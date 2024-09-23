لندن: أعلنت مينزيز للطيران، شريك الخدمات الرائد للمطارات وشركات الطيران في العالم، عن الافتتاح الرسمي لمنشأتها الجديدة للشحن في مطار مابوتو الدولي (MPM) في موزمبيق، ومن المقرر أن ترفع المنشأة الجديدة قدرة الشركة الاستيعابية في شحن البضائع، ممثلةً بذلك خطوة مهمة في توسّع أعمال الشركة في شرق إفريقيا، مع التوقع بزيادة قاعدة العملاء في الإقليم نفسه خلال الأشهر والسنوات القادمة.

وقد تم تدشين المنشأة خلال مراسم احتفال رسمية بحضور السيدة/ العنود السويدي نائبة الرئيس الأول للشحن في مينزيز للطيران في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، إلى جانب ممثلين من مطار موزمبيق، والمعهد المدني للطيران، والجمارك، وشركات الطيران الشريكة. وتم استعراض مرافق المنشأة المتطورة والتكنولوجيا الحديثة التي تتمتع بها، وهو ما يتيح لشركة مينزيز للطيران مواصلة تقديم خدماتها ذات الجودة والكفاءة العالية والآمنة لشركات الطيران، بما في ذلك عملاء مينزيز مثل "أير لنك Airlink" والخطوط الجوية القطرية.

وبهذه المناسبة قالت السيدة/ العنود السويدي، نائبة الرئيس الأول للشحن في مينزيز للطيران في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا: "يسعدنا افتتاح منشأة الشحن الجديدة في موزمبيق، هذه المنشأة المتطورة تقنياً تتيح لنا إدارة المزيد من عمليات الشحن وفقاً لأفضل معايير الجودة العالمية، وخدمة شريحة أوسع من عملائنا من شركات الطيران، وتعزيز دعمنا لقطاع الشحن الجوي في شرق إفريقيا، ويمثل هذا الافتتاح أيضاً خطوة أخرى في استراتيجية الشركة للتوسع في قطاع الشحن، والتي شهدت انتشار عملياتنا في جميع أنحاء العالم."

يعتبر مطار مابوتو أكثر مطارات موزمبيق ازدحاماً، وقد أسسّت مينزيز تواجدها فيه عام 2018 تحت اسم "ناشيونال لخدمات الطيران (ناس)" وذلك حتى عام 2022، وفي غضون ذلك، أطلقت الشركة صالتين للمسافرين في كلٍ من مبنى الركاب الدولي والمحلي، تمنح المسافرين أجواء حصرية ذات طابع عصري، وفي عام 2019، وسّعت الشركة خدماتها لتشمل الضيافة والمساعدة، فضلاً عن خدمات المناولة الأرضية.

نبذة عن شركة مينزيز للطيران

مينزيز للطيران هي الشركة الرائدة في تقديم خدمات الطيران والشريك الرئيسي للمطارات وخطوط الطيران العالمية، تعمل مينزيز في ست قارات، ولها عمليات في 290 مطاراً في أكثر من 65 بلداً، وتخدم أكثر من 4 ملايين رحلة طيران في السنة، وتقوم بمناولة أكثر من مليوني طن من البضائع. يدعم عمليات الشركة فريق عمل يزيد عن 50,000 موظفاً يتمتعون بدرجة عالية من التدريب والاحترافية. توفر مينزيز خدمات أرضية معقدة تعتمد على الدقة في التوقيت، وتشمل خدمات الركاب وصالات انتظار رجال الأعمال بالإضافة إلى خدمات ساحة وقوف الطائرات وخدمات الشحن الجوي بما فيها المناولة والتخزين والشحن بالجملة، وخدمات الوقود اللوجستية التي تشمل إدارة مجمع منشآت ومعدات التخزين والنقل ومعدات تزويد الطائرات بالوقود.

تبرز مينزيز في قطاع مقدمي خدمات الطيران بكونها توفر خدمات وفق أعلى مستويات الأمن والسلامة والاستدامة ومصممة لتلبية احتياجات العملاء، وهي العناصر الأساسية لضمان كفاءة انسياب حركة الركاب والطائرات والبضائع بشكل سلس على مدار الساعة طوال اليوم.

يقع مقر مينزيز الرئيسي في لندن، وقد أصبحت الشركة منذ تأسيسها سنة 1833 أكبر مجموعة خدمات طيران في العالم من حيث عدد الدول التي تعمل فيها وعدد رحلات الطيران التي تخدمها.

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