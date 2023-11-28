دبي، الإمارات العربية المتحدة: لعبت مبادلة للرعاية الصحية، إحدى شركات M42، دوراً رئيسياً في تحدي دبي للياقة الذي اختتم فعالياته مؤخراً، بوصفها شريك التحدي مع استضافتها للعديد من النشاطات الرياضية ضمن النادي الرياضي في قرية دي بي ورلد كايت بيتش للياقة. وتمحورت فكرة دعمها للتحدي حول تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني يومياً طيلة 30 يوماً والاعتياد على ذلك. ومن موقعه على شاطئ كايت بيتش بدبي، يضم النادي الرياضي المتطور والمؤلف من ثلاثة طوابق مرافق لممارسة رياضات الكارديو في الطابق الأرضي، والرياضات مرتفعة الشدة وعالية الكثافة في الطابق الأول، والتدريبات الأساسية والوظيفية افي الطابق الثاني. وإضافة لذلك، استضاف النادي الرياضي صفوفاً يومية لعشاق اللياقة البدنية بقيادة مدربي "تيكنوجيم". وتضمنت النشاطات الأخرى التي أتاحها النادي تمارين الآيروبيك، والملاكمة، واليوغا، والتجديف والبادل والكريكت والجمباز.

وعلى الرغم من اختتام تحدي دبي للياقة لفعالياته الرياضية، تواصل مبادلة للرعاية الصحية التزامها بتشجيع أنماط الحياة المفعمة بالنشاط البدني وتعزيز العقلية الرياضية. ومن موقعه الذي يسهل الوصول إليه بمنطقة جميرا، يحتضن مركز مبادلة للرعاية الصحي دبي للعيادات المتخصصة وجراحة اليوم الواحد فريق رعاية يضم أمهر الخبراء في تخصصات عدة وتضم جراحة العظام، والطب الرياضي، والعلاج الطبيعي، وإعادة التأهيل، والتغذية، وإدارة الوزن، وطب الأسرة. ويتعاون أفراد فريق الرعاية لإرشاد وتمكين المرضى من تبني أنماط حياة نشطة وصحية من خلال خدمات الرعاية الصحية الشاملة التي يقدمونها للأطفال والبالغين وكبار السن.

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حول مبادلة للرعاية الصحية دبي

تعتبر مبادلة للرعاية الصحية دبي مركزاً للعيادات المتخصصة وجراحة اليوم الواحد. وتأسست هذه المنشأة في عام 2022 لتمثل أول توسع استراتيجي لمبادلة للرعاية الصحية خارج إمارة أبوظبي، وتقدم خدمات تشخيص شاملة بمعايير عالمية للمرضى من جميع الفئات العمرية لتواكب احتياجاتهم من خدمات الرعاية الصحية في ف إمارة دبي والمنطقة.

ومن موقعها الحيوي في جميرا 3 ضمن سنست مول بإمارة دبي، تقدم المنشأة نموذج الرعاية المتعددة التخصصات بأيدي فريق رعاية طبية بمؤهلات عالمية، يغطي أكثر من 30 تخصصاً طبياً من ضمن شبكة مبادلة للرعاية الصحية التي تضم أصولاً عالمية المستوى، من بينها عيادة لمركز إمبريال كوليدج لندن للسكري ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي.

وتمتد المنشأة المتطورة على مساحة 125 ألف قدم مربع، وتتضمن عيادات طبية تخصصية، وعيادات تخصصية للأطفال، ومركزاً لجراحة اليوم الواحد، و96 غرفة للاستشارات الطبية، و4 غرف عمليات، وجناحين للتنظير، ومختبر داخلي، وصيدلية، وقسم للتصوير الشعاعي ومرافق مخصصة لإعادة التأهيل، وغرف للإجراءات العلاجية الخاصة. وتحتضن أيضاً صالة فريدة من نوعها مخصصة لما بعد الإجراءات الجراحية، حيث يقدم فريق الرعاية متعدد التخصصات كافة التعليمات الضرورية للمرضى بعد خضوعهم للعمليات الجراحية استعداداً لخروجهم من المستشفى.

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حول "M42"

M42 شركة رعاية صحية عالمية، مقرها أبوظبي، قائمة على التقنيات الحديثة؛ وتعمل في صدارة المساهمين في التقدُّم الطبي؛ وتسعى لإحداث تحوُّل في حياة المرضى بحلول سريرية مبتكرة قادرة على حلِّ أصعب التحديات التشخيصية والصحية الحرجة في العالم. وبتسخير الحلول المبتكرة والتقنيات الطبية الفريدة المرتكزة على البيانات، ومنها علم الجينوم والذكاء الاصطناعي، تقوم M42 بإحداث تحوُّل جذري في منظومة الرعاية الصحية التقليدية وتقدم أعلى مستوى من الرعاية الدقيقة والوقائية التي محورها المريض.

لدى M42 أكثر من 20 ألف موظف وأكثر من 450 مرفقًا طبيًا في 27 دولة حول العالم؛ وقد تأسست عام 2022 باندماج جي42 للرعاية الصحية ومبادلة للرعاية الصحية لتصبحM42 شركة رعاية صحية متكاملة، هي الأولى من نوعها، تجمع بين التقنيات الطبية الفريدة المرتكزة على البيانات وأحدث المرافق الطبية لتقديم رعاية عالمية المستوى.