لندن: أعلنت «مينزيز للطيران»، شريك الخدمات الرائد للمطارات وشركات الطيران في العالم، تجديدها أحد العقود الرئيسية للشحن والمناولة الأرضية مع الناقل الوطني الهولندي، «الخطوط الجوية الملكية الهولندية - KLM»، وذلك في مطار سخيبول أمستردام (AMS).

بموجب هذا العقد، والذي يعتبر الأكبر لشركة «مينزيز للطيران» في المطار الدولي الرئيسي في هولندا، ستقدّم «مينزيز» خدمات تخزين بضائع الشحن وخدمات المدرج لجميع الرحلات الخاصة بشركتي «الخطوط الجوية الملكية الهولندية» و«مارتن آير » في مطار (AMS) ولمدة خمس سنوات قادمة. وسيشهد التجديد قيام فريق مينزيز في المطار بإدارة حوالي 600 رحلة جوية سنوياً ومناولة ما يقرب من 100,000 طن من بضائع الشحن.

وقد أقيمت مراسم توقيع رسمية للإعلان عن تجديد هذه الشراكة الناجحة في مبنى الشحن التابع لـشركة «مينزيز للطيران» في مطار أمستردام، وقد حضر عن شركة «مينزيز» كلٌ من السيد/ ميغيل غوميز - نائب الرئيس التنفيذي لأوروبا، والسيد/ «ديف بيكمان» نائب الرئيس الأول لمنطقة بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ. كما حضر التوقيع من جانب «الخطوط الجوية الملكية الهولندية» السادة: كوين بولستر - نائب الرئيس لعمليات الشحن العالمية، و بول فان دير واردت - المدير العام لشركة مارتن آير كارجو.

ويؤكد هذا الإعلان على العلاقة المتينة بين «الخطوط الجوية الملكية الهولندية» و «مينزيز للطيران»، والتي تمتد لعقود من الزمن، وتغطي أكثر من عشر مواقع حول العالم، بما في ذلك أوروبا، وأفريقيا، والهند، وأمريكا اللاتينية.

وبهذه المناسبة قال السيد/ بول فان دير واردت، المدير العام لشركة «مارتن آير كارجو»: "إننا سعداء باستمرار شراكتنا المثمرة والممتدة لسنوات عديدة، ونتطلع قُدماً للمزيد من التطوير في أنشطة المناولة الأرضية مع شركائنا في «مينزيز للطيران»."

وبدوره قال السيد/ كوين بولستر، نائب الرئيس لعمليات الشحن العالمية في «الخطوط الجوية الملكية الهولندية»: "يسرّنا تجديد الشراكة مع «مينزيز للطيران» في مطار سخيبول أمستردام. لقد كان التعاون الطويل بيننا أساسياً لنجاحنا، ونحن على ثقة بأننا معاً سنستمر بتقديم خدمات شحن ومناولة أرضية عالية الجودة لعملائنا، ونتطلع لتقوية علاقتنا بصورة أكبر ومواصلة تنفيذ عملياتنا بنجاح."

وصرح السيد/ حسن الحوري، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «مينزيز للطيران» قائلاً: " هذا التجديد يعزز من قوة شراكتنا مع KLM ويثبت من جديد التزامنا بتقديم خدمات شحن وخدمات مناولة أرضية ذات قيمة استثنائية وعالية الجودة. يشرفنا أن يتم اعتمادنا كشركاء استراتيجيين مع KLM، ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا وتحقيق إنجازات جديدة معاً. إن إعلان اليوم ليس مجرد شهادة على التاريخ الناجح لعلاقتنا، بل هو أساس نرتكز عليه في سعينا الدائم للنمو والابتكار مستقبلاً."

ومن ناحيته قال السيد/ ميغيل غوميز، نائب الرئيس التنفيذي لأوروبا في «مينزيز للطيران»: "نحن فخورون بتجديد شراكتنا الطويلة مع «الخطوط الجوية الملكية الهولندية»، واليوم ما هو إلا فصل آخر في مسيرتنا الحافلة التي تعكس الثقة المتبادلة بين الشركتين، والنجاح الذي حققتاه معاً عبر السنين. إننا نتطلع مع شركائنا إلى مواصلة البناء على هذا الأساس القوي الذي يجمعنا، والاستمرار بتقديم خدمات شحن ومناولة أرضية على مستوى عالمي للناقل الوطني الهولندي، وفي أحد أكثر المطارات ازدحاماً في أوروبا."

نبذة عن شركة »مينزيز للطيران«

»مينزيز للطيران« هي الشركة الرائدة في تقديم خدمات الطيران والشريك الرئيسي للمطارات وخطوط الطيران العالمية، تعمل مينزيز في ست قارات، ولها عمليات في 290 مطاراً في أكثر من 65 بلداً، وتخدم أكثر من 4 ملايين رحلة طيران في السنة، وتقوم بمناولة أكثر من مليوني طن من البضائع. يدعم عمليات الشركة فريق عمل يزيد عن 50,000 موظفاً يتمتعون بدرجة عالية من التدريب والاحترافية. توفر مينزيز خدمات أرضية معقدة تعتمد على الدقة في التوقيت، وتشمل خدمات الركاب وصالات انتظار رجال الأعمال بالإضافة إلى خدمات ساحة وقوف الطائرات وخدمات الشحن الجوي بما فيها المناولة والتخزين والشحن بالجملة، وخدمات الوقود اللوجستية التي تشمل إدارة مجمع منشآت ومعدات التخزين والنقل ومعدات تزويد الطائرات بالوقود.

تبرز مينزيز في قطاع مقدمي خدمات الطيران بكونها توفر خدمات وفق أعلى مستويات الأمن والسلامة والاستدامة ومصممة لتلبية احتياجات العملاء، وهي العناصر الأساسية لضمان كفاءة انسياب حركة الركاب والطائرات والبضائع بشكل سلس على مدار الساعة طوال اليوم.

يقع مقر مينزيز الرئيسي في لندن، وقد أصبحت الشركة منذ تأسيسها سنة 1833 أكبر مجموعة خدمات طيران في العالم من حيث عدد الدول التي تعمل فيها وعدد رحلات الطيران التي تخدمها.

https://menziesaviation.com/

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