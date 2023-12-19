الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت "مِراس"، شركة التطوير الرائدة والتابعة لـ "دبي القابضة للعقارات"، عن استكمال 56% من أعمال البناء في مشروع "بولغري أوشن مانشنز"، مما يضمن تسليمه في الوقت المحدد بحلول منتصف عام 2024.

ويضُم "بولغري أوشن مانشنز"، المُميّز بموقعه الاستراتيجي على الشاطئ الشمالي لجزيرة "جميرا باي" الراقية، سبعة منازل فاخرة تجسّد نموذجاً حقيقياً للرفاهية والخصوصيّة. وتتميّز المنازل المكّونة من خمس غرف بتصميم معماري فريد من توقيع الشركة المعمارية الإيطالية "أنطونيو سيتيريو باتريشيا فيل"، يجعلها تبدو وكأنها طافية على طرف شاطئ الجزيرة في انسيابية ساحرة، مقدّمةً تجربة استثنائية مع إطلالات بانورامية على مياه الخليج العربي.

وقال خالد المالك، الرئيس التنفيذي لـ "دبي القابضة للعقارات": "تتواصل مسيرة نجاحنا مع "بولغري" مع تحقيق تقدّم ملموس في تطوير هذا المشروع العصري، ممّا يعزز إرثنا المتمثّل في التميّز في تقديم مجموعة من أرقى مشاريع التطوير العقاري والسكني في المنطقة. ويشكّل "بولغري أوشن مانشنز" عنواناً للفخامة والأناقة والتصميم الاستثنائي الذي يجمع بين الرفاهية والخصوصية والراحة. ويُسعِدنا أن نشهد تطوّر المشروع الذي بدأ يتحوّل إلى حقيقة ليمثّل إضافة جديدة ترتقي بأسلوب العيش الراقي في دبي."

رفاهية العيش بموازاة الواجهة البحريّة

تتميّز منازل "بولغري أوشن مانشنز"، والبالغة مساحة كل منها 1193 متراً مربعاً، بنوافذ عالية مطلة مباشرةً على البحر لتسمح بدخول الضوء الطبيعي. وتتّصل المساحات الداخلية والشرفات الخارجية المفتوحة مع بعضها البعض بتناغم وسلاسة لتضفي أجواء مفعمة بالرقي والأناقة. ويضم كل من المنازل الراقية مسبحاً خاصّاً مفتوحاً "لا متناهيّاً" يمتزج مع مياه الخليج العربي.

كما تتّسم واجهات "بولغري أوشن مانشنز" السبعة بتصميم التيراكوتا الزجاجي الذي يحمي ويُظلّل وينتج أنماطاً متغايرة باستمرار من الضوء والظلال على الشرفات الخارجية والمساحات الداخلية.

وإلى جانب الاستمتاع بالمناطق المُشتركة، سيحظى سُكّان "بولغري أوشن مانشنز" بإمكانية الوصول دوماً إلى المرافق الحصرية لفنادق ومنتجعات "بولغري" المجاورة، بما يشمَل المسابح الحديثة والحدائق الطبيعية الممتدّة ومجموعة من أرقى المطاعم المختارة والمرافق الأخرى المستوحاة من مراسي السواحل الإيطالية الساحرة.

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نبذة عن "مِراس":

"مِراس" هي شركة رائدة في مجال التطوير الرائدة وإحدى الشركات التابعة لـ "دبي القابضة للعقارات". وتعمل الشركة على تطوير وإنشـاء مشـاريع سـكنية متفردة تسهم في تعزيـز مكانـة إمـارة دبـي كوجهـة عالميـة للاستثمار العقاري. ونجحت "مِراس" في بنـاء إرث قـوي فـي تطويـر المسـاحات الإبداعيـة وإنشـاء معالـم مميـزة، ممـا أدى إلـى إثـراء تجـارب نمـط الحيـاة لقاطنـي مشـاريعها. وتتكـون محفظتهـا المتطـورة مـن مشـاريع تطويـر رائـدة في مواقع تتنوع بين الواجهـة البحريـة والمواقـع الحضريـة والضواحـي فـي دبـي، بما فيها "مجمـع سـيتي ووك" السـكني و"بلوواترز ريزيدنسـز" و"مجمـع نيكـي بيتـش" و"مجمـع بولغري السـكني" و"مجمـع بـورت دو لا ميـر السـكني". ويعتبر اسم "مِراس" اليوم مرادفاً للرفاهية والابتـكار والتميز في تطوير عدد من المشـاريع السـكنية المتفردة التي تلبي تطلعات العملاء على كافة المستويات.

نبذة عن دبي القابضة للعقارات:

دبي القابضة للعقارات هي عضو في "دبي القابضة" وواحدة من كبرى شركات التطوير العقاري في دبي، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المجمعات السكنية مدعومةً بمحفظة قوية من الأراضي المخصصة للبيع في مواقع متميزة عبر الإمارة. ومن خلال الجمع بين الخبرة الطويلة لـ "دبي للعقارات" في رسم المشهد السكني في الإمارة والتجربة الناجحة لـ "مِراس" في تطوير عدد من أبرز المعالم الأيقونية، توفر الشركة لعملائها حلولاً عقارية وسكنية مبتكرة وواسعة النطاق، تشمل التطوير العقاري وإدارة المشاريع، فضلاً عن إدارة المرافق والمناطق. ويحظى سكان مشاريعها بفرصة الاستمتاع بأسلوب حياة فريد ضمن بيئات عمرانية جاذبة تلبي احتياجاتهم المتطورة باستمرار.