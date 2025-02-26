الدوحة، قطر: عقدت اليوم شركة ناقلات اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي برئاسة المهندس عبد العزيز جاسم المفتاح، رئيس مجلس الإدارة. شهد اجتماع الجمعية العامة العادية مناقشة النتائج المالية حيث حققت المجموعة صافي ربح موحد قياسي بلغ 1.64 مليار ريال قطري في عام 2024، وهو ما يعكس نمواً قوياً بنسبة 5.1% مقارنة بعام 2023. كما تم عرض لمحة شاملة عن الأنشطة الرئيسية لعام 2024.

وقد صادقت الجمعية العامة على:

البيانات المالية للمجموعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024

كما تمت المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 7 دراهم قطرية لكل سهم عن النصف الثاني من عام 2024. وذلك إضافة إلى الأرباح النقدية المرحلية نصف سنوية التي تم توزيعها مسبقا بقيمة 7 دراهم قطرية لكل سهم عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024. وبذلك يكون إجمالي توزيعات الأرباح عن عام 2024 قيمة 14 دراهماً قطرياً لكل سهم. وسيتم توزيع الأرباح حسب توجيهات هيئة قطر للأسواق المالية من خلال شركة إيداع.

كما شهد الاجتماع المصادقة على جميع بنود جدول الأعمال الأخرى.

وصرح المهندس عبد الله السليطي، الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات، قائلا: "كان عام 2024 شاهدا على استمرار التوسع في الاسطول من خلال العقود المبرمة التي تم التعاقد عليها لدعم الطلب المتزايد لنقل الطاقة النظيفة. ومع اكتمال هذه المشاريع سيصل اسطول ناقلات الى 114 سفينة مما يعزز ريادتنا في مجال نقل الطاقة وقدرتنا على تلبية احتياجات الطاقة العالمية المتنامية. ويعكس صافي الربح الموحد للمجموعة والذي بلغ 1.64 مليار ريال قطري، محافظة الشركة على التزامها التي قد بدأت في التميز التشغيلي والأداء المرن وتحقيق الاستدامة مما يعد شهادة على التزام ومهنية فريق العمل. ولا شك أن هذا النمو يعزز مكانة ناقلات كشركة عالمية رائدة في نقل الغاز الطبيعي المسال، كما يجسد جهودنا المتواصلة لتحقيق قيمة مضافة لعملائنا ومساهمينا وأصحاب المصلحة."

وقد أصدرت الشركة تقريرها حول الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لعام 2023، الذي يتماشى مع المعايير العالمية، وحصلت على ضمان التدقيق المستقل للسنة الرابعة على التوالي، مما يؤكد على جهودها المستمرة في المساهمة بفعالية في التحول نحو الاعتماد على حلول مستدامة في نقل الطاقة والخدمات البحرية.

وأعرب مجلس إدارة ناقلات عن عميق الشكر والتقدير لسعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، للدعم المتواصل لمبادرات ناقلات، وللقائمين على كافة الإدارات في قطر للطاقة، لتعاونهم مع الإدارة التشغيلية لحوض السفن إرحمة بن جابر الجلاهمة، كما تقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير للمستأجر الرئيسي بعقد طويل الأجل لسفن ناقلات، شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، على دعمها المستمر لأعمال الشركة. وأعرب مجلس الإدارة عن الشكر والعرفان لجميع شركاء ناقلات وللمساهمين ولطاقم الإدارة التنفيذية والموظفين كافة، وبورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية على جهودهم وتفانيهم ودعمهم الدائم لأعمال الشركة. وفي النهاية، أعرب أعضاء مجلس الإدارة عن أطيب التمنيات لجميع الأطراف المعنية، بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة المنتهية فترة عضويتهم في المجلس على ما قدموه من عمل وجهد كبير ومخلص لشركة ناقلات ورحب مجلس الإدارة بالأعضاء الجدد الذي جرى انتخابهم متمنياً لهم التوفيق.

عن شركة ناقلات

ناقلات هي شركة مساهمة عامة قطرية تأسست وأُدرجت في بورصة قطر منذ عام 2005. كشركة متخصصة في الشحن والخدمات البحرية، تُعتبر ناقلات حلقة وصل أساسية في سلسلة إمداد الغاز الطبيعي المسال (LNG) لدولة قطر. ويمتلك أسطول الشركة، الذي يُعد من أكبر الأساطيل في العالم، 69 ناقلة للغاز الطبيعي المسال، كما تمتلك وتدير ناقلات وحدة عائمة لتخزين الغاز وإعادة تحويله إلى غاز طبيعي (FSRU)، بالإضافة إلى أربع ناقلات كبيرة لنقل الغاز البترولي المُسال (LPG).

تُدير شركة ناقلات منشآت إصلاح السّفن والصّناعات البحرية والتصنيع البحري في حوض إرحمة بن جابر الجلاهمة لبناء وإصلاح السفن في مدينة رأس لفان الصناعية من خلال شراكات استراتيجية مع شركة قطر لحلول تكنولوجيا بناء السفن والشركة القطرية لتصنيع الهياكل، كما توفر ناقلات مجموعة شاملة من خدمات الدعم البحري للسفن العاملة في المياه القطرية.

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