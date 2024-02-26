الدوحة، قطر: عقدت اليوم شركة ناقلات اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي برئاسة المهندس عبدالعزيز جاسم المفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ناقلات. شهد اجتماع الجمعية العامة العادية مناقشة النتائج المالية حيث حققت المجموعة صافي ربح موحد بلغ1.56 مليار ريال قطري في عام 2023، وهي القيمة الأعلى منذ تأسيسها، بزيادة قدرها 8.3٪. كما تم عرض لمحة شاملة عن الأنشطة الرئيسية لعام 2023.

وقد صادقت الجمعية على البيانات المالية للمجموعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، كما تمت المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 14٪ من القيمة الاسمية للسهم، ما يعادل 0.14 ريال قطري للسهم الواحد، وسيتم توزيع الأرباح حسب توجيهات هيئة قطر للأسواق المالية من خلال شركة إيداع. كما شهد الاجتماع المصادقة على جميع بنود جدول الأعمال الآخرى.

وصرح المهندس عبدالله السليطي، الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات، قائلاً: "على الرغم من التحديات الكبيرة والتقلبات الجيوسياسية المحيطة، تمكنت ناقلات من المحافظة على أدائها المالي المرن وبناء مستقبل مشرق يسهم في ترسيخ حضورها على الساحة العالمية في قطاع نقل الغاز الطبيعي. وتعود هذه النتائج المميزة إلى الجهد الدؤوب في تطويرالعمليات بشكل مستمر والاستثمار في رأس المال البشري لدينا. وقد أظهر عام 2023 التميز التشغيلي الذي تتمتع به الشركة في قطاعي نقل الطاقة والخدمات البحرية مسجلةً صافي أرباح بقيمة 1.56 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 8.3٪. كما تعكس هذه النتائج التزامنا الراسخ بتحقيق أعلى قيمة لكل من العملاء وأصحاب المصلحة".

وبهذه المناسبة، تؤكد شركة ناقلات على التزامها الراسخ بالإشراف البيئي من خلال اتخاذ تدابير استباقية للحد من انبعاثات الكربون وتبني أفضل الممارسات للتخفيف من المخاطر البيئية المرتبطة بالتغير المناخي. ونشرت الشركة تقريرها حول الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لعام 2022، الذي يتماشى مع المعايير الدولية العالمية وحصلت على ضمان التدقيق المستقل للسنة الثالثة على التوالي، مما يعزز مصداقية الشركة ويؤكد على جهودها المستمرة لدعم الاستدامة في القطاع البحري.

وأعرب مجلس إدارة ناقلات عن عميق الشكر والتقدير لسعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، للدعم المتواصل لأنشطة ناقلات، وللقلئمين على كافة الإدارات في قطر للطاقة لتعاونهم مع الإدارة التشغيلية لحوض السفن إرحمة بن جابر الجلاهمة، وتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير للمستأجر الرئيسي بعقد طويل الأجل لسفن ناقلات، شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، على دعمها المستمر لأعمال الشركة. ولا يفوت مجلس الإدارة أيضًا أن يتقدم بالشكر والعرفان لجميع شركاء ناقلات وللمساهمين الأفاضل ولطاقم الإدارة التنفيذية والموظفين كافة وبورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية على جهودهم وتفانيهم ودعمهم الدائم لأعمال الشركة.

نبذة عن ناقلات

شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) هي شركة مساهمة عامة قطرية بدأ تداول أسهمها بعد إدراجها في بورصة قطر في العام 2005. وبوصفها شركة متخصصة في مجال النقل والخدمات البحرية، تمثل ناقلات حلقة النقل الأساسية في سلسلة الإمداد العالمي بالغاز الطبيعي المسال من دولة قطر. ويعدّ أسطول شركة ناقلات لنقل الغاز الطبيعي المسال أحد أكبر الأساطيل في العالم، حيث يضم 69 سفينة. وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك ناقلات وتدير وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادته لحالته الطبيعية و4 سفن كبيرة لنقل غاز البترول المسال. كما تشغّل شركة ناقلات مرافق الحوض الجاف لصيانة وإصلاح السفن ومرافق تصنيع الهياكل البحرية والبرية في حوض "إرحمة بن جابر الجلاهمة" في مدينة راس لفان الصناعية بدولة قطر، من خلال مشروعين مشتركين استراتيجيين هما: شركة أحواض قطر للحلول التقنية والشركة القطرية لتصنيع الهياكل. وتقدم شركة ناقلات أيضًا مجموعة متكاملة من خدمات الدعم البحري للسفن العاملة في المياه القطرية.

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