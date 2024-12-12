دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "مِراس" التابعة لـ "دبي القابضة للعقارات"، عن تسليم منازل "بولغري أوشن مانشنز" الحصرية والفاخرة ضمن جزيرة "جميرا باي"، بما يمثل إنجازاً رئيسياً في استكمال هذا المشروع الراقي بين شركة التطوير العقاري الرائدة "مِراس" والعلامة التجارية الفاخرة ذات الشهرة العالمية "بولغري"، لتوفير منطقة سكنية حصرية في واحدة من أكثر المناطق المرغوبة على الواجهة البحرية في دبي.

وتم تطوير سبعة منازل فاخرة فقط من "بولغري أوشن مانشنز"، وتم تصميم كل منها وفقاً لمعايير دقيقة واهتمام بالتفاصيل، ما يدل على الحرفية والرؤية الناتجة عن الشراكة الدائمة بين "مِراس" و"بولغري"، والتزامهما المشترك بتقديم أفضل التجارب السكنية في المنطقة. ومن المقرر أن يتم تسليم المنازل في "نادي بولغري لليخوت" المرموق، ما يوفر للملاك تجربة أنيقة وشخصية للغاية.

وفي هذه المناسبة، قال خالد المالك، الرئيس التنفيذي في "دبي القابضة للعقارات": "يسعدنا أن نعلن عن اكتمال وتسليم مشروع ’بولغري أوشن مانشنز‘ الفاخر والحصري. يأتي هذا المشروع تتويجاً لشراكة رائعة مع ’بولغري‘، حيث يجمع بين أناقتها المميزة ورؤيتنا لإنشاء مساحات استثنائية للعيْش. لقد قمنا سوياً بتصميم واحدة من أكثر الوجهات السكنية تميزاً في دبي، والتي تمزج بين التصميم العالمي وتجارب أسلوب الحياة العصري التي لا مثيل لها. نؤمن في ’مِراس‘ بالابتكار وتجاوز المألوف وإرساء معايير جديدة تسهم بشكل مستمر في إعادة تعريف مفهوم الحياة الفاخرة".

تعكس منازل "بولغري أوشن مانشنز" جماليات "بولغري" المستوحاة من البحر الأبيض المتوسط ​​وأناقتها الراقية التي يمكن رؤيتها في جميع أنحاء جزيرة "جميرا باي"، التي تمثل ملاذاً حصرياً للأفراد ذوي الثروات الكبيرة الذين يبحثون عن عقارات منعزلة على الواجهة البحرية. ويعكس مشروع "أوشن مانشنز"، الذي قامت بتصميمه شركة الهندسة المعمارية الإيطالية الشهيرة "أنطونيو شيتيريو باتريشيا فييل" وبنائه مجموعة "إنوفو"، الحرفية العالمية والرقي منقطع النظير.

تبلغ مساحة كل منزل فاخر من منازل "بولغري أوشن مانشنز" ما يقرب من 10,000 قدم مربعة، موزعة على خمس غرف نوم، مع مزيج سلس من المساحات الداخلية والخارجية. وتتميز منازل "أوشن مانشنز" بتصميم فريد فوق الماء وتحتضن منحنى جزيرة "جميرا باي"، لتبدو وكأنها تطفو فوق الأمواج مقدمةً إطلالات رائعة على مياه الخليج العربي. وتضم كل شرفة مسبحاً لا متناهياً يخلق وهماً بالاندماج التام مع مياه الخليج العربي.

ويؤكد التصميم المعماري على احتضان الطبيعة بالكامل داخل تصميم المنازل، مع ميزات أنيقة مثل أسقف التيراكوتا الزجاجية، والأبواب الزجاجية الممتدة من الأرض إلى السقف، والفتحات السماوية الواسعة، بما يضمن تَمكُّن السكان من احتضان الحياة الخارجية الهادئة بالكامل داخل المساكن، بما في ذلك الوصول إلى الحدائق الخاصة.

