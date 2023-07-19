دبي، أعلنت "نايتيف"، وهي شركة مبتكرة متخصصة في طبقات البنية التحتية المالية، و"سايفر كابيتال"، وهي صندوق رأس المال الاستثماري الرائد في مجال الويب 3 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إبرام شراكة واتفاقية تمويل جديدتين، لإعطاء زخمٍ للنمو الهائل لشركة "نايتيف" وإحداث تغييرٍ جذري في المشهد المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتُوفّر "نايتيف" حلولاً مبتكرة تُحوّل عمليات التداول إلى ميزات مدمجة، إلى جانب إمكانية تحويل أي تطبيق بسلاسة إلى منصة تداول متكاملة، من خلال دمج مزودي السيولة من المستوى الأول وإنتاج رسوم تداول ملموسة.

وبموجب هذه الشراكة، ستحصل "نايتيف" على الموارد اللازمة للمضي قُدُماً في جهود تطوير منتجاتها، والتركيز على المرونة والتنظيم المعياري وقابلية التشغيل البيني. ويُمكن للمشاريع الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة لشركة "نايتيف" لتكتسب تحكّماً كاملاً بتجربة المبادلة الخاصة بها، بما يشمل واجهة المستخدم ونموذج التسعير وإعدادات إدارة المخاطر ورسوم المبادلة. ونجحت "نايتيف" في توفير هذه الميزات من خلال واجهة سهلة الاستخدام قائمة على الويب، تُبسّط تعقيدات وإجراءات العقود الذكية الأساسية وواجهات برمجة التطبيقات.

ويعود ذلك بنتائج ملموسة على التطبيقات من خلال تعزيز تجربة المستخدمين، وتحسين كفاءة رأس المال وتوفير سيولة أكبر ومصدر غير مسبوق للعائدات.

وقال بيل كيان، رئيس مجلس إدارة "سايفر كابيتال": "يسعدنا الاستثمار في نايتيف بصفتها شركة مبتكرة متخصصة في طبقات البنية التحتية المالية، تمتاز بقدرتها الاستثنائية على تمكين التطبيقات من إنشاء منصات التداول خلال دقائق وجيزة، فضلاً عن دمج مزودي السيولة من الدرجة الأولى بسلاسة وتوليد رسوم التداول. وستُعطي اتفاقية الشراكة والتمويل الإستراتيجية هذه زخماً لتطوير منتجات نايتيف مع التركيز على المرونة والتنظيم المعياري وقابلية التشغيل البيني. ويُبسّط نهج نايتيف تعقيدات العقود الذكية الأساسية وواجهات برمجة التطبيقات، الأمر الذي يمنح المشاريع تحكّماً كاملاً بتجربة المبادلة الخاصة بها، بما يشمل واجهة المستخدم ونموذج التسعير. ويؤدي هذا النهج إلى تعزيز تجربة المستخدمين وكفاءة رأس المال وتوفير سيولة أكبر ومصدر إيرادات ملموسة جديد للتطبيقات. ولدينا إيمان راسخ برؤية نايتيف ومتحمسون لبدء هذه المسيرة التحويلية معاً."

ومن جانبها، قالت مينا زو، الشريك المؤسس لشركة "نايتيف": "يسرّنا الإعلان أنّ سايفر كابيتال أصبحت مستثمراً في شركتنا. وستزودنا هذه الشراكة الاستراتيجية بالموارد الأساسية للمُضي قُدماً في تطوير منتجاتنا، وتوسيع نطاق وصول منصتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يمثل استثمار سايفر كابيتال خطوة كبيرة لنا على مسار تحقيق هدفنا الشامل في شركة نايتيف، والمتمثل في إنشاء بنية تداول تحتية معيارية لا مركزية لقطاع التشفير. ويتماشى هذا الاستثمار مع طموح (نايتيف إكس) في ترسيخ مكانتها باعتبارها منصة التداول اللامركزية الرائدة لعملة "ألت كوين" في عالم التمويل اللامركزي. ونتطلّع إلى الفرص التي تنتظرنا لنُحدث تغييراً جذرياً في عالم التمويل اللامركزي".

