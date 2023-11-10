دبي، الإمارات العربية المتحدة :في إطار الحفاظ على استمرارية الاستدامة المالية في نادي النصر، وعقد الشراكات الناجحة المستقبلية والمميزة، وقع نادي النصر اتفاقية رعاية مع مجموعة الينغتون العقارية لمدة سنتين لتنضم بذلك إلى مجموعة الرعاة الرسميين للنادي، حيث سيظهر شعار الشركة على ستاد ال مكتوم، وهي الرعاية الأولى من نوعها لستاد، وتأتي في إطار جهود الشركة لتشجيع الرياضة في دولة الإمارات.

تم الإعلان عن الرعاية خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الأربعاء، في مقر نادي النصر، بحضور سعادة منصور الفلاسي رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر للإستثمار، والسيد سعد الحمادي نائب رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر للإستثمار، والسيدة نورة الجسمي عضو مجلس إدارة شركة نادي النصر للإستثمار، والسيد إيلي نعمان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لإلينغتون العقارية.

تحدث سعادة منصور الفلاسي رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار معرباً عن سعادته بتوقيع الاتفاقية قائلاً : "نؤمن بأهمية تشارك الرؤية مع شركائنا، سعيدون و فخورون بهذه الشراكة التي تبرز مجدداً المكانة البارزة، وقوة هوية نادي النصر التجارية في دولة الإمارات، وقدرتنا على الاستمرار في استقطاب شركاء جدد وعقد شراكات مستدامة راسخة وقوية تعود بالنفع على الجميع ".

وتابع: "ننظر إلى المستقبل بإيجابية، ونسعى دائماً إلى تحقيق النجاحات وفقاً لرؤية مشتركة تدعم تحقيق الاستدامة المالية و الاكتفاء الذاتي في نادي النصر ".

وبهذه المناسبة، قال إيلي نعمان، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لإلينغتون العقارية: "نفتخر بالإعلان عن توقيع اتفاقية الرعاية مع نادي النصر والذي يمثل أحد أعرق وأبرز أندية دولة الإمارات العربية المتحدة. وإذ تجمع هذه الشراكة الاستثنائية ما بين إلينغتون العقارية ونادي النصر، فإنها كذلك تجسّد القيم المشتركة لدى كليهما لاسيما قيم التميز والتطلع الدائم إلى تحقيق النجاح. وانطلاقاً من كوننا مطوّراً عقارياً رائداً يركز على جماليات التصميم، فإننا فخورون بدعم ورعاية المشهد الرياضي والمجتمعي في الدولة والعمل على تعزيز تجربة الجماهير ودعم الأنشطة الرياضية والمجتمعية لنادي النصر. كما ونتطلع قدماً إلى مستقبل مشرق حافل بالنجاحات".

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