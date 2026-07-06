صحار، أطلق ميناء صحار والمنطقة الحرة النسخة الرابعة من برنامج "مسير"، البرنامج الصيفي الرائد الهادف إلى تزويد الطلبة من الصف الخامس وحتى الصف الحادي عشر بالمهارات العملية ومهارات المستقبل، من خلال ورش عمل تفاعلية وتجارب تعليمية قائمة على المشاريع. ويُنظم البرنامج بالتعاون مع شركة كيدستي المتخصصة في تصميم البرامج التعليمية، ليستفيد منه طلبة ولايتي صحار ولوى خلال شهري يوليو وأغسطس 2026.

ويشهد البرنامج هذا العام نقلة نوعية تتمثل في منح المشاركين، عند استكمالهم متطلبات البرنامج، شهادات معتمدة من وزارة العمل، بما يعزز القيمة التعليمية للبرنامج ويربط مخرجاته بمسارات التنمية الوطنية، ويدعم جاهزية الطلبة لمواصلة التعليم والانخراط في سوق العمل، انسجامًا مع التزام ميناء صحار والمنطقة الحرة بتنمية الأجيال الوطنية على المدى الطويل.

وتتضمن النسخة الرابعة ست ورش تدريبية متخصصة، صُممت بما يتواكب مع متطلبات الاقتصاد الرقمي، وتشمل: الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، والطاقة المستقبلية والتقنيات الذكية، والاستدامة البيئية والابتكار الأخضر، وهندسة الأنظمة الذكية وبرمجة الأردوينو، وأساسيات اللغة الإنجليزية للتميز الأكاديمي (للصفوف 5–8)، واللغة الإنجليزية الأكاديمية ومهارات المستقبل (للصفوف 9–11). ويجمع البرنامج بين التعلم العملي، والمشاريع التطبيقية، والإشراف المتخصص، بما يسهم في تنمية المهارات التقنية والإبداعية ومهارات التفكير وحل المشكلات.

وقال سعيد البلوشي، مدير الشؤون الإدارية والعلاقات الحكومية في ميناء صحار والمنطقة الحرة: يواصل برنامج «مسير» تحقيق أثر مستدام من خلال الجمع بين التعليم القائم على التكنولوجيا والاستدامة، وتقديم مخرجات تعليمية معترف بها رسميًا. ويجسد البرنامج التزامنا بدعم مستهدفات رؤية عُمان 2040 عبر إعداد جيل من الشباب العُماني يمتلك المهارات اللازمة للمساهمة في التنويع الاقتصادي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة."

من جانبه، قال عبدالمجيد البلوشي، المدير العام لمركز كيدستي بصحار: يسعدنا مواصلة شراكتنا مع ميناء صحار والمنطقة الحرة لإلهام الطلبة وتنمية طموحاتهم. ويوفر برنامج «مسير» للمشاركين فرصة للتعرف على التقنيات والمهارات التي ستشكل مستقبلهم، فيما تمنحهم الشهادة المعتمدة من وزارة العمل اعترافًا رسميًا بإنجازاتهم وتفتح أمامهم آفاقًا جديدة."

ومنذ إطلاقه، أصبح برنامج "مسير" أحد أبرز مبادرات ميناء صحار والمنطقة الحرة في مجال المسؤولية المجتمعية، حيث يسهم في دعم التعليم وتنمية المهارات وتعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي. وتؤكد النسخة الرابعة استمرار التزام ميناء صحار والمنطقة الحرة بالاستثمار في الكفاءات الوطنية وإعداد جيل مؤهل يمتلك مهارات المستقبل ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان.

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نبذة عن ميناء صحار والمنطقة الحرة

ميناء صحار والمنطقة الحرة هو أحد أسرع المشاريع الصناعية واللوجستية المتكاملة نموًا في العالم؛ إذ يتمتع بموقعٍ استراتيجيٍ يجعل منه مركزاً لربط الشركات والمشاريع إلى العالم وتسهيل حركة التجارة عبر القطاعات المختلفة. ويعد ميناء صحار والمنطقة الحرة أحد أبرز المشاريع الضخمة في سلطنة عُمان وهو نتاج التعاون الاستراتيجي بين مجموعة أسياد وميناء روتردام، ويقدم خدمات متنوعة في اللوجستيات، والبتروكيماويات، والمعادن، فضلاً عن كونه يضُم أول محطة متخصصة في المنطقة للبضائع الزراعية السائبة.

ومع مرور أكثر من 20 عامًا منذ تشغيله، أصبح ميناء صحار والمنطقة الحرة البوابة الرئيسية لواردات وصادرات سلطنة عُمان، مساهمًا بنسبة 2.6% في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر ما يقارب 42,000 فرصة عمل مباشرة غير مباشرة. وتتبنى المنطقة الحرة بصحار استراتيجية تركز على تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال التكامل بين الصناعات الخضراء والخدمات اللوجستية والتجارة.

يُعد ميناء صحار مركزًا حيويًا متعدد الوظائف، يدفع عجلة الابتكار والكفاءة في قطاعات الخدمات اللوجستية والنقل البحري والتجارة في سلطنة عُمان. وتتماشى جهود التحديث والتطوير في ميناء صحار والمنطقة الحرة مع أهداف التنويع الاقتصادي المرسومة ف في رؤية عُمان 2040.

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