أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة مدن القابضة، اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة لولو للتجزئة، لتطوير وتشغيل مجموعة من مراكز التسوق في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية.

وتعمل "مُدن القابضة" على تنفيذ وتطوير مشاريع عمرانية ومدن جديدة، سيتم من خلالها تشييد مجموعة من مراكز التسوق ومنافذ التجزئة التي ستديرها بموجب الاتفاقية " لولو للتجزئة". كما سيتعاون الطرفان لعقد شراكات استراتيجية واعدة لتطوير مشاريع تجزئة جديدة، وتنفيذ حلول تسوق ذكية وبنية تحتية لوجستية متقدمة.

وتمتلك " لولو للتجزئة"، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، مجموعة من أكبر متاجر التجزئة في الشرق الأوسط، وتشمل محفظة أعمالها الدولية، مراكز التسوق وتصنيع السلع والتجارة بها والضيافة والعقارات. وتحظى المجموعة بحضور في 23 دولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا والولايات المتحدة وأوروبا.

كما تدير " لولو للتجزئة" شبكة واسعة من متاجر التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي يصل عددها إلى 240 متجراً، وتشمل 116 هايبر ماركت و102 متجر سريع و22 ميني ماركت. وتستورد الشركة منتجات عالية الجودة من 85 دولة بهدف تجنب أي نقص في الإمدادات وتنوع مصادر منتجاتها وضمان توفرها. كما تعمل كشريك مفوض للأمن الغذائي في دولة الإمارات وسلطنة عُمان والبحرين.

ومن جانبه، قال معالي جاسم محمد بو عتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة مُدن القابضة: "يؤكد هذا التعاون مع مجموعة لولو للتجزئة التزامنا بتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة تلبي جميع احتياجات ساكنيها وزوارها. كما تُرسخ مذكرة التفاهم رؤيتنا المشتركة لتحقيق النمو والازدهار، وتمهد الطريق لتجارب تسوق مميزة، وضمان تحقيق فوائد دائمة في مشاريعنا بكل من دولة الإمارات ومصر."

وأعرب يوسف علي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، مجموعة لولو، عن سعادته بالتعاون المثمر مع مُدن القابضة في إطار استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق أعمالها، مؤكداً أن مذكرة التفاهم ستفسح المجال أمام تقديم تجارب تسوق لا مثيل لها تجمع بين الجودة والابتكار، مع تلبية المتطلبات العصرية المتنوعة للمجتمعات في دولة الإمارات ومصر.

من جانبه، قال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مُدن القابضة: "ستتيح لنا هذه الشراكة البناءة مع مجموعة لولو للتجزئة إنشاء وجهات للتسوق تشجع على التواصل المجتمعي وتمهد الطريق لمستقبل واعد في قطاع التسوق. وسنتمكن من إطلاق عروض ومرافق تسوق حديثة لمشاريعنا المستدامة التي تهدف إلى الارتقاء بحياة الناس وتلبية احتياجاتهم."

نبذة عن مجموعة مدن القابضة

تقوم مجموعة "مُدن القابضة" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها بتطوير مجتمعات عصرية نابضة بالحياة، وتجارب ضيافة وأسلوب حياة عصري وفريد، إلى جانب مرافق رياضية عالمية المستوى. وتتمتع المجموعة المدرجة في سوق أبوظبي المالي، والتي تساهم القابضة (ADQ) والشركة العالمية القابضة (IHC) كأغلبية مساهمين. ومن خلال محفظة أعمالها الشاملة والمتنوعة في دولة الإمارات، تعمل المجموعة على الاستثمار الاستراتيجي وتعزيز الابتكار على نطاق واسع لا مثيل له، مما يسهم في تشكيل المدن المستقبلية، حيث يتمحور هدفها الرئيسي في تقديم قيمة مستدامة طويلة الأجل، ووضع الأسس لحياة ذكية ومتصلة.

نبذة عن مجموعة لولو للتجزئة

تأسست مجموعة لولو للتجزئة في عام 1974، وتعد أكبر شركة تجزئة متكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث المساحة والمبيعات وعدد المتاجر. وتدير لولو، التي تمتد مسيرتها على مدى 50 عاماً من التألق كعلامة تجارية محلية رائدة، أكثر من 240 متجراً، بما في ذلك متاجر سوبر ماركت وهايبر ماركت ومتاجر سريعة وأخرى صغيرة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي الست، وتشغل 140 من هذه المتاجر مساحة إجمالية للتجزئة تبلغ 1.3 مليون متر مربع. ولدى المجموعة حضور متزايد في مجال التجارة الإلكترونية عبر تطبيقها ومتجرها الإلكتروني ومنصات الشركاء. وتقدم هذه العلامة التجارية الرائدة في قطاع التجزئة خدماتها لأكثر من 600 ألف متسوق يومياً من 130 جنسية، وتحصل على منتجاتها من 85 دولة حول العالم، ولديها وجود فعلي ومكاتب في 19 دولة، تعمل بشكل مباشر على تأمين الإمدادات والمنتجات. وتحظى العلامة بشهرة واسعة وبثقة المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي، ما أدى إلى نمو متاجرها الحالية وتوسع شبكة متاجرها الجديدة وعزز من مستوى الولاء بين عملائها.. www.luluretail.com

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