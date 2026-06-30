أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، كشفت ميريد، شركة التطوير العقاري الرائدة الحائزة على عدة جوائز مرموقة، عن مشروع "باي فيلاز" (Bay Villas)، وهو مجموعة فريدة تضم خمس وحدات سكنية تقع على الواجهة البحرية في جزيرة الريم. تحمل كل فيلا اسم مدينة شهيرة من مدن الريفييرا الفرنسية، و تستمد هويتها وطابعها من تلك الوجهة. من تصميم استوديو "ديسيشن" (Dseesion) للتصميم الداخلي ومقره لندن، تُعد هذه الفلل جزءً من "ريفييرا ريزيدنسيز"، مشروع ميريد الرائد على الواجهة البحرية، والذي صممته "هيرزوغ ودي ميرون"، شركة الهندسة المعمارية العالمية الشهيرة الحائزة على جائزة "بريتزكر" العالمية.

تتمثل إحدى السمات المعمارية المميزة لهذه المجموعة في وجود فناءات داخلية خاصة ومنسّقة تمّ استلهامها من الإرث المعماري للمنطقة وتعكس واحة منعزلة داخل كل وحدة سكنية، موفرةً بذلك الضوء الطبيعي والخصوصية وأجواءً من السكينة قلّما تتوفر في المشاريع السكنية العصرية المطلة على الواجهة البحرية. تبثّ هذه الفناءات حالة من التناغم والحوار بين تقاليد المعيشة الإماراتية وتقاليد منطقة البحر المتوسط، مما يعكس الفلسفة الأوسع التي يرتكز عليها مشروع "ريفييرا ريزيدنسيز".

وبهذه المناسبة، قال مايكل بيلتون، الرئيس التنفيذي لشركة ميريد: "تتمحور مفاهيم الفخامة اليوم حول التفرّد والتميز، إذ يبحث المشترون عن منازل تعكس هوية حقيقية وتتمتع بطابع فريد لا يمكن تكراره. سعينا من خلال مشروع "باي فيلاز" إلى ابتكار وحدات سكنية تتسم بطابع استثنائي، حيث تم استلهام تصميم كل فيلا لخاص وعلاقتها المميزة بالواجهة البحرية، لتجمع بذلك بين الطابع الكلاسيكي الراقي للريفييرا الفرنسية والعمق الثقافي لإمارة أبوظبي."

يعكس هذا المشروع التطور المستمر لسوق العقارات السكنية الفاخرة في أبوظبي، حيث يتجه الطلب نحو المنازل التي تضع التصميم المبتكر في صدارة أولوياتها، مع التركيز على الخصوصية والتميز المعماري والقيمة المستدامة على المدى الطويل. وفقاً لبيانات مركز أبوظبي العقاري، سجلت إمارة أبوظبي تصرفات عقارية بقيمة 66 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2026، محققةً بذلك أقوى أداء ربع سنوي لها على الإطلاق، بينما ظلت جزيرة الريم واحدة من أكثر المناطق الاستثمارية نشاطاً، حيث شهدت تصرفات عقارية بقيمة 9 مليارات درهم.

يتمتع مشروع "ريفييرا ريزيدنسيز" بموقع استراتيجي في الصف الأول على الواجهة البحرية في جزيرة الريم، التي تُعد واحدة من أكثر الوجهات السكنية حيوية في أبوظبي وجزءً من سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي للإمارة. تتميز "باي فيلاز"، التي تطورها شركة ميريد، بموقعها المباشر فوق ممشى الواجهة البحرية، حيث توفر إطلالات بانورامية خلابة على البحر وأفق جزيرة الريم، كما تقع على بعد ثلاث دقائق فقط سيراً على الأقدام من نادي الشاطئ، وتتيح الوصول السهل والمباشر إلى المرافق المتنوعة التي يضمها المشروع والمصممة بأسلوب المنتجعات الفاخرة. تشمل هذه المرافق مساحات خضراء غنية تضم أكثر من 15,000 نبتة، وأربعة أحواض سباحة، ومرافق للعافية والاستجمام، وردهات أنيقة، و "سكاي غاردن" في الطابق السابع عشر، وخمس مناطق ترفيهية مخصصة للأطفال ذات طابع مميز.

عند الانتهاء من عمليات الإنشاء، سيضم مشروع "ريفييرا ريزيدنسيز" أكثر من 400 شقة و 11 فيلا تتنوع بين "سكاي فيلاز" و "باي فيلاز" ووحدات "البنتهاوس"، إلى جانب حدائق منسقة وممشى بحري أنيق صُمم ليكون وجهة بحد ذاتها، حيث تتناغم متاجر التجزئة الراقية والمطاعم الفاخرة والمقاهي مع الإطلالات البحرية الخلابة والأجواء الاجتماعية النابضة بالحياة.

تم تصميم المناظر الطبيعية من قِبل شركة ميشيل ديسفينيه بايزاجيست في باريس، إحدى أبرز شركات هندسة المناظر الطبيعية في العالم، بالتعاون الوثيق مع هيرتسوغ ودي ميرون. بدلاً من أن يكون مجرد عنصر تزييني، يُساهم المشهد الطبيعي في تشكيل المناخ المحلي بصورة تعزز الظل، وتوفر الخصوصية، وترسّخ الإحساس بالخصوصية والهدوء على غرار المنتجعات الحصرية.

اكتملت الأعمال التمهيدية في مشروع "ريفييرا ريزيدنسيز"، ويجري البناء وفق الجدول الزمني المُحدد حيث تهدف ميريد لتسليم المرحلة الأولى في الربع الأول من عام 2029.

للمزيد من المعلومات حول ميريد ومشروع "ريفييرا ريزيدنسيز"، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: mered.ae

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