أول مشغّل لوجهات بيع بالتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحصد شهادة تقدير صادرة عن "معهد ويل الدولي للأبنية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: حصلت "ميريكس للاستثمار" وجميع وجهات نمط الحياة التابعة لها، والتي تضم "ذا بييتش في جميرا بيتش ريزيدنس" و"سيتي ووك"، على شهادة "تصنيف ويل للصحة والسلامة" العالمية المرموقة لتصبح الأولى في فئة البيع بالجزئة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحصل على هذا النوع من التقدير. ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد التزام "ميريكس للاستثمار" بأعلى معايير سلامة ورفاهية المجتمع.

ويؤكد هذا الاعتراف الذي حظيت به "ميريكس للاستثمار" من قبل منظمة "تصنيف ويل للصحة والسلامة العالمية" التي تُشرف على إطار العمل الأول من نوعه في العالم للنهوض بالصحة في البيئة الحضرية، تفانيها في التميّز بالخدمة وجهودها المتواصلة للمحافظة على بيئة آمنة وصحية بهدف توفير الرفاهية والسلامة العامة لموظفيها وعملائها والمجتمع على حدّ سواء.

طُوّر "تصنيف ويل للصحة والسلامة" باعتباره دليلاً لإعادة تجهيز المساحات تمهيداً للعودة إلى العمل في أعقاب جائحة "كوفيد-19" وبثّ أجواء الثقة في نفوس أولئك الذين يعودون إلى مباني العمل وكذلك المجتمع الأوسع نطاقاً. ويقيّم التصنيف المبني على الأدلة والتي يتم التحقق منها من قبل طرف ثالث، أنواع المباني والمنشآت الجديدة والحالية، مع التركيز على السمات التشغيلية الرئيسية وأعمال الصيانة الدورية ومشاركة أصحاب المصلحة وإعداد خطط الطوارئ. ومن هذا المنطلق، فإن هذه الشهادة تتطلب من المشغلين والشركات تنفيذ أفضل الممارسات في هذا المجال واعتماد الاستراتيجيات المستندة إلى الإدلة من أجل تخفيف المخاطر على السلامة العامة والصحة والالتزام بأحدث إرشادات وبروتوكولات الصحة والسلامة العالمية.

وللحصول على هذا التصنيف، خضعت "ميريكس للاستثمار" والوجهات التابعة لها لتقييم دقيق طال مختلف عملياتها التشغيلية وإجراءاتها، بما في ذلك إجراءات النظافة والتعقيم وبرامج الاستعداد للطوارئ وإدارة جودة الهواء والماء والخدمات الصحية واستراتيجيات التواصل.

وقال شهرام شمسي، الرئيس التنفيذي لشركة "ميريكس للاستثمار" بالمناسبة: "يسعدنا الحصول على شهادة تصنيف ويل للصحة والسلامة، والتي تعكس التزامنا الراسخ برفاهية المجتمع. لدينا اعتقاد راسخ بأن كل من يزور وجهاتنا ويتفاعل معها ويعمل فيها يستحق راحة البال من خلال إدراكهم الكامل بأن صحتهم وسلامتهم تأتي على رأس أولوياتنا".

وأضاف: "بصفتنا مالكين ومشغلين لوجهات وأنشطة في الهواء الطلق ترقى إلى أرفع المستويات العالمية، على غرار ذا بييتش في جميرا بيتش ريزيدنس و سيتي ووك، فإننا نشعر دائماً بالفخر برؤيتنا لإعادة تخيّل المساحات الحضرية على أنها بيئات نظيفة ومستدامة ومصدر للبهجة وعيش تجارب متميّزة تصبّ في مصحلة حماية كوكب الأرض خدمةً للأجيال الحالية والمستقبلية. إن الاعتراف بهذا المسعى يوفر لنا دافعاً قوياً لمواصلة تعزيز المستوى وتقديم مثال يُحتذى به لحماية البيئة والتنمية البشرية المُستدامة والسلامة العامة في هذا القطاع".

وبالإضافة إلى شهادة "تصنيف ويل للصحة والسلامة"، حصلت "سيتي ووك"، إحدى وجهات نمط الحياة التابعة لـ"ميريكس للاستثمار" على ختم "دبي الضمانة" (DUBAI ASSURED) نظير امتثالها للمبادئ التوجيهية منذ انتشار جائحة "كوفيد-19". وكانت دبي أطلقت مبادرة جديدة للتأكد من امتثال المنشآت السياحية والتجارية بما فيها الفنادق ومحلات تجارة التجزئة والمطاعم والوجهات السياحية بجميع بروتوكولات الصحة العامة للوقاية من "كوفيد-19".

ومن جهته، قال بول سياللا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ديلوس" ومؤسس "معهد ويل الدولي للأبنية: "اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، يتطلع الناس إلى التجمع في بيئات داخلية مُصممة لدعم صحة ورفاهية أفضل. إن توفير مساحات أكثر صحة وأماناً في قطاعي البيع بالتجزئة ونمط الحياة ينمو بسرعة ليصبح سوقاً ضرورياً لمطوّري العقارات الذين يتطلعون إلى المستقبل. نشيد بجهود ميريكس للاستثمار في دبي التي أهلتها للحصول على تصنيف ويل للصحة والسلامة لممتلكاتها".

وبناء على ذلك، فإن هذه الشهادة تعزز مكانة "ميريكس للاستثمار" وتفانيها من أجل ضمان أقصى درجات السلامة والرفاهية لزوارها.

للاطلاع على المزيد من المعلومات، يُرجى زيارة المواقع الإلكترونية www.citywalk.ae، www.thebeach.ae، أو www.lamerdubai.ae.

للاطلاع على المزيد من المعلومات حول ختم "دبي الضمانة"، يُرجى الضغط هنا

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بالاك ميتا وسنا سوقار | merex@redhavasme.com

نبذة حول "ميريكس للاستثمار

تأسست "ميريكس للاستثمار" في العام 2019، وهو مشروع مشترك بين "دبي القابصة" و"بروكفيلد لإدارة الأصول" يهدف إلى ابتكار القيمة على المدى الطويل للمقيمين في دبي ومجتمع الأعمال. تمتلك الشركة وتدير محفظة متنوعة من أصول البيع بالتجزئة، بما في ذلك "ذا بيتش" و"سيتي ووك" و "لا مير"، والتي تمتد على أكثر من 2 مليون قدم مربع وتستضيف أكثر من 550 مستأجراً للبيع بالتجزئة والترفيه والتسلية.

تعيد الاستثمارات والشراكات الإستراتيجية لشركة إدارة الأصول تصور الطريقة التي يتعامل بها الناس مع المدينة، وإعادة هندسة الطريقة التي تتفاعل بها الشركات مع عملائها، وإعادة التفكير في طريقة تصميم المساحات الحضرية لإنشاء وجهات نظيفة ومستدامة وسعيدة. وقد أرست "ميريكس للاستثمار" أسساً متينة باعتبارها شريكاً مفضلاً لأصحاب المشاريع المحليين وذلك الشركات الإقليمية والعالمية.