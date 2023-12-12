الدوحة- تفخر شركة ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة، المرفق الرئيسي لتقديم خدماتإصلاح السفن والهياكل البحرية في دولة قطر، بالإعلان عن تدشين هويتها الجديدة لتصبح شركة أحواض قطر للحلول التقنية. يمثل تدشين الهوية الجديدة علامة بارزة لرؤية مستقبلية جديدة تقود الى إحراز الريادة بين مصاف أحواض السفن العالمية لتكون المزود المفضل للحلول التقنية المستدامة في مجال صيانة السفن و الخدمات البحرية حيث عمدت الشركة في تدشين هويتها الجديدة، المتزامنة مع الذكرى الثالثة عشر لانشائها، على تاكيد سعيها لإحداث نقلة نوعية لخدماتها المقدمة لعملائها في جميع المجالات -ومنها التقنية بشكل خاص- حيث اتى هذا التبني في هيئة واسم الشركة الجديد لتصبح أحواض قطر للحلول التقنية من خلال اهمية موقعها الجغرافي في دولة قطر.

وقد اكتسبت الشركة خبرة كبيرة في التعامل مع العديد من كبريات السفن التي تستخدم التكنولوجيا والتقنيات الاكثر تطورا على مدى السنوات الماضية لتكتسب سمعة عالمية مقرونة بحسن الاداء والتعامل. ويشمل ذلك توظيف تطبيقات الانظمة التقنية الحديثة لايجاد الحلول لصالح كامل العملاء لتكون المزود المعتمد من خلال تعاقدات عدة تم ابرامها مؤخرا مع موردون رائدون في الخدمات الخاصة وذلك لتغطية كافة متطلبات العملاء على افضل وجه.

وفي ظل رسالتها المحدَّثة أيضًا والرامية إلى توفير حلول الخدمات البحرية المستدامة التي تتسم بالكفاءة والجودة العالية مع الاستمرار في الوفاء بالتزامها بالسلامة وحماية البيئة والموثوقية، تواصل شركة أحواض قطر للحلول التقنية مشاركتها النشطة والفاعلة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والإسهام في ركائزها للتنمية الاقتصادية والبيئية والبشرية. كما ستظل الشركة ملتزمة في ريادتها في تعزيز الابتكار وطرح الحلول التقنية والفنية مما يعود بالنفع على جميع الأطراف، والتأكيد على ضرورة العمل الجماعي من أجل تحقيق النجاح المشترك.

وتعليقًا بهذه المناسبة، صرح المهندس عبدالله السليطي، رئيس مجلس الإدارة لشركة أحواض قطر للحلول التقنية، قائلًا: "يأتي تدشين الهوية الجديدة لشركة أحواض قطر للحلول التقنية إيذانًا ببدء فصل جديد في مسيرتنا؛ إذ يؤكد على التزامنا بتبني الحلول التقنية والممارسات المستدامة التي تمثل دعائم عملنا في تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات ذات القيمة المضافة لعملائنا حول العالم." وأضاف: "كما تبرز هويتنا الجديدة أيضًا التزامنا الراسخ بالتميز في جميع اعمالنا والسلامة لتوفير حلول امنة ومتسقة وموثوقة وعالية الجودة."

وترتكز شركة أحواض قطر للحلول التقنية في تنفيذ أعمالها على مجموعة من القيم الأساسية؛ إذ تتخذ من السلامة والجودة والانضباط والنزاهة والالتزام والعناية والتعاون والتحسين المستمر والابتكار منظومة مبادئ اساسية تحدو الشركة في مسيرتها صوب تحقيق التميز التشغيلي والتجاري ، وضمان الشفافية، وتطوير الحلول المستدامة تحت الاسم والعلامة التجارية الجديدين.

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نبذة عن شركة أحواض قطر للحلول التقنية:

تأسست شركة أحواض قطر للحلول التقنية في العام 2010، وهي مرفق رائد في تقديم خدمات إصلاح وصيانة السفن والهياكل البحرية في دولة قطر. ومن موقعها الاستراتيجي المتميز في حوض "إرحمة بن جابر الجلاهمة" في مدينة راس لفان الصناعية، تقدم شركة أحواض قطر للحلول التقنية وشاملة من خدمات الإصلاح والتحويل والصيانة للسفن وبناء الهياكل البحرية والبرية.