دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "ميماك أوجلفي"، عن تعيين كلاوز آدامز في منصب الرئيس التنفيذي لمكتبها في الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار خطط التوسع والنمو الطموحة للشركة لتعزيز إمكاناتها وخدماتها في دولة الإمارات. وسيعمل آدامز ضمن فريقديفيد فوكس، الرئيس التنفيذي لشركة ميماك أوجلفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتتطلع ميماك أوجلفي من خلال هذا التعيين لمكتبها في الإمارات العربية المتحدة، إلى تعزيز المهام القيادية التي تتماشى مع التطلعات والطموحات المستقبلية للشركة في الدولة من خلال مجموعة الخدمات التي توفرها في تخصصات مجال التسويق والاتصال والإعلانات والاستشارات.

وسيقود آدامز، من خلال منصبه ومهامه الجديدة، مسيرة تحقيق أهداف ميماك أوجلفي الإستراتيجية عبر خمس تخصصات أساسية هي: العلاقات العامة، الاستشارات، الإعلان، الرعاية الصحية والتجارب الرقمية. وسيعمل آدامز أيضاً على تعزيز نموذج الأعمال المتكامل الذي تعتمده ميماك أوجلفي، لتلبية متطلبات قاعدة عملائها في المنطقة في مجال الاتصال والتسويق بفاعلية. ويشكل استحداث منصب الرئيس التنفيذي الجديد، بمثابة تفويض تطمح الشركة من خلاله إلى تقديم الأعمال والبرامج الإبداعية والمبتكرة لتطوير العلامات التجارية.

ويعتبر تعيين آدامز في منصبه الجديد، بدايةً لمرحلة مميزة في مسيرته المهنية بعد عودته إلى ميماك أوجلفي والمنطقة. إذ تم تكليف آدامز سابقاً في عام ٢٠٠٨ بتأسيس علامة تجارية إبداعية OgilvyActionالتي باتت تُعرف حالياً باسم (VMLY & R Commerce) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث عمل كمدير إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى العام 2013.

وتُشكل خبرته الواسعة التي تمتد لأكثر من عقدين، في تشكيل وتأهيل فرق العمل ووضع الاستراتيجيات والعمليات التشغيلية المساهمة في تحقيق نمو الأعمال، عاملاً أساسياً في تحديد الاتجاه المستقبلي لشركة ميماك أوجلفي وتعزيز مكانتها وموقعها في دولة الإمارات العربية المتحدة. وشغل آدمز سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لشركة Geometryوالمدير التنفيذي لشركة VMLY&R Commerce في ألمانيا. ومنذ العام 2021، انضم آدامز إلى عضوية مجلس إدارة جمعية الإعلانات في ألمانيا، حيث يمُثل الوكالات الألمانية الرائدة في الغرب.

من جهته قال ديفيد فوكس، الرئيس التنفيذي لشركة ميماك أوجلفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في معرض تعليقه على تعيين كلاوز آدامز: "نحن على ثقة تامة بقدرات آدامز لقيادة ميماك أوجيفي في الإمارات العربية المتحدة، والمضي قدماً في مسيرة ونهج التفكير الإبداعي والمستقبلي لعملائنا وشراكاتنا الجديدة مع العلامات التجارية العالمية والمحلية الطموحة".

وأكد فوكس على إدراك آدامز الكامل بطبيعة وتحديات قطاع التسويق والاتصال في المنطقة وفي سوق الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص، ولقد نجح في إثبات جدارته في ريادة الأعمال وتطويرها، حيث يتمتع بمهارات إدارية وقيادية من شأنها أن تساهم في تعزيز ثقافة الابتكار وتحقيق تطلعات الشركة في المرحلة المقبلة من مسيرتنا".

وبدوره قال كلاوز آدامز: "لم أتردد للحظة في قبول هذه المهمة الجديدة والعودة إلى عائلة ميماك أوجلفي في الإمارات العربية المتحدة في العام 2022 ".

وأضاف، "نشهد تغييرات وتحولات من حولنا على مستوى الأعمال والثقافة. وعلى مدى عقود، قدمت ميماك أوجلفي الأفكار المنفردة التي نالت جوائز الابداع المرموقة، وذلك من خلال تكريس الابتكار في كل ما تقدمه لصالح العلامات التجارية المحبوبة والمقدرة من الجميع. ويسعدني الانضمام إلى فريق العمل الذي يحتضن مجموعة من المواهب الاستثنائية والشركاء المميزين، للقيام بالدور والمهام اللازمة، وتوفير بيئة عمل وأفكار هادفة لهذه المجموعة المهمة والمتنوعة من العملاء".

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