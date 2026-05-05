مسقط، عُمان - تحت رعاية سعادة محسن بن حمد الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن، أطلق ميناء صحار والمنطقة الحرة، بالتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن ممثلة بمركز عُمان للحياد الصفري، الدليل الإرشادي لكفاءة الطاقة للمباني الصناعية في ميناء صحار والمنطقة الحرة. ويقدم الدليل إطارًا عمليًا لدعم المستثمرين الصناعيين في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وخفض التكاليف التشغيلية، وتحقيق ورفع كفاءة الأداء ضمن المنظومة الصناعية واللوجستية في ميناء صحار والمنطقة الحرة.

ويُشكل الدليل مرجعًا فنيًا حيث يقدم منهجية دقيقة ومنظمة تُمكّن المستثمرين والمشغلين من تقييم الأداء، وتحديد جوانب الهدر، وتطبيق إجراءات تحسين محددة على مستوى المنشآت. كما يتضمن مجموعة من مؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصلة بكفاءة المباني، تشمل درجات التبريد، ومعدل استهلاك الطاقة، وكثافة الطاقة المستخدمة في تسخين المياه، وأداء أنظمة الإضاءة والتكييف والتهوية الميكانيكية، بما يدعم اتخاذ قرارات تشغيلية واستثمارية أكثر كفاءة.

وأكدّ سعادة محسن الحضرمي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن، أهمية الأطر العملية مثل هذا الدليل في دعم التحول في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى دورها في تمكين المنشآت الصناعية من خفض استهلاك الطاقة، وتحسين الأداء التشغيلي، وتحقيق كفاءة في التكاليف، بما يسهم في تعزيز الاستدامة الاقتصادية على المدى الطويل.

وقال الدكتور عبدالله العبري، نائب رئيس الاستدامة ومدير الصحة والسلامة والأمن والبيئة بالإنابة في ميناء صحار والمنطقة الحرة: "تحظى العمليات الصناعية بالنصيب الأكبر من التركيز في إدارة الطاقة، إلا أن المباني، مثل المكاتب والمستودعات وورش العمل، تمثل بدورها جزءًا ملحوظًا من إجمالي الاستهلاك، وتوفر فرصًا واضحة لتحسين الكفاءة. ويقدّم هذا الإطار مرجعية عملية مشتركة للمستثمرين، تسهم في تحويل الإمكانات الفنية إلى نتائج تشغيلية قابلة للقياس، بما يعزز دور ميناء صحار والمنطقة الحرة في دعم النمو الصناعي المسؤول والمستدام".

ويستند الدليل إلى مجموعة من المعايير الدولية المعتمدة، من بينها ASHRAE 90.1 الخاص بكفاءة الطاقة في المباني، ومعيار ASHRAE 105 لعرض وتحليل بيانات استهلاك الطاقة، وبروتوكول IPMVP الدولي لقياس والتحقق من أداء كفاءة الطاقة، إلى جانب معيار ISO 6946 الخاص بالأداء الحراري لمكونات المباني. كما يتوافق الدليل مع كود البناء العُماني واللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية في سلطنة عُمان وفقًا للقرار الوزاري رقم (286/2008)، ويدعم مستهدفات رؤية عُمان 2040، لا سيما ما يتعلق برفع الإنتاجية الصناعية، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز كفاءة البنية الأساسية.

ومن جانبه، قال المهندس محسن الجابري، مدير عام مركز عُمان للحياد الصفري: "تمثل كفاءة الطاقة أحد المسارات العملية الأكثر جدوى من حيث الكُلفة لدعم توجه سلطنة عُمان نحو خفض الانبعاثات. ويتيح هذا الدليل تحقيق وفورات في استهلاك الطاقة تتراوح بين 15% و20% خلال فترات استرداد قصيرة نسبيًا، مما يجعله نموذجًا عمليًا قابلاً للتوسع على مستوى المنشآت والمباني الصناعية، ويسهم في تسريع تحقيق مستهدفات الحياد الصفري".

هذا، ويعزز إطلاق ميناء صحار والمنطقة الحرة لهذا الدليل من جهوده المستمرة لدعم وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة، ورفع تنافسية القطاع، وجذب الاستثمارات بما يتماشى مع متطلبات الأسواق منخفضة الانبعاثات.

نبذة عن ميناء صحار والمنطقة الحرة

ميناء صحار والمنطقة الحرة هو أحد أسرع المشاريع الصناعية واللوجستية المتكاملة نموًا في العالم؛ إذ يتمتع بموقعٍ استراتيجيٍ يجعل منه مركزاً لربط الشركات والمشاريع إلى العالم وتسهيل حركة التجارة عبر القطاعات المختلفة. ويعد ميناء صحار والمنطقة الحرة أحد أبرز المشاريع الضخمة في سلطنة عُمان وهو نتاج التعاون الاستراتيجي بين مجموعة أسياد وميناء روتردام، ويقدم خدمات متنوعة في اللوجستيات، والبتروكيماويات، والمعادن، فضلاً عن كونه يضُم أول محطة متخصصة في المنطقة للبضائع الزراعية السائبة.

ومع مرور أكثر من 20 عامًا منذ تشغيله، أصبح ميناء صحار والمنطقة الحرة البوابة الرئيسية لواردات وصادرات سلطنة عُمان، مساهمًا بنسبة 2.6% في الناتج المحلي الإجمالي. وتتبنى المنطقة الحرة بصحار استراتيجية تركز على تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال التكامل بين الصناعات الخضراء والخدمات اللوجستية والتجارة.

يُعد ميناء صحار مركزًا حيويًا متعدد الوظائف، يدفع عجلة الابتكار والكفاءة في قطاعات الخدمات اللوجستية والنقل البحري والتجارة في سلطنة عُمان. وتتماشى جهود التحديث والتطوير في ميناء صحار والمنطقة الحرة مع أهداف التنويع الاقتصادي المرسومة ف في رؤية عُمان 2040.

