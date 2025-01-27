تدريب متخصص لموظفي مستشفى مركز كليمنصو الطبي دبي من شركة نبتة هيلث في مجال تقديم الرعاية الصحية المتكاملة للمرأة

المركز يتماشى مع رؤية المستشفى المستمرة في تقديم خدمات متميزة تدعم نساء دبي في عيش حياة صحية وسعيدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلن مستشفى مركز كليمنصو الطبي دبي عن افتتاح مركز للتميز السريري في صحة المرأة بالشراكة مع شركة نبتة هيلث، الرائدة في مجال الرعاية الصحية للمرأة. من المقرر أن يبدأ المركز عمله في عام 2025، ويهدف إلى تقديم رعاية طبية شاملة وعالمية المستوى تركز على صحة المرأة. ستمكن هذه الشراكة من توفير خدمات طبية متخصصة بجودة استثنائية، لتغطي مجموعة واسعة من الحالات الصحية الخاصة بالنساء.

سيضم المركز مجموعة متنوعة من التخصصات الطبية، بما في ذلك مركز للولادة، وحدة متابعة الحمل والولادة، ووحدة الأمومة، وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، بالإضافة إلى عيادة خارجية متخصصة. كما ستتعاون نبتة هيلث مع مستشفى مركز كليمنصو الطبي دبي لتصميم وتنفيذ مجموعة شاملة من الخدمات التي تركز على صحة المرأة، مثل العناية بالخصوبة، والرعاية قبل وبعد الولادة، وموارد متخصصة لدعم انقطاع الطمث.

وفي إطار تعزيز الكفاءة الطبية، ستعمل نبتة هيلث مع المستشفى على تقديم دورات تدريبية متخصصة لفريق العمل، تركز على أحدث التطورات في مجال صحة المرأة. ستتيح هذه الدورات للكوادر الطبية في مستشفى مركز كليمنصو الطبي دبي اكتساب المعرفة المتعمقة لتقديم الرعاية الصحية المتكاملة التي تركز على احتياجات النساء.

وقال مارك آدامز، الرئيس التنفيذي لمستشفى مركز كليمنصو الطبي دبي: "يُعد تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للنساء من أولوياتنا في العام المقبل. فشراكتنا مع نبتة هيلث، التي تعتمد على نهج مبتكر قائم على البيانات في مجال صحة المرأة، تشكل خطوة محورية نحو تحقيق هذه الرؤية. ومن خلال إنشاء هذا المركز المتخصص، يعزز مستشفى مركز كليمنصو الطبي دبي التزامه بتوفير خدمات صحية من الطراز العالمي للنساء في دبي، اللواتي يتطلعن إلى رعاية صحية استثنائية".

سيعتمد المركز على تقنيات متطورة من نبتة هيلث تشمل أدوات مراقبة المرضى وآليات التشخيص الحديثة، لضمان توفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية للنساء الزائرات. كما سيتاح للنساء استخدام تطبيقات نبتة هيلث لمتابعة دوراتهن الشهرية، مع توفير منسق رعاية معتمد على الذكاء الاصطناعي، وتوصيات صحية مخصصة، بالإضافة إلى إدارة سجلاتهن الصحية بشكل متكامل.

علقت صوفي سميث، مؤسسة ورئيسة تنفيذية لشركة نبتة هيلث، بقولها: " ستجمع هذه الشراكة مع مستشفى مركز كليمنصو الطبي دبي بين المرافق المتطورة والكوادر الطبية المتميزة في المستشفى، إلى جانب التزامنا الراسخ بتقديم رعاية صحية استثنائية للنساء. ومن خلال هذا التعاون، سنمكن النساء في دبي من الوصول إلى رعاية صحية ذات جودة عالية، مدعومة بمجموعة شاملة من الخدمات الرقمية التي تعزز الصحة والعافية بشكل مستدام."

تم الإعلان عن هذه الشراكة خلال فعاليات معرض الصحة العربي 2025. ومن المتوقع أن يتم افتتاح المركز في عام 2025، حيث سيقوم باستقبال المرضى في الطابق الرابع من مستشفى مركز كليمنصو الطبي دبي. ويأتي المركز ليكمل مجموعة الخدمات المتخصصة التي يقدمها المستشفى للنساء، بما في ذلك خدمات التوليد والأمومة، وعيادة صحة الثدي، وعيادة أمراض النساء والتوليد، بالإضافة إلى العديد من العيادات المتخصصة الأخرى.

لمحة عن مستشفى مركز كليمنصو الطبي دبي

يمثّل مستشفى مركز كليمنصو الطبي دبي الجيل الجديد من المستشفيات المتطورة التي تضمها المرحلة الثانية من "مدينة دبي الطبية"، ويعدّ جزءًا من شبكة "كليمنصو الطبية الدولية"، الحائزة على العديد من الجوائز تقديراً لتقديمها أحدث المستشفيات والمراكز الطبية في منطقة الشرق الأوسط. يعتمد مستشفى مركز كليمنصو الطبي دبي بشكل استثنائي على التقنيات المتقدمة والعلاجات المبتكرة، بالإضافة إلى الخبرة الطبية المتفوقة في مجموعة واسعة من التخصصات، بهدف تقديم رعاية صحية تضع المريض في المقام الأول، وتعزز المعايير الطبية محلياً وإقليمياً وعالمياً.

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