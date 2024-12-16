دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ميريد، شركة التطوير العقاري العالمية الشهيرة، رسمياً عن التعاقد مع مجموعة سيرا (SERA)، الاسم الرائد في مجال التطوير العقاري في تركيا، كمقاول عام لمشروع آيكونيك ريزيدنسز، المعلم السكني الفاخر من تصميم بينينفارينا المقرر أن يعيد تعريف مفهوم المعيشة الفاخرة في مدينة دبي للإنترنت.

تشمل المحفظة الواسعة لمجموعة سيرا مشاريع سكنية وفنادق ومرافق رعاية صحية وتعليمية ومشاريع صناعية. يتربع مشروع آدريس ريزيدنسز دبي أوبرا وبرج إل بريمو الواقع جوار برج خليفة الشهير في دبي على قائمة المشاريع السكنية ومشاريع الضيافة البارزة التي أنجزتها المجموعة، بالإضافة إلى برج سكاي فيو وبارباروس ريزيرف بوردوم ريزيدنسز، تحت إدارة كيمبينسكي.

وبهذه المناسبة، علق مايكل بيلتون، الرئيس التنفيذي لشركة ميريد، قائلاً: "مع ازدهار مشهد العقارات الفاخرة في دبي، تساهم الخبرات الضليعة لمجموعة سيرا وسجلّها الحافل في تقديم طيف من المشاريع العالمية بأعلى معايير الجودة بتمييز المجموعة لتصبح الخيار الأمثل لتجسيد رؤيتنا لمشروع آيكونيك ريزيدنسز من تصميم بينينفارينا. تتبنى مجموعة سيرا نهجاً قائماً على الدقة والابتكار والاهتمام بالتفاصيل، وهو ما يتواءم بسلاسة مع التزام ميريد بتقديم تجارب سكنية استثنائية. معاً، نهدف إلى إنشاء معلم معماري سيعيد تعريف مفهوم المعيشة الفاخرة والارتقاء بأفق دبي سريع التطور."

على مدار العام الماضي، حصلت ميريد على التراخيص والموافقات المطلوبة من الهيئات الحكومية الرئيسية وبدأت العمل على مشروع آيكونيك ريزيدنسز. ومع اقتراب انتهاء مرحلة تصميم المشروع والتعاقد المقاولين، من المقرر أن تبدأ مرحلة البناء قريباً ليصبح برج آيكونيك ريزيدنسز أطول مبنى في مدينة دبي للإنترنت بارتفاع 290 ​​متر. سيضم البرج 310 شقة فاخرة ووسائل راحة عالمية المستوى، مع خطط لتسليم الوحدات في الربع الثالث من عام 2027. سيستمتع السكان بميزات راقية مثل السبا والمطاعم ونادي للأطفال وامسبح إنفينيتي وصالة ألعاب رياضية ومساحات مخصصة لممارسة اليوغا ومنافذ البيع بالتجزئة وغير ذلك الكثير.

ومن جهته، أعرب أوزان شينر، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيرا، عن سعادته بهذا التعاون. "نحن في غاية الحماس للتعاون مع ميريد في إنجاز هذا المشروع التاريخي. خبرتنا الواسعة في مختلف القطاعات، جنباً إلى جنب مع