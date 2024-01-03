دبي، الإمارات العربية المتحدة: استضافت ميريد (MERED)، شركة التطوير العقاري العالمية الحائزة على عدة جوائز مرموقة، مؤخراً فعالية حصرية دعت إليها العديد من وسطاء العقارات أربعين في أجواء مليئة بفرص التواصل ناقش فيها الضيوف مستجدات قطاع العقارات الراقية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي إطار هذا الحدث، كشفت ميريد عن اسم مشروعها المُرتقب: برج "آيكونيك" (ICONIC) في مدينة دبي للإنترنت، وفتحت رسمياً حجز وبيع وحداته.

تميز الحدث، والذي تم عقده في مطعم "كراسوتا" المتميز، بمفهومه المبتكر والذي يحفز الحواس الخمسة.

لم يكن مجرد تجمّع، بل كان رحلة متعددة الحواس وذلك من خلال دمج جاذبية الفنون البصرية وثراء فنون الطهي وجماليات التصميم الداخلي، تفرّدت الأمسية بجدران تفاعلية وأسلوب سرد قصصي فريد عكس تفاني ميريد في تقديم التجارب الرائدة والغامرة التي يتردد صداها بعمق وبأبعاد لا تُنسى.

يعيد برج "آيكونيك" الراقي، الذي تم تصميمه بالتعاون مع شركة الهندسة المعمارية الإيطالية الأسطورية "بينينفارينا"، تشكيل أفق دبي بوصفه معلماً استثنائياً للهندسة المعمارية المبتكرة. يقع البرج في منطقة حيوية في قلب مدينة دبي، وتعكس جمالياته جوهر المعيشة الفاخرة للغاية في الوقت الذي يؤكد به مكانته كمزيج متناغم من التكنولوجيا المتطورة وعناصر التصميم الراقية المصممة بشكل فريد لوضع منظور جديد لمستقبل الحياة الحضرية في دبي. من بنيته الخارجية إلى المنظومة الذكية المستقبلية للبناء المتميز، يضع برج "آيكونيك" السكني معياراً جديداً للتطور المعماري والتصميم الداخلي في مباني دبي.

يجسد اسم "آيكونيك" رؤية المشروع بشكل مثالي كأيقونة فريدة في أفق دبي: من التصميم المميز الذي أبدعه ستوديو "بينينفارينا"، والجودة اللامتناهية التي تصف كافة أعمال وإنجازات ميريد، إلى مكانته المستقبلية كمعلم بارز في سماء دبي. يضع المشروع أهمية كبيرة لجودة البناء، مما يضمن أن كل التفاصيل تعكس التميز والتفرّد. يضم البرج عدداً كبيراً من وسائل الراحة بأرقى المعايير العالمية المصممة لإثراء حياة السكان. تشمل هذه المرافق: طيفاً من المتاجر الراقية، ومجموعة مختارة من المطاعم، وصالة ألعاب رياضية مجهزة بالكامل، ولاونج خاص، ومنطقة لعب للأطفال، ومسبح لا متناهي يوفر إطلالات خلابة. تم تصميم كل ميزة بعناية بالغة لتقديم تجربة لا مثيل لها تتميز بالتناغم بين الخلفية الصوتية النابضة بالحياة في دبي والرفاهية الهادئة في محيط البرج، مع التأكيد على التزام كل من ميريد واستوديو "بينينفارينا" بإنشاء مساحة معيشة عملية تتميز بجماليات معمارية استثنائية. برج "آيكونيك" بصمة خالدة وقيّمة تعيد تعريف معايير المباني السكنية الراقية في دبي، من خلال المزج بين أحدث التقنيات والابتكار والموروث المعماري.

خلال الحدث، شاركت ديانا نيليبوفسكايا، الرئيس التنفيذي لشركة ميريد، رؤيتها لمشروع "آيكونيك" وأهميته بالنسبة لمسار الشركة، وأكدت أنّ "آيكونيك ليس مجرد إضافة أخرى إلى العقارات الفاخرة في دبي، بل خطوة رائدة نحو المستقبل ترتقي بمستوى الحياة الحضرية. يمثل هذا البرج السكني الفخم بداية حقبة جديدة بالنسبة لنا، فنحن لا نلتزم بصياغة وتصميم أفضل وأرقى المساكن فقط، بل بتقديم الوجهات المميزة والخالدة التي ستصبح جزءاً لا يتجزأ من مناظر مدينة دبي."

وفقاً لتقرير نايت فرانك، اعتباراً من الربع الثالث من عام 2023، ارتفعت قيم العقارات السكنية في دبي للربع الحادي عشر على التوالي. حقق سوق العقارات الفاخرة مبيعات عقارات فردية تصل إلى 420مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023 وحده، حيث يركز السوق على المشترين الميليارديرات. تم بيع 176 منزلاً مقابل 845 مليون دولار في النصف الأول من عام 2023، تعد الشقق الاستثمار المفضل في سوق العقارات في دبي، كما يتضح من زيادة بنسبة 19.9% في متوسط إيجارات الشقق منذ بداية العام حتى أكتوبر 2023، مقارنة بارتفاع متوسط إيجارات الفلل والذي بلغ 18.0%، مما يشير إلى نجاح استراتيجية التطوير العقاري الراقية التي تتبعها ميريد.

عند اكتماله، سيوفر برج "آيكونيك" 311 شقة في غاية الفخامة والراحة والانسيابية تجعل من البرج رمزاً لـ "الجمال في الانسجام والقيمة الخالدة". تجسّد الشقق جوهر الشراكة التي تجمع بين التزام ميريد بأعلى معايير البناء لتحقيق الجودة الفائقة، مع موروث التصاميم الإيطالية الفاخرة من بينينفارينا، والذي يختزل 90 عاماً من الإبداع، وتفرّد ميراج، شركة الاستشارات المعمارية المعروفة بمشاريع بارزة مثل فندق العنوان جراند كريك هاربر وجزيرة بلوواترز.

تتضمن خطة التطوير السريعة لبرج "آيكونيك" مرحلة تصميم مدتها عام واحد والتعاقد مع المقاولين، تليها مرحلة البناء والتي تستمر لمدة ثلاث سنوات، تنتهي بتسليم الوحدات للعملاء. "آيكونيك" أكثر من مجرد مبنى من ميريد، فهو تجربة معيشية مبتكرة عالية الجودة مصممة لتجسد مستقبل الحياة الراقية في دبي، ومعلم بارز يثري المشهد العقاري في دبي بجماليات التصميم المتميز من ميريد.

للمزيد من المعلومات حول مشروع "آيكونيك" ومشاريع التطوير العقاري المستقبلية لشركة ميريد، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني: https://mered.ae/

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عن ميريد

ميريد شركة تطوير عقاري دولية رائدة تتخذ من دبي مقرّاً لها. تصمم ميريد وتطوّر وجهات مبتكرة وراقية لتعزيز حياة الناس. ميريد هي أكثر من مجرد مطور عقاري فاخر عادي؛ إنها مجموعة منسقة بعناية من خبراء الصناعة، بما في ذلك المصممين والمهندسين المعماريين والمهندسين والمقاولين والحرفيين وغيرهم. جميعهم ملتزمون بالمشاركة في إنشاء أماكن فريدة تشكل أفق دبي، وتزداد قيمتها بمرور الوقت، وتصبح جزءاً لا يتجزأ من حياة الناس.