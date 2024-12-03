الرياض، المملكة العربية السعودية : تُعلن شركة نايس ون ("الشركة" أو "نايس ون")، المنصة الرائدة للتجارة الإلكترونية في مجال الجمال والعناية في المملكة العربية السعودية ("المملكة")، عن نشرة الإصدار التكميلية فيما يخص تعهدات ملزمة مقدمة من "شركة مسرة للاستثمار"، "شركة محمد عبدالعزيز الحبيب واولاده القابضة" و"شركة أف آي إم بارتنرز" (يشار إليهم معاً بـ"المستثمرين الرئيسيين") لطرحها العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح").

قدم المستثمرين الرئيسيين تعهدات ملزمة بالاكتتاب مجتمعين على 4,331,250 سهم من الأسهم المطروحة بسعر الطرح ("الالتزام الأساسي"). وتتوزع أسهم الالتزام الأساسي على 1,732,500 سهم ستتكتب بها "شركة مسرة للاستثمار"، و1,732,500 سهم ستكتتب بها "شركة محمد عبدالعزيز الحبيب واولاده القابضة"، و866,250 سهماً ستكتتب بها "شركة أف آي إم بارتنرز" تمثل حوالي 1.50 %، و 1.50 % و 0.75 % على التوالي من رأس مال الشركة بعد الطرح. وتُعد شركة مسرة للاستثمار، وشركة محمد عبدالعزيز الحبيب واولاده القابضة وشركة أف آي إم بارتنرز مستثمرين رئيسيين في الأسواق السعودية. وتعتقد الشركة بأن مساهمة المستثمرين الرئيسيين فيها تقدم دافعاً لتحقيق النمو والأهداف الاستراتيجية طويلة المدى.

وقد تم الإعلان عن النطاق السعري للطرح الذي يمثل ما بين 32 و 35 ريال سعودي للسهم ("النطاق السعري"). بدأت فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين من الفئات المشاركة يوم الأحد 1 ديسمبر 2024م وتنتهي الأحد 8 ديسمبر 2024م الساعة 2 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وكانت هيئة السوق المالية ("الهيئة") قد وافقت في 25 سبتمبر 2024م على طلب الشركة تسجيل رأسمالها وطرح 34,650,000 سهم عادي ("أسهم الطرح") من خلال بيع 29,150,000 سهم عادي من الأسهم الحالية ("أسهم البيع") من قبل المساهمين الحاليين في الشركة (بما يتناسب مع حصصهم الحالية) وإصدار 5,500,000 سهم عادي ("الأسهم الجديدة") من خلال زيادة رأس المال. وتمثل أسهم البيع ما نسبته 25.24% والأسهم الجديدة ما نسبته 4.76% من رأس مال الشركة عند اكتمال الطرح، مما يساوي في مجموعه ما نسبته %30 من رأس المال المصدر (بعد إصدار الأسهم الجديدة وزيادة رأس مال الشركة). وسوف يتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.

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معلومات عن الطرح

حصلت الشركة على الموافقات اللازمة من هيئة السوق المالية وتداول السعودية للمضي في عملية الطرح والإدراج كما هو موضّح أدناه: تتمثل عملية الطرح العام الاولي للشركة في طرح 34,650,000 سهم عادي تمثل 30٪ من رأس المال الشركة (بعد الزيادة) من خلال بيع مزيج من الأسهم الحالية والجديدة. سيتم طرح الأسهم للمكتتبين الأفراد والفئات المشاركة (كما هو موضح أدناه) سيتم تخصيص 34,650,000 سهم عادي كحد أقصى، والتي تمثل ما نسبته 100٪ من أسهم الطرح، للفئات المشاركة بشكل مبدئي علماً بأن التخصيص النهائي يكون بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد. في حال وجود طلب كافٍ من قبل المكتتبين الأفراد، فسوف يخصص لهم بحد أقصى 3,465,000 سهم عادي والتي تمثل ما نسبته 10% من أسهم الطرح. سيتم إدراج أسهم الطرح وتداولها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية بعد استكمال إجراءات الاكتتاب العام والإدراج لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية.