وفي إطار تجربة "بولغري"، سيستمتع السكان بسهولة الوصول إلى المرافق الحصرية في "منتجع بولغري دبي" المجاور، بالإضافة إلى معايير الخدمة التي لا مثيل لها من "بولغري". ويشمل ذلك أول مارينا ونادي يخوت بولغري في العالم، ومسابح حديثة، وحدائق طبيعية، ومواقف خاصة للسيارات، ومرافق تخزين مخصصة ومجموعة من خيارات تناول الطعام في الموقع.

تتميز جزيرة "جميرا باي" التي طورتها شركة مِراس للتطوير العقاري بتصميمها على شكل فرس البحر، وهي لا تقتصر فقط على احتضان منازل "بولغري أوشن مانشنز" و"منتجع بولغري دبي"، بل إنها أيضاً وجهة راقية وحصرية يستمتع بها السكان والزوار على حد سواء. تتميز الجزيرة بشواطئ خاصة وخيارات راقية لتناول الطعام وشوارع هادئة تؤدي إلى مجموعة من أكثر المساكن المرغوبة في العالم.

لمحة حول دبي القابضة للعقارات

"دبي القابضة للعقارات" هي عضو في "دبي القابضة" وواحدة من أكبر شركات التطوير العقاري المتكاملة في دبي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المجمعات السكنية مدعومةً بمحفظة قوية من الأراضي المخصصة للبيع في مواقع متميزة في الإمارة. ومن خلال الجمع بين الخبرة الطويلة والخبرات الواسعة التي تتمتع بها شركات "مِراس" و"نخيل" و"ميدان" " و"دبي للعقارات"، تقدم هذه المحفظة حلولاً عقارية سكنية مبتكرة في مجال تطوير العقارات وإدارة المشاريع والمرافق. ويتم بناء كل مشروع بهدف البيع، ما يوفر فرصة فريدة للمشترين بأن يكونوا جزءاً من مستقبل دبي النابض بالحياة. ويحظى سكان مشاريعها بفرصة الاستمتاع بأسلوب حياة فريد ضمن بيئات عمرانية جاذبة تلبي احتياجاتهم المتطورة باستمرار.

تلعب "مِراس" دوراً جوهرياً في تطوير المجمّعات المتكاملة التي تعكس نمط الحياة العصري والراقي والمبدع وتضم عدداً من أكثر المناطق المرغوبة للسّكن في دبي. وتشمل المجمّعات السكنية التابعة لـ "مِراس": "بولغري ريزيدنسز" و"بلو ووترز ريزيدنسز" و"نيكي بيتش ريزيدنسز" و"سيتي ووك ريزيدنسز" و"سنترال بارك في سيتي ووك" و"تشيري وودز" و"بورت دو لا مير" و"فيلا أمالفي" وغيرها.

تشكل مشاريع شركة "نخيل"، محفظة متنوعة ورائعة من المجمّعات الرئيسية والتي تعتبر محورية في تحقيق رؤية دبي. وتغطي مشاريعها الرئيسية، بما في ذلك "نخلة جبل علي" و"جزر دبي" و"نخلة جميرا" المشهورة عالمياً، مساحة 15 ألف هكتار وتوفر السكن لنحو 740 ألف شخص.

انبثقت فكرة شركة ميدان من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله).وتشمل محفظة مشاريعها "ميدان" كلاً من مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، الحي الأول، وكنال فرونت ريزيدنسز.

تتولى "دبي للعقارات “الإشراف على أهم المشاريع الرائدة وأشهر الوجهات في جميع أنحاء دبي، بما في ذلك منطقة الخليج التجاري ومشاريع و"جميرا بيتش ريزيدنس (جي بي أر)" وهو أول مشروع سكني في العالم يضم 40 برجاً تم تطويرها في نفس المرحلة. وتشمل مجمّعاتها السكنية في منطقة دبي لاند "ذا فيلا" و"الواحة" و"سيرينا" و"فيلانوفا" و"مُدُن" و"رِمرام"، بينما تضم مشاريعها حول منطقة خور دبي "جداف ووتر فرونت" و"دبي وورف" و"منازل الخور".

-انتهى-

#بياناتشركات