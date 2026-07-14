تأكيداً لتميزها الدائم وريادتها في القطاع القانوني، وفي إطار سعيها المستمر لتقديم أفضل الخدمات القانونية لعملائها، فقد شاركت شركة ميسان للمحاماة والاستشارات القانونية في الحفل الذي أقامته شركة البترول الوطنية الكويتية ((KNPC بمناسبة اندماج الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة ((KIPIC مع شركة البترول الوطنية الكويتية ((KNPC حيث شارك رئيس مجلس الإدارة وليد التتان والشريك عبدالعزيز البشر عن شركة ميسان في الحفل، الذي شهد حضور نخبة من كبار المسؤولين والقيادات التنفيذية في القطاع النفطي الكويتي، إذ قدمت شركة ميسان للمحاماة والاستشارات القانونية بكل فخر واعتزاز المشورة والخدمات القانونية الشاملة والمتكاملة لـشركة البترول الوطنية الكويتية ((KNPC والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة ((KIPIC في عملية اندماج الشركتين التابعتين لمؤسسة البترول الكويتية بطريق الضم، وقد أسفرت هذه العملية الاستراتيجية والتي تعد واحدة من أكبر عمليات الاندماج بطريق الضم على الصعيدين المحلي والاقليمي للقطاع النفطي، بالنظر للأصول التي تديرها كلا الشركتين، من خلال زيادة رأس مال شركة البترول الوطنية الكويتية بمقدار يعادل القيمة الدفترية لأصول ((KIPIC ليصل إلى نحو 2.632 مليار دينار كويتي، وقد تولى قيادة الفريق القانوني لعملية الاندماج بشركة ميسان الشريك عبدالعزيز البشر - وبمشاركة الشريك محمد عبدالواحد، لتؤكد شركة ميسان بذلك استمرار التزامها بتقديم خدمات قانونية متميزة تدعم عمليات الاندماج والاستحواذ والتوسع الاستراتيجي لكبرى الشركات محلياً واقليمياً، لا سيما في القطاع النفطي، وفقاً لأعلى معايير المهنية والدقة القانونية.

وفي معرض تعليقه بهذه المناسبة، قال الشريك البشر: "إن نجاح عملية اندماج ((KIPIC و ((KNPC دليلاً على الفهم العميق والرؤية الصائبة التي تتبناها شركة ميسان وتوقعها بصورة استباقية لكافة المتطلبات القانونية لشركة البترول الوطنية الكويتية والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، توصلاً لتحقيق الدعم القانوني باحترافية وجودة عالية".

وتقدم شركة ميسان للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات قانونية مبتكرة وعالية الجودة على يد فريق قانوني متخصص من ذوي الخبرات، ويتجلى ذلك من خلال سنوات طويلة من الخبرة المتراكمة على الصعيد المحلي والاقليمي مع شركائها الذين قدموا في العشر سنوات الأخيرة المشورة والخدمات القانونية المختلفة لمجموعة متنوعة من الشركات المحلية والشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية، ليس في أكبر عمليات الاندماج والحيازة بالمنطقة فحسب، بل وتميّزه وتفوقه في العديد من ترتيب صفقات الاندماج في المنطقة لاسيما في الصفقات الإقليمية والدولية، كما تصنّف ميسان بكونها إحدى شركات المحاماة والاستشارات القانونية القليلة التي تمتلك الخبرات العريقة والكفاءات والامكانيات الواسعة لتقديم مشورة نوعية وذات جودة عالية، إذ حصلت شركة ميسان على العديد من الجوائز السنوية الأخيرة من مؤسسة IFLR القانونية في تقرير المؤسسات القانونية المالية الدولية، و التصنيف النهائي كأفضل شركة قانونية إقليمية في تصنيف The Oathوكأفضل شركة قانونية بدولة الكويت في تصنيف Chambers.

-انتهى-

#بياناتشركات