وفي إطار هذه الشراكة، تسعى شركتا "نايتيف" و"سايفر كابيتال" إلى إحداث تغيير نوعي في المنظومة المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمكين الشركات والمطورين من الاستفادة من تقنية "نايتيف" الرائدة لدفع عجلة الابتكار وتعزيز الشمول المالي وإتاحة فرص جديدة.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن "نايتيف"

تُعدّ "نايتيف" طبقة التداول اللامركزية المعيارية للبرامج اللامركزية الخاصة بالويب 3. وتوفّر "نايتيف" مجموعة شاملة من الأدوات التي تُمكّن المشاريع من نشر منصات التداول الخاصة بها وتسريع الوقت اللازم لدخول الأسواق، فهي أشبه بـ"شوبيفاي" التي تُبسّط البنية التحتية للتجارة الإلكترونية للتجار. ومنذ أبريل 2023، حققت منصات التداول اللامركزية المدعومة من "نايتيف" حجم تداول ملحوظ تجاوز 634 مليون دولار أمريكي، لتُدرج ضمن قائمة أفضل 10 بروتوكولات على كل من منصات "إيثريوم" و"بي إن بي" وفقًا لـ"ديفي لاما".

ومن جهةٍ أخرى، تُعتبر "نايتيف إكس" منصة تداول لامركزية مُصممة باستخدام تكنولوجيا "نايتيف" وتُركّز على قطاع التجزئة. وتستفيد "نايتيف إكس" من آلية تسعير طلب صانعي السوق الخاصين للحصول على عرض أسعار(بيه إم إم-آر إف كيو) المتقدمة التي تجمع بين كفاءة رأس المال في منصات التداول المركزية والوصاية الذاتية لمنصات التداول اللامركزية. وصُمِّمت "نايتيف إكس" لتحقيق أقصى درجات سهولة الاستخدام للمتداولين وتقديم أسعار تنافسية للغاية وتنفيذ عمليات التداول بنفس السعر المبتغى (عدم الانزلاق) وتوفير رسوم تداول معدومة والحماية من هجمات قيمة التعدين القابلة للاستخراج "إم إي في". وأُطلق الإصدار التجريبي من "نايتيف إكس" في 7 يوليو، وحقق حجماً إجمالياً بلغ 14 مليون دولار أمريكي خلال ثلاثة أيام فحسب.

نبذة عن "سايفر كابيتال":

"سايفر كابيتال" هي شركة رائدة للاستثمار متعدد الاستراتيجيات في العملات المشفرة مقرُّها دولة الإمارات، وتشمل مجالات عملها رأس المال الاستثماري والأسواق العامة والعقد والتعدين. وتعمل الشركة بالتعاون مع مؤسسي "ويب 3.0"، وهي توظِّف خبراتها المتميزة وشراكاتها العالمية لضمان النجاح على المدى الطويل.

وتستثمر "سايفر كابيتال" في الشركات الناشئة في مرحلة بناء البنية التحتية وتطوير بروتوكولات البلوكتشين، وتغطِّي مساهماتها بروتوكولات التبادل وتحويل الأصول، والعملات الثابتة، ومنصات العقود الذكية، والعملات الرقمية والعملات الرمزية لأغراض محددة في القطاعات عالية النمو، فضلاً عن توفير دعم القوى العاملة. وتتيح الشركة لعملائها إطاراً قانونياً مُخصَّصاً لضمان التوافق مع أحدث اللوائح والتشريعات بالتعاون مع أهم الشركاء القانونيين، كما تساعد الشركات الناشئة على التوسُّع في الأسواق الإقليمية وبناء العلاقات مع أبرز الشركات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا والهند.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ :

مجموعة أورينت بلانيت

بريد الكتروني: media@orientplanet.com

موقع الكتروني: www.orientplanet.com