فللٌ فاخرة تتمتع بإطلالات بانورامية ساحرة على أفق مدينة أبوظبي والخليج العربي

مشروعٌ سكني مميز صُمم وفق أعلى المعايير

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت «مُدن»، الشركة المتخصصة في تطوير المجتمعات العصرية والوجهات الترفيهية والمرافق الرياضية عالمية المستوى، مشروع «نوايف شرق» للتملك الحر في جزيرة الحديريات، والذي سيشيّد على تلة صناعية يصل ارتفاعها إلى 60 متراً، في إنجاز جديد يضيف لمسة جمالية أخرى على المشهد العمراني المزدهر في المنطقة، ويلبي متطلبات الحياة العصرية للسكان، مع توفير مستويات جديدة من الخصوصية والمعيشة الفاخرة.

ويعد مشروع الحديريات الذي تبلغ مساحته أكثر من 51 مليون متر مربع أي ما يعادل 53.8% من مساحة جزيرة أبوظبي، أحد المشاريع الاستراتيجية التي تخدم أهداف الخطة التطويرية في الإمارة، ويضم المشروع فلل فاخرة هي الأولى من نوعها في المنطقة، إذ تتمتع بإطلالات بانورامية مميزة لأفق مدينة أبوظبي والخليج العربي. ويتراوح حجم الفلل ما بين 370 إلى 2700 متر مربع، وتشمل مساحات معيشة واسعة تتنوع من 3 إلى 8 غرف نوم.

من ناحيته، قال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مُدن القابضة: "يعد مشروع "نوايف شرق" السكني وجهة مثالية للسكن العصري الفاخر، ويعكس رؤية المجموعة في إطلاق مشاريع سكنية عصرية ومتكاملة، في إطار جهودها الرامية إلى توفير مجتمعات تُثري حياة السكان وتسهم في دفع عجلة النمو والازدهار العمراني المستدام.

وقال ابراهيم المغربي الرئيس التنفيذي لشركة مدن العقارية: " نحن ملتزمون في المساهمة في إرساء معايير جديدة في القطاع العقاري من خلال تتنفيذ مشاريع نوعية واستثنائية من حيث التصميم والتنفيذ، حيث أن هذه المشاريع ستعزز من مسيرة الابتكار والتقدم.

سيحظى سكان "نوايف شرق" في جزيرة الحديريات بسهولة الوصول إلى مجموعة واسعة من المرافق الرياضية والترفيهية ومرافق الضيافة ذات المستوى العالمي، مما يوفر لهم العديد من وجهات الرياضية والترفيه والتسوق. وتشمل هذه المرافق "سيرف أبوظبي" و" فيلودروم أبوظبي " والمنطقة الرياضية 321" ومضمار "تريل إكس" للدراجات الهوائية، و"سيركت X"، وشبكة من مسارات ركوب الدراجات الهوائية تمتد على طول 220 كيلومتر ، و"شاطئ مرسانا" ومنتجع باب النجوم وأكبر حديقة حضرية مرتقبة في الإمارة.

لتسجيل الاهتمام بالمشروع، يمكن للراغبين من الأفراد والمستثمرين زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.modon.com أو الاتصال بـ مُدن على الرقم 800 MODON.

نبذة عن مجموعة مدن القابضة

تقوم مجموعة "مُدن القابضة" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها بتطوير مجتمعات عصرية نابضة بالحياة، وتجارب ضيافة وأسلوب حياة عصري وفريد، إلى جانب مرافق رياضية عالمية المستوى. وتتمتع المجموعة المدرجة في سوق أبوظبي المالي، والتي تساهم القابضة (ADQ) والشركة العالمية القابضة (IHC) كأغلبية مساهمين. ومن خلال محفظة أعمالها الشاملة والمتنوعة في دولة الإمارات، تعمل المجموعة على الاستثمار الاستراتيجي وتعزيز الابتكار على نطاق واسع لا مثيل له، مما يسهم في تشكيل المدن المستقبلية، حيث يتمحور هدفها الرئيسي في تقديم قيمة مستدامة طويلة الأجل، ووضع الأسس لحياة ذكية ومتصلة.

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