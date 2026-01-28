أبوظبي : في قطاع العقارات الفاخرة، أصبح التصميم المتمحور حول الإنسان المعيار الأبرز للجودة، فقد باتت التصاميم والممرات المشجعة للمشي، والمساحات الخارجية العملية، ومرافق الصحة والترفيه، والتناغم بين المساحات الخاصة والمشتركة، عناصر أساسية لما يتوقعه المشترون من المشاريع العقارية الراقية. بعد أن كانت التصماميم تركز على المظهر الجمالي، أصبح التركيز الآن ينصبّ أكثر وأكثر على تعزيز تجربة المعيشة في المكان يوماً بعد يوم.

يُعدّ هذا التحول أمراً بالغ الأهمية، حيث يوائم الشريحة الكبيرة والمتطلّبة من المشترين للعقارات الفاخرة في أبوظبي، إذ يقيم في الإمارة حالياً ما يقارب عن 17,800 مليونير. هؤلاء المشترون على اطلاع واسع بالمستجدات العالمية، وهم أكثر انتقائية، ويتجهون نحو البيئات التي توفر التوازن والراحة والشعور الحقيقي بالانتماء للمجتمع.

تفضّل أرتيمي مارينين، مدير المشاريع في شركة ميريد، بتحليل مشهد العقارات في العاصمة أبوظبي للكشف عن الاتجاهات المدفوعة بنمط الحياة والتي تُشكّل استثمار العقارات في عام 2026.

الميزات المستوحاة من المنتجعات تُحفز طلب المشترين

تُؤثر المجتمعات السكنية التي تدمج ميزات المنتجعات في البيئة اليومية بشكل متزايد على قرارات المشترين، حيث تشهد المشاريع التي تحتوي على مساحات خضراء وممرات للمشاة ومرافق لياقة بدنية وترفيهية ومناطق مشتركة طلباً متزايداً، مما يؤكد أنّ هذه العناصر تشكّل سلوك السكان بشكل فعال. تُشجع الممرات المُصممة بشكل جميل على المشي والتفاعل الاجتماعي، وتدعم استوديوهات اللياقة البدنية الصغيرة ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتقلل الساحات الداخلية المخصصة للعائلات من الاعتماد على السيارات. من خلال التأثير على كيفية عيش الناس يومياً، أصبحت هذه المرافق عاملاً رئيسياً للتميز في سوق العقارات الفاخرة.

الترابط وسهولة الوصول عوامل رئيسية للتميز

إلى جانب عملية التطوير نفسها، يُعدّ القرب وسهولة التنقل من العوامل الحاسمة. تحظى الشوارع الصالحة للمشي، والممرات الآمنة، وسهولة الوصول إلى وسائل النقل العام والمراكز التجارية ومتاجر التجزئة والمطاعم، بتقدير كبير من السكان. يتعزز هذا التوجه من خلال برامج البنية التحتية الرئيسية، مثل استراتيجية نمط المعيشة في أبوظبي التي تبلغ قيمتها 42 مليار درهم، والتي وسّعت مسارات المشي ومسارات الدراجات الهوائية وغيرها من الوسائل التي تربط أفراد المجتمع في جميع أنحاء الإمارة، مما ساهم في الارتقاء بوجه التكامل بين الأحياء السكنية.

انعكاس الصدى الثقافي على التصميم

يُعدّ الصدى الثقافي ميزة تنافسية ملموسة في السوق، فالمشترون المحليون والدوليون يُقدّرون بشكل متزايد الارتباط بتراث أبوظبي. تُساهم المشاريع التي تدمج التراث المعماري، و المواد المحلية أو الزخارف التاريخية في بثّ شعور أقوى بالهوية والانتماء لدى السكان، مما يُثري تجربة المعيشة. تستلهم "ريفييرا ريزيدنسيز" من شركة ميريد، التي تم تطويرها بالتعاون مع هيرزوغ ودي ميرون، شركة الهندسة المعمارية الحائزة على جائزة بريتزكر، تصميمها من تراث الإمارة في صيد اللؤلؤ، مما يُضفي طابعاً مميزاً على الحياة العصرية على الواجهة البحرية.

الحياة على الواجهة البحرية... قيمة استثمارية دائمة

ينجذب السكان إلى المشاريع السكنية المطلة على الواجهة البحرية لما توفره من توازن بين الحياة الحضرية النابضة بالحياة والمحيط الطبيعي الخلاب. يضمن التخطيط الدقيق سهولة الوصول إلى مسارات المشي والمساحات الخضراء المفتوحة والواجهة البحرية نفسها، مما يخلق بيئة مثالية للأنشطة الخارجية ويوفّر شعوراً بالهدوء والسكينة. أظهر تحليل أجرته شركة ميريد للتطوير العقاري حول العقارات قيد الإنشاء في العاصمة أبوظبي بين الربع الأخير من عام 2021 والربع الثالث من عام 2025 أنّ أداء المناطق السكنية المتميزة المطلة على الواجهة البحرية تفوق على المناطق الأخرى، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 69% مقارنةً بـ 22% في المناطق الأخرى، مما يؤكد الطلب القوي والمستمر على هذه المواقع.

المعيار الجديد للحياة الراقية

توفر المشاريع التي تُعطي الأولوية للعناصر المتمحورة حول الإنسان فرصاً واعدة للنمو على المدى الطويل في سوق ترتبط فيه جودة الحياة بإمكانية الاستثمار بشكل وثيق. يعزز دمج الصحة والترفيه والتفاعل الثقافي في التصميم من جاذبية العقار في السوق، ومع استمرار نمو سوق العقارات السكنية الفاخرة في أبوظبي، ستكون المشاريع الأكثر نجاحاً هي تلك التي تضع الإنسان في صميم كل قرار تصميمي.

