الرياض، المملكة العربية السعودية: وقّعت «مُزن»، الشركة الرائدة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي، مذكرة تعاون مع «جوجل كلاود» بهدف إتاحة منصة «فوكال» في المتجر الإلكتروني «جوجل كلاود ماركت بليس - Google Cloud Marketplace»، وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر «ليب 2024» المقام في الرياض.

وتهدف المذكرة إلى إتاحة الفرصة لـمُزن لنشر إحدى منصاتها الرئيسية، «فوكال» على نطاق واسع، وتوفيرها إلى مختلف الشركات العالمية، بما يساعد المؤسسات على الاستفادة من حل شامل قائم على الذكاء الاصطناعي، ويمكنهم من تعزيز الالتزام باللوائح التنظيمية ومكافحة الاحتيال المالي.

وأكد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مُزن الدكتور محمد الحسين، أن التعاون مع «جوجل كلاود» يعد خطوة استراتيجية ستسهم في توسيع نطاق توفر منصة «فوكال» وإتاحة خدمات «مُزن» إلى العديد من الشركات عالميًا، منوّهًا بأن التكامل بين حلول «مُزن» المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية النوعية التي توفرها «جوجل كلاود» سيمكن عملاء «مُزن» من تحقيق أقصى استفادة؛ لمواجهة التحديات التنظيمية ومكافحة الاحتيال المالي وإدارة المخاطر بكفاءة عالية.

من جانبه، أعرب المدير العام لمتجر جوجل ماركت بليس ومدير استراتيجيات GTM ومزودي البرمجيات المستقلين لدى «جوجل كلاود» السيد داي فو، عن سعادته بانضمام منصة «فوكال» إلى متجر «جوجل كلاود» الإلكتروني، مشيراً إلى أن هذا التعاون يجسّد الالتزام المستمر بتمكين العملاء من نشر حلولهم وإدارتها وتطويرها على أكمل وجه من خلال البنية التحتية الموثوقة لجوجل كلاود، الأمر الذي سينعكس على شركة مُزن، ويمكنها من توسيع قاعدة عملائها، وتوفير الدعم الآمن لمسيرة التحول الرقمي لجمهورها المستهدف.

جدير بالذكر أن منصة «فوكال» تعد واحدة من أفضل 25 حل حاصلة على جائزة حلول الأعمال المالية الرقمية، المُقدمة من قبل منظمات اقتصادية مثل Statista وCNBC، وذلك نظير ما تقدمه من حلول وإمكانات قائمة على الذكاء الاصطناعي للعديد من القطاعات في المنطقة، والتي تشمل التحليل الدقيق للبيانات، ومزايا الكشف عن عمليات الاحتيال المالي.

كما تعتزم «مُزن» نشر منتج آخر من منتجاتها داخل المتجر الإلكتروني «جوجل كلاود ماركت بليس - Google Cloud Marketplace»، وهو نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي اللغوي «أُسُسْ» المصمم خصيصاً لتحليل البيانات العربية.

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