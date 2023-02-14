على أعقاب مؤتمر ليب 2023

الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت مزن، الشركة الرائدة في تقديم تقنيات الذكاء الاصطناعي المخصصة للشركات عن دخولها في شراكة استراتيجية مع شركة الخدمات المصرفية السحابية "مامبو" وذلك بهدف تزويد المؤسسات المالية في المنطقة بأفضل الحلول المصرفية السحابية الرائدة، إلى جانب توفير نخبة من منتجات "البرمجيات كخدمة - SaaS " والتي تم بناؤها على محركات متقدمة من البحث والتطوير .

وفي سياق تفصيلي أكثر، ستثمر الشراكة بين الطرفين عن الجمع بين قوة الخدمات المصرفية السحابية الخاصة بشركة مامبو وبين قدرات منصة مُزن المدعومة بالذكاء الاصطناعي لحماية البنوك والشركات المالية من الجرائم المالية "فوكال"، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الجهتين إلى توفير حلول مصرفية رقمية تقدم تجارب سلسة وآمنة للعملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبهذا الصدد قال ميلجان ستامينكوفتش، المدير العام لمامبو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يجب أن يتطور الالتزام في مجال الخدمات المصرفية بشكل سريع، ويجب كذلك أن يشمل هذا التطور الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية ونظام المدفوعات في منطقة دول الخليج العربي. ونتوقع أن ترتفع حاجة المؤسسات إلى الإرشادات المخصصة. ولقد قمنا بالتعاون مع مُزن لبناء جسر متين وآمن يربط المؤسسات المالية المحلية بالعملاء. وسيستفيد عملاؤنا نتيجة الدمج بين منصة مامبو السحابية المرنة وبين خبرات شركة مُزن في مجال الالتزام وإدارة المخاطر".

والجدير بالذكر أن شركة مامبو تقدم منصة توفر البرمجيات كخدمة، والخدمات المصرفية القائمة على واجهة برمجة التطبيقات. وقد صممت تقنياتها لدعم الابتكار وتوفير الحلول للقطاع المالي، وتقليل التكلفة وتعزيز فرص التوسع لمنظومة القطاع المالي بشكل عام. وتعمل الشركة على تمكين المؤسسات غير المصرفية والمؤسسات المصرفية والبنوك المستقلة التي تعمل بشكل افتراضي فقط على الانترنت والبنوك التقليدية، وذلك بهدف تقديم الدعم للعملاء والقطاعات التي تعاني من نقص في الخدمات، وتمكينها من الوصول إلى الخدمات المالية الحديثة عبر تحديث عملياتها الأساسية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد الحسين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مُزن: "نسعى من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع مامبو إلى خلق حلول مشتركة رائدة تمكّن المؤسسات المالية من التوسع وخفض التكاليف وتعزيز الالتزام لمكافحة غسل الأموال و زيادة ثقة العملاء الذين باتوا يعتمدون بشكل كبير على خدمات مصرفية رقمية آمنة ومضمونة لتلبية احتياجاتهم المالية".

تقدم مُزن مجموعة موحدة لمكافحة الجرائم المالية تم تصميمها خصيصًا لتلبية احتياجات وتحديات الأسواق الناشئة. وتمكّن حلول "فوكال" من مُزن المؤسسات المالية من التحقق من العملاء ومراقبة المعاملات وتقييم المخاطر بكل ثقة وكفاءة باستخدام

إمكانات الذكاء الاصطناعي . وتساهم حزمة "فوكال" في تمكين المنظمات من مكافحة الهجمات المتطورة والمتغيرة التي تستهدف المنطقة، كما تساعد المنظمات على تلبية المتطلبات التنظيمية بسرعة.

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لمحة عن شركة مُزن:

مزن هي شركة تقنية سعودية تسخر إمكانات الذكاء الاصطناعي لابتكار المنتجات والحلول التي تساهم في تعزيز التطور الرقمي للبشرية. "حلول" من مزن تقدم حلول ذكاء اصطناعي مخصصة للتحديات الفريدة التي تواجه الشركات وتساهم في تعزيز التحول الرقمي للمؤسسات وإعادة رسم ملامحها. بينما تعتبر منصة فوكال حزمة من الحلول الرائدة القائمة على الذكاء الاصطناعي لمنع الجرائم المالية. وتضم مزن أكثر من 150 موظفاً يعملون في ثلاث دول مختلفة، هي المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة.

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نبذة عن مامبو:

تعد مامبو المنصة السحابية الرائدة في الخدمات المالية على مستوى العالم. تأسست منصة مامبو عام 2011 لتمكين وصول العملاء إلى الخدمات المالية العصرية وإتاحة الفرصة لهم لبناء عروض مصرفية وإقراض حديثة بسرعة وأمان وبساطة. ومن خلال نهجها المصرفي القابل للدمج، تمنح المنصة العملاء القدرة على تصميم وخدمة أي منتج مالي تقريبًا مع الاندماج السريع في النظام لتوفير أفضل الخدمات والحلول المتاحة حول العالم. تمتلك مامبو شبكة عالمية تضم قرابة 900 موظف وتدعم 250 عميلًا في أكثر من 65 دولة بما في ذلك بنوك رفيعة المستوى مثل ''ABN AMRO'' وبنك ''Commonwealth'' من أستراليا، وبنك ''Raiffeisen'' ، وبنك BancoEstado''" ، وبنك ''Islam'' ، إضافة إلى شركات التكنولوجيا المالية المدعومة مثل ''N26''و ''OakNorth''، وشركات الصرافة المالية ''Western Union''، وشركات الاتصالات مثل ''Orange''، وغيرها من الشركات والعملاء. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الرسمي: www.mambu.com