قامت الشركة بتعيين المجموعة المالية هيرميس السعودية وشركة الأهلي المالية كمستشاران الماليان ومديرا سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدا التغطية. كما عينت شركة الأهلي المالية كمدير للاكتتاب.

تمثل شركة الأهلي المالية، وشركة الأول للاستثمار ، وشركة الراجحي المالية، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال، وشركة الإنماء للاستثمار، وشركة الرياض المالية، وشركة الجزيرة للأسواق المالية، وشركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة، وشركة البلاد للاستثمار، وشركة العربي المالية، وشركة دراية المالية، وشركة يقين المالية، وشركة الخبير المالية، وشركة سهم كابيتال المالية كجهات مستلمة (ويشار إليهم مجتمعين بـ"الجهات المستلمة") لشريحة المكتتبين الأفراد.

يقتصر الطرح على شريحتين من المستثمرين هما: الشريحة (أ): الفئات المشاركة : تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن هيئة السوق المالية. ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة أربعة وثلاثين مليوناً وستمائة وخمسين ألف (34,650,000) سهم عادي من أسهم الطرح تمثل ما نسبته مائة بالمائة (100٪) من إجمالي أسهم الطرح علماً بأن التخصيص النهائي يكون بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد، ومن ضمنها أربعة ملايين وثلاثمائة وواحد وثلاثين ألفاً ومئتين وخمسين (4,331,250) سهماً من أسهم الطرح تمثل أسهم المستثمرين الرئيسيين والتي سيتم تخصيصها للمستثمرين الرئيسيين. في حال وجود طلب كافي من قبل المكتتبين الأفراد (المعرفين بالشريحة "ب" أدناه)، يحق للمستشارين الماليين تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى واحد وثلاثين مليوناً ومائة وخمسة وثمانين ألف (31,185,000) سهم عادي كحد أدنى، لتمثل ما نسبته تسعين بالمائة (90٪) من إجمالي أسهم الطرح، بشرط ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمرين الرئيسيين وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمرين الرئيسيين أربعة ملايين وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفاً ومئتان وخمسون (4,331,250) سهماً من أسهم الطرح في جميع الأحوال. وبناءً عليه، سيتم تخصيص ستة وعشرين مليوناً وثمانمائة وثلاثة وخمسين ألفاً وسبعمائة وخمسين (26,853,750) سهماً من أسهم الطرح للفئات المشاركة من غير أسهم الطرح المخصصة للمساهمين الرئيسيين والمساهمين الأفراد. وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة وفقاً لما يراه المستشاران الماليان مناسباً بالتنسيق مع الشركة . الشريحة (ب) المكتتبون الأفراد: تشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصّر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب باسمها وبأسماء أولادها القصر لصالحها، شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، بالإضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساباً استثمارياً ومحفظة نشطة لدى إحدى الجهات المستلمة أو يحق لهم فتح حساب استثماري مع مؤسسة سوق مالية (يشار إليهم مجتمعين ب «المكتتبين الأفراد » ومنفردين ب «المكتتب الفرد»)، ويُعد الاكتتاب لاغياً لمن اكتتب باسم مطلقته، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيُطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال تم الاكتتاب مرتين، سوف يعد أحد الاكتتابات لاغياً ويتم أخذ اكتتاب واحد فقط. وسوف يخصص للمكتتبين الأفراد بحد أقصى ثلاث ملايين وأربعمائة وخمسة وستون ألف (3,465,000) سهم عادي والتي تمثل ما نسبته عشرة بالمائة (10%) من أسهم الطرح. وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل الأسهم المخصصة لهم، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للمكتتبين الأفراد لتتناسب مع عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها من قبلهم.



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