يوفر أساسًا قويًا للنمو المستدام على المدى الطويل. وأشدد هنا على أن شركة أعمال في وضع جيد ليس فقط للمساهمة في هذا الأمر ولكن أيضا الاستفادة من الفرص الناتجة على حد سواء.

وبالإضافة إلى ذلك يُسعدني أن أعلن عن مجموعة قوية من النتائج لشركة أعمال في عام 2024، حيث حققت ارتفاعًا مذهلاً بنسبة 18% في إجمالي صافي الربح على أساسٍ سنوي بالإضافة إلى زيادة بنسبة 1.1% في إجمالي الإيرادات. وعلى مدار العام، نجحنا في التعامل مع ديناميكيات السوق المتغيرة مع الحفاظ على المرونة في مواجهة الفرص والتحديات الجديدة، وسجلنا أداءً قويًا عبر جميع قطاعاتنا، وخاصة الإنتاج الصناعي وإدارة الخدمات. وتُعد هذه النتائج شهادة على مرونة نموذج الأعمال المتنوع لشركة أعمال، ومهارة الفريق الإداري لدينا، إلى جانب تركيزنا الاستراتيجي المستدام على تحسين الكفاءة التشغيلية والاستثمار في القطاعات ذات النمو المرتفع.

إن الموازنة العامة لدولة قطر لعام 2025 تتماشى بشكل كامل مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لتعزيز التنوع الاقتصادي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.4% في عام 2025، مدفوعًا بزيادة الاستثمار والاستهلاك الخاص والعام ونمو إنتاج قطاع الهيدروكربون. سيستمر مشروع توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال في دعم النمو على الأمد المتوسط، في حين يبقى النشاط غير النفطي المحرك الرئيسي للتوسع الاقتصادي، مدفوعًا باستثمارات الحكومة في البنية التحتية والرعاية الصحية والطاقة. وباعتبارها لاعباً رائداً في الإنتاج الصناعي والتجارة والتوزيع وإدارة الخدمات، فإن أعمال في وضع جيد للاستفادة من هذه الفرص الناشئة والمساهمة بشكل هادف في التحول الاقتصادي في دولة قطر.

وبالنظر إلى المستقبل، فإنني على ثقة من أن المركز المالي القوي لشركة أعمال وريادتها في السوق عبر القطاعات الرئيسية يوفران أساسًا متينًا للنمو المستمر في قطر وخارجها. ويظل تركيزنا الاستراتيجي على تقديم القيمة المضافة لجميع أصحاب المصلحة، سواء من خلال التميز التشغيلي أو توسيع الأعمال أو الاستثمارات المستدامة التي تتوافق مع طموحات دولة قطر الاقتصادية. وبينما نبني على هذا الأداء القوي، نظل ملتزمين بتعزيز محفظتنا المتنوعة، وتعزيز شراكاتنا، ودعم التنمية طويلة الأجل للاقتصاد القطري.

وأخيرًا، أود أن أعرب عن خالص تقديري لموظفينا وفريق الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة على تفانيهم وخبرتهم التي لا تتزعزع، والتي تستمر في دفع نجاح أعمال. وتقديرًا لنتائجنا القوية، يسعدني أن أقترح توزيع أرباح بنسبة 6% على المساهمين للموافقة عليها في اجتماع الجمعية العامة السنوي اليوم".

فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة أعمال.

صادقت الجمعية العامة على تقرير رئيس مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 والخطة المستقبلية للشركة.

البند الثاني: سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، والتصديق عليه.

صادقت الجمعية العامة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

البند الثالث: مناقشة والتصويت على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

صادقت الجمعية العامة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

وكان ملخص النتائج المالية كما يلي:

ارتفعت الإيرادات بنسبة 1.1% لتبلغ 2,100.8 مليون ريال قطري (مقارنة مع 2,077.2 مليون ريال قطري خلال العام 2023)

بنسبة 1.1% لتبلغ مليون ريال قطري (مقارنة مع مليون ريال قطري خلال العام 2023) ارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة 3.2 % لتبلغ 515.4 مليون ريال قطري (مقارنة مع 499.6 مليون ريال قطري خلال العام 2023)

بنسبة % لتبلغ مليون ريال قطري (مقارنة مع 499.6 مليون ريال قطري خلال العام 2023) ارتفع صافي الربح المنسوب إلى حقوق المساهمين بنسبة 17.7% ليبلغ 432.5 مليون ريال قطري (مقارنة مع 367.5 مليون ريال قطري خلال العام 2023)

المنسوب إلى حقوق المساهمين بنسبة 17.7% ليبلغ 432.5 مليون ريال قطري (مقارنة مع 367.5 مليون ريال قطري خلال العام 2023) ارتفع العائد على السهم بنسبة 17.7% ليبلغ 0.069 ريال قطري (مقارنة مع 0.058 ريال قطري خلال العام 2023)

بنسبة 17.7% ليبلغ 0.069 ريال قطري (مقارنة مع 0.058 ريال قطري خلال العام 2023) صافي الاستثمارات في النفقات الرأسمالية ارتفع بنسبة 10.8% ليبلغ 39.5 مليون ريال قطري (مقارنة مع 35.7 مليون ريال قطري خلال العام 2023)

ارتفع بنسبة 10.8% ليبلغ 39.5 مليون ريال قطري (مقارنة مع 35.7 مليون ريال قطري خلال العام 2023) ارتفعت نسبة الإقراض بنسبة بسيطة لتصل 2.52% (مقابل 2.41% خلال 2023)

البند الرابع: مناقشة والتصويت على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6% عن القيمة الإسمية لسهم الشركة على المساهمين المالكين لأسهم الشركة في تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية (بواقع 0.06 ريال قطري لكل سهم) والتصديق عليه.

صادقت الجمعية العامة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 6% عن القيمة الإسمية لسهم الشركة على المساهمين المالكين لأسهم الشركة في تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية (بواقع 0.06 ريال قطري لكل سهم) وذلك وفقًا لأحكام الهيئة المتبعة في توزيع الأرباح.

البند الخامس: مناقشة والتصويت على تقرير حوكمة الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، واعتماده.

صادقت الجمعية العامة على تقرير حوكمة الشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

البند السادس: مناقشة والتصويت على التقرير الخاص بنظام ضوابط الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 واعتماده.

صادقت الجمعية العامة على التقرير الخاص بنظام ضوابط الرقابة الداخلية على إعداد التقارير المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

البند السابع: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتحديد أتعابهم.

صادقت الجمعية العامة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتحديد أتعابهم ذلك وذلك وفقًا لقوانين الهيئة ووزارة التجارة والصناعة.

البند الثامن: التصويت على المرشحين المتقدمين لعضوية مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة.

صوت المساهمون على انتخاب المرشحين المتقدمين لعضوية مجلس الإدارة لدورة الثلاث سنوات القادمة وقد تم انتخاب الأعضاء التالية أسمائهم:

1 سعادة الشيخ فيصل بن قاسم فيصل آل ثاني

2 سعادة الشيخ محمد فيصل قاسم آل ثاني

3 سعادة الشيخ جبر عبد الرحمن آل ثاني

4 سعادة الشيخ عبد الله حمد قاسم آل ثاني

5 سعادة الشيخة الجازي فيصل قاسم آل ثاني

6 السيد كامل محمد العجلة

7 سعادة السيد يوسف بن راشد الخاطر

8 سعادة السيد علي حسين السادة

9 سعادة الشيخ ناصر بن خالد أحمد آل ثاني

البند التاسع: تعيين مراقب الحسابات الخارجي لسنة 2025 وتحديد أتعابه.

صادقت الجمعية العامة على تعيين شركة كي بي إم جي كمراقب خارجي للحسابات للسنة المالية 2025 وتم تحديد أتعابه.

نبذة عن شركة اعمال ش. م.ع.ق.:

تعتبر شركة أعمال إحدى أكبر مجموعات الأعمال وأكثرها تنوعاً في المنطقة، وتم إدراجها في بورصة قطر في ديسمبر 2007، وفي 9 أبريل 2025 بلغت القيمة السوقية للشركة 5.54 مليار ريال قطري (1.52 مليار دولار أمريكي)

تتنوع عمليات أعمال على نطاق واسع وتضم 32 وحدة أعمال نشطة (شركات تابعة ومشروعات مشتركة) مع مراكز رائدة في السوق في قطاعات الصناعة، والتجزئة، والعقارات، وإدارة الخدمات، والمعدات الطبية والأدوية، وتوفر شركة اعمال للمستثمرين فرصة الاستثمار عالية الجودة والتوازن في النمو المتسارع للاقتصاد القطري وتطوره.

للمزيد من المعلومات حول شركة اعمال، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.aamal.qa

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