دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت ميريد (MERED)، شركة التطوير العقاري العالمية الشهيرة، رسمياً عن تعاونها الاستراتيجي مع شركة بينينفارينا العالمية الرائدة والاسم اللامع في مجال التصميم المعماري. من المقرر أن تساهم هذه الشراكة بتشكيل أفق دبي من خلال تطوير برج "آيكونيك"، مشروع ميريد الرائد ورمز الحياة الفاخرة في قلب مدينة دبي.



يجسد برج أيكونيك، والذي من المقرر أن يكون أطول مبنى في مدينة دبي للإنترنت حيث يبلغ ارتفاعه 286.4 متراً، ، تناغماً رائعاً بين النهج العقاري المبتكر لشركة ميريد وروح التصميم الأسطورية لشركة بينينفارينا. يهدف برج آيكونيك الفائق الفخامة إلى الارتقاء بمستويات المعيشة في دبي مع 311 شقة حصرية. كما تشمل وسائل الراحة عالمية المستوى المتوفرة في جميع أنحاء المبنى صالة خاصة وغرفة طعام وصالة ألعاب رياضية مجهزة وسينما خاصة وصالات وشرفات خارجية وجاكوزي وساونا ومسبح إنفينيني بإطلالة ساحرة على البحر وغير ذلك الكثير. سيحتوي البرج أيضاً على 423 موقف حصري للسيارات مصممة كغرف ومجهزة بمكيفات الهواء. لتحقيق ذلك، ستتعاون ميريد مع بينينفارينا العالمية للمزج بين التكنولوجيا والجمال بشكل متناغم لتطوير برج مذهل سيعزز بشكل إيجابي من مركز دبي العالمي المتنامي.



تطوّرت بينينفارينا، بجذورها التي تعود إلى عالم السيارات والتي انطلقت في عام 1930 وتعاونت مع ماركات السيارات الأسطورية، بما في ذلك فيراري وألفا روميو وغيرها، إلى دار تصميم معماري ترتقي تصاميمها بأسلوب الحياة. وعلى مر السنين، اكتسبت بينينفارينا شهرة عالمية كمنارة لمعايير الهندسة المعمارية وجماليات التصميم الإيطالي، وحظيت بالتقدير الكبير لابتكار تصميمات خالدة تجسد جوهر التكنولوجيا والجمال، حيث تشمل محفظتها المعمارية تطويرات عمرانية أنيقة ومبتكرة ومشاريع حائزة على جوائز في البرازيل وإسبانيا وسنغافورة والولايات المتحدة وغيرها. تضمن هذه الشراكة من ميريد أن تجلب بينينفارينا خبرة لا مثيل لها لمشروع آيكونيك، وتعد بتقديم تطوير يعتمد على قيم النقاء والأناقة والابتكار.



وبمناسبة هذه الشراكة الاستراتيجية، علقت ديانا نيليبوفسكايا، الرئيس التنفيذي لشركة ميريد، قائلة: "تُعدّ شراكتنا مع بينينفارينا علامة فارقة في مسيرتنا للارتقاء بالمشهد العقاري في دولة الإمارات، حيث يتوّج موروث بينينفارينا الاستثنائي الممتد لـ 90 عاماً في التصميم الإيطالي والخبرة المعمارية العالمية رؤيتنا لبرج آيكونيك، مما يضمن أن يكون أكثر من مجرد مشروع سكني ليصبح معلماً يجسد الأناقة والحرفية والتكنولوجيا المتطورة."



يواصل سوق العقارات في دبي نموّه الملحوظ، لا سيما في القطاع الفاخر. في الربع الثالث من عام 2023، حقق القطاع مبيعات هائلة في مبيعات العقارات الفردية وصلت إلى 420 مليون دولار أمريكي. كما كشف تحليل للسوق تمّ إجراؤه مؤخراً أن هذا هو الارتفاع الفصلي الحادي عشر على التوالي في قيمة العقارات السكنية في دبي. بالإضافة إلى ذلك، شهد النصف الأول من عام 2023 بيع 176 منزلاً مقابل 845 مليون دولار، مما يؤكد الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة عالية القيمة في دبي ويضع أهمية خاصة للمشاريع الحصرية المتميزة مثل برج أيكونيك.



ومن جهته، أكّد جيوفاني دي نيدرهاوسرن، نائب الرئيس، قسم الهندسة المعمارية في بينينفارينا، بالقول: "نؤمن بأن الرؤية المعاصرة للرفاهية يجب أن تشكّل رابطاً جديداً بين الجمال والرفاهية. من خلال دمج رقيّ وفخامة التصميم الإيطالي مع أسلوب الحياة الديناميكي في دبي، يستثمر برج آيكونيك الذي طوّرته ميريد في الجودة العالية ويركز على تعزيز الجاذبية الخالدة لأسلوب حياة متفرّد يقدّر التميّز والرقي."



تلتزم ميريد برؤيتها وتحقيقها، وعليه، حرصت الشركة على جمع نخبة مختارة من ألمع المتخصصين في القطاع العقاري من جميع أنحاء العالم لتصميم وتطوير نمط حياة استثنائي يثري حياة العملاء ويعزز من ازدهارهم على المدى البعيد. بفضل خبرات ميريد الجماعية في تشكيل وتصميم معالم معمارية فريدة ترتقي بحياة الناس، إلى جانب بنيتها التحتية التقنية القوية ومنظومة الإدارة المتطورة فيها والتزامها بأعلى معايير البناء، أصبحت ميريد بحق معياراً عالمياً لجودة البناء والإدارة.



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