مختصون يقدمون الدعم للعملاء فيما يتعلق بالإرشاد حول الأهلية، والمستندات المطلوبة، وتقديم الطلبات عبر مزود خدمة تأشيرات معتمد

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أطلقت "دبي القابضة للعقارات" خدمة مخصصة لتسهيل إجراءات التأشيرة الذهبية وإقامة المستثمرين في مركز مبيعات "مِراس" و "نخيل"، وذلك بهدف توفير تجربة أكثر سلاسة وسهولة للمستثمرين المؤهلين لشراء العقارات ضمن محفظة الشركة.

وتدمج هذه الخدمة إرشادات الإقامة بشكل مباشر ضمن رحلة شراء العقار، بما يتيح للعملاء الحصول على دعم فوري داخل مركز المبيعات نفسه فيما يتعلق بالأهلية، والمستندات المطلوبة، ومتطلبات التقديم، وذلك في الموقع ذاته الذي يختارون فيه منازلهم. وستُدار عملية التقديم من قبل مزود خدمات تأشيرات معتمد، فيما يقتصر دور "نخيل" و"مِراس" على الدعم فقط دون تقديم خدمات إصدار التأشيرات بشكل مباشر.

وتشمل الخدمة الجديدة خيارات الإقامة الرئيسية المتاحة لمستثمري العقارات، بما في ذلك التأشيرة الذهبية لدولة الإمارات لمدة 10 سنوات للمستثمرين المؤهلين في القطاع العقاري ممن يمتلكون عقاراً أو مجموعة عقارات بقيمة 2 مليون درهم أو أكثر، وذلك وفقاً للشروط المعمول بها وموافقة الجهات المختصة. كما تدعم الخدمة العملاء الراغبين في استكشاف خيارات الإقامة الاستثمارية المتاحة لمالكي العقارات في دبي.

ومن خلال دمج خدمة تسهيل التأشيرات ضمن تجربة مركز المبيعات، تساهم هذه المبادرة في توفير رحلة تملك أكثر سلاسة للمستثمرين في مرحلة اتخاذ القرار الحاسمة. وينطبق هذا أيضاً على العملاء الحاليين. كما تهدف إلى تقديم إرشادات أوضح للعملاء، ودعم فرق المبيعات والوسطاء عبر عملية أكثر اتساقاً، وتعزيز تجربة التملك الشاملة من الألف إلى الياء ضمن محفظة الشركة.

وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ"دبي القابضة للعقارات":

"تعتبر دبي من أكثر الوجهات جاذبية في العالم للعيش والاستثمار وبناء المستقبل. ومن خلال دمج عملية الحصول على التأشيرة الذهبية والإقامة للمستثمرين ضمن رحلة تملك العقار، فإننا نمكّن عملاءنا عبر توفير مزيد من الوضوح والثقة عند اختيار منازلهم. وتعكس هذه الخدمة التزامنا بجعل تجربة التملك عبر محفظتنا أكثر بساطة، وأكثر انسجاماً مع الفرص طويلة الأمد التي توفرها دبي."

وتدعم هذه المبادرة طموح دبي الأوسع لتكون الوجهة العالمية الأولى للمستثمرين والمقيمين وأصحاب المواهب. كما تتماشى مع استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تهدف إلى رفع نسب تملك المنازل إلى 33%، ومضاعفة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي لدبي لتصل إلى نحو 73 مليار درهم، وزيادة حجم المعاملات العقارية بنسبة 70%.

توفر التأشيرة الذهبية في دولة الإمارات إقامة طويلة الأمد قابلة للتجديد للمؤهلين، كما تتيح لحامليها إمكانية كفالة أفراد عائلاتهم، وذلك وفقاً لموافقة الجهات المختصة. ووفقاً لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، يمكن لمستثمري العقارات المؤهلين ممن يمتلكون عقاراً بقيمة 2 مليون درهم أو أكثر التقدم بطلب للحصول على إقامة لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد.

وتعمل هذه الخدمة حصرياً كمنصة لتسهيل الإجراءات، حيث تربط العملاء بأخصائيين معتمدين في شؤون الإقامة. كما أن جميع شروط الأهلية، ومتطلبات الوثائق، والرسوم الحكومية، والموافقات، يتم تحديدها من قبل الجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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