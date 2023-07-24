لندن: أعلنت مينزيز للطيران، الشريك الرائد لخدمات المطارات وشركات الطيران حول العالم، واحدى شركات أجيليتي، عن توسيع حضورها في البلقان عبر الاستحواذ على حصة الأغلبية في شركة Cargo Handling Services Limited (CHS) بمطار صوفيا الدولي في بلغاريا. وستساهم هذه الشراكة بتعزيز حضور مينزيز للطيران في 50 مطارًا ضمن 17 دولة أوروبية.

من الجدير بالذكر أن شركة CHS التي تأسست عام 2016، تقدم مجموعة من خدمات الشحن والمناولة والتخزين والاستيراد والتصدير وخدمات البريد والتخزين الخاضع للتحكم بدرجة الحرارة ضمن مطار صوفيا الدولي. وسيمكنها هذا الاستحواذ من الاستفادة من شبكة مينزيز العالمية وعلامتها التجارية ومعاييرها وأنظمتها ذات المستوى العالمي. ويشار إلى أن مطار صوفيا الدولي يقع على بعد 5 كيلومترات من وسط العاصمة البلغارية وأكبر مدينة فيها، ويعد أكبر مطارًا دوليًا في البلاد حيث يخدم 21 شركة طيران مع رحلات مجدولة إلى جميع المراكز التجارية الأوروبية الرئيسية.

وبهذه المناسبة، قال ميغيل جوميز سجونيسون، نائب الرئيس التنفيذي لأوروبا في شركة مينزيز للطيران: "تعتبر CHS شركة شحن مرموقة في مطار صوفيا الدولي وتملك إمكانيات هائلة لتحقيق نمو كبير، لذا سيدعم هذا الاستثمار الاستراتيجي طموحاتنا الرامية لتسريع وتيرة النمو عبر توسيع أعمال الشحن الجوي ودخول أسواق الطيران الناشئة. ونتطلع بشغف إلى العمل مع شركائنا الجدد، وزيادة حصتنا السوقية في مطار صوفيا على المدى الطويل".

من جانبه، قال تيم بيسيريت، الملحق التجاري للسفارة البريطانية في صوفيا: "يسعدنا أن تعزز شركة مينزيز للطيران حضورها في بلغاريا وسنحرص على دعمها دائمًا لتطوير وتوسيع أعمالها. تملك بلغاريا آفاقًا واعدة على المدى الطويل وتتمتع صوفيا بموقع استراتيجي ورئيسي، لذا نحن على ثقة بأن مينزيز ستحقق نجاحات كبيرة فيها".

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نبذة موجزة عن مينزيز

مينزيز للطيران هي الشركة الرائدة في تقديم خدمات الطيران والشريك الرئيسي لمطارات وخطوط الطيران العالمية، تعمل مينزيز في ست قارات، ولها عمليات في 255 مطاراً في أكثر من 60 بلداً، وتخدم أكثر من 4 ملايين رحلة طيران في السنة، وتقوم بمناولة أكثر من مليوني طن من البضائع. تعمل الشركة بدعم من فريق يتكون من أكثر من 40,000 موظف يتمتعون بدرجة عالية من التدريب والاحترافية. توفر مينزيز خدمات أرضية معقدة تعتمد على الدقة في التوقيت، وتشمل خدمات الركاب والقاعات وخدمات مهبط الطائرات وخدمات مناولة الشحن الجوي بما فيها المناولة والتخزين والشحن بالجملة، وأيضاً خدمات الوقود التي تشمل إدارة مجموعة منشآت ومعدات الوقود وتزويد الطائرات بالوقود.

تتميز مينزيز بين مقدمي خدمات الطيران بكونها توفر خدمات وفق أعلى مستويات الأمن والسلامة والاستدامة ومصممة لتلبية احتياجات العملاء، وهي العناصر الأساسية لضمان كفاءة انسياب حركة الركاب والطائرات والبضائع بشكل سلس على مدار الساعة.

يقع المقر الرئيسي لشركة مينزيز في لندن، وقد أصبحت منذ تأسيسها سنة 1833، أكبر مجموعة خدمات طيران في العالم من حيث عدد الدول التي تعمل فيها.