تستضيف من خلالها مطعمين جديدين في "سيتي ووك":

"ميثوس" و"نولا" الشهيران يتربعان على لائحة المطاعم الجديدة التي تسجل دخولها إلى ذا سكوير في سيتي ووك

الخطوة تأتي عقب افتتاح مطاعم عالمية شهيرة أخرى، مثل "ماك جيتيجانز" في "ذا سكوير"، كجزء من استراتيجية ميركس للاستثمار، لتكون المجموعة سباقة في مواكبة التحول في مشهد المأكولات والمشروبات، وذلك من خلال تعزيز تجربة الزوار وتوفير خيارات أوسع من الأطعمة والمشروبات

دبي: وقعت "ميركس للاستثمار"، المجموعة المالكة والمشغلة لــ "سيتي ووك"، و"ذا بييتش" و"لا مير"، شراكة مع "إم مانجمنت"، العلامة التجارية الرائدة في مجال الضيافة، تهدف من خلالها إلى استضافة مطعمي "ميثوس اربان غريك ايتاري" و"نولا بيجو بسترو آند بار" الحائزين على جوائز عالمية مرموقة.

وتأتي هذه الشراكة بالتزامن مع التقدم الذي يشهده قطاع المأكولات والمشروبات، وفي إطار سعي "ميريكس للاستثمار" نحو تلبية ما يبحث عنه الزوار من خيارات واسعة، والمضي قدماً في تعزيز تجربتهم في عالم المأكولات.

وبهذه المناسبة، قال شهرام شامسي، الرئيس التنفيذي لشركة ميركس للاستثمار: "نسعى دوماً نحو توفير المزيد من خيارات الاستمتاع بأطباق مميزة لزوار ’سيتي ووك‘، ما يعد جزءاً من رؤيتنا لإعادة تصور الطريقة التي يختبر بها الناس المدينة التي يقيمون فيها. وتأتي شراكتنا مع ’إم مانجمنت‘ تجسيداً لجهودنا الساعية نحو دعم خطة دبي الحضرية 2040، والهادفة إلى زيادة الأماكن والأنشطة السياحية التي تقدمها الإمارة، الأمر الذي يأتي بالتزامن مع إطلاق ’دليل ميشلان دبي‘ للمطاعم والذي يعزز بدوره مكانة الإمارة كواحدة من أكثر وجهات السفر والأعمال تنوعاً في العالم"

وأضاف: "سيشكّل مطعما ’ميثوس اربان غريك ايتاري‘ و’نولا بيجو بسترو آند بار ‘ إلى جانب ’ماك جاتيجانز‘ الذي تم افتتاحه مؤخراً في ’ذا سكوير‘، إضافة مميزة إلى ’سيتي ووك‘، وجزء رئيسي من استراتيجيتنا الرامية نحو دعم نمو قطاع المأكولات والمشروبات في دبي. وسنواصل العمل على عقد شراكات استراتيجية من شأنها دعم الشركاء المحليين والعالميين، وذلك من خلال تأمين مساحات مميزة توفر تجربةً شاملة لنمط حياة متنوع ومريح."

ووفقاً للبيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في دولة الإمارات، بلغت قيمة تجارة المأكولات والمشروبات في الدولة أكثر من 20 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام 2021. ويشهد قطاع المأكولات والمشروبات نموًا سريعًا، ومن المتوقع أن تصل عائدات المطاعم المتكاملة الخدمات في الإمارات هذه السنة إلى 2.34 مليار دولار. ومع أكثر من 20 ألف مؤسسة غذائية تعمل في مختلف أنحاء دبي، يسهم هذا القطاع حاليًا بنسبة 10 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمدينة.

وسيشكل "ميثوس اربان غريك ايتاري" الفرع الثاني لـ"ميثوس كوزينا أند جريل" الواقع في أبراج بحيرات جميرا، وسيقدم أطباقه اليونانية الأصيلة والمفضلة لدى كثيرين في أجواء عصرية ومريحة في آن، إذ يتميز بالاعتماد على المكونات الطبيعية والألوان الترابية والملمس الخام في قائمة الطعام التي يقدمها.

ومن ناحية أخرى، ستحتضن "ذا سكوير "في "سيتي ووك" مطعم "نولا بيجو بسترو آند بار" المستوحى من طابع نيو أورلينز من القرن التاسع عشر، التي تمتاز باللمسة الفرنسية المميزة التي كانت سائدة آنذاك، إلى جانب لمسة كاريبية وجرعة معززة من النمط الجنوبي. وسيبقي هذا الموقع الجديد على كل ما يجسده نولا من طابع كلاسيكي وحديث، وسيستمر في تقديم أنغام الجاز في أجواء من المرح، حيث يستمتع الضيوف بأوقات لا تُنسى.

وبدوره، قال ألكسندر إكونوميديس، المؤسس والمدير العام لشركة "إم مانجمنت": "نظراً إلى الطلب الهائل على ’ميثوس‘ و’نولا‘ في أبراج بحيرات الجميرا الشهيرة في دبي، كان قرار توسعة تواجدنا في دبي من خلال افتتاح المطعمين في موقع مثالي كـ ’سيتي ووك‘ ركيزة أساسية لنمونا، وتلبية توقعات الزوار، بحيث نتيح لهم إمكانية الاستمتاع بتجربة الأطعمة المتنوّعة والسريعة التطور".

يذكر أن "سيتي ووك" تضم اليوم أكثر من 60 منفذاً للمأكولات والمشروبات وتقدم أطباقاً عالمية من المطابخ البيروفية إلى الإسبانية، واللبنانية، والإيطالية، والصينية، والأمريكية، والفرنسية، والهندية وغير ذلك الكثير. وتُعد منطقة "ذا سكوير" جزءًا من مخطط سيتي ووك لتعزيز ما تقدمه في مجال المأكولات والمشروبات، وهي مثالية للعائلات والأصدقاء للاستمتاع بمتابعة بطولة كأس العالم المقبلة في كرة القدم واحتفالات نهاية العام.

وقامت "ميريكس للاستثمار" خلال هذه السنة بإنشاء وإطلاق العديد من المبادرات الاستراتيجية للاستفادة من النمو الذي يشهده قطاع المأكولات والمشروبات، بما في ذلك افتتاح "ذا بييتش بافيليون" مقابل منطقة جميرا بيتش ريزيدنس، التي تزيد مساحتها عن 60 ألف قدم مربّعة وهي تضم وحدات سكنية مخصصة للإيجار إلى جانب ستة مطاعم، إضافة إلى موقع قابل للتحكم بدرجة الحرارة في داخله، يتضمّن مساحات خارجية مجهزة بأسقف شفافة قابلة للفتح.

وتوفّر "سيتي ووك" و"ذا بيتش" و"لا مير" معًا مجموعة واسعة من أفضل منافذ تذوّق المأكولات في دبي، كونها تتضمن عددًا كبيرًا من المساحات الداخلية والخارجية الرائعة والتي تُعد مثالية للعائلات والأصدقاء.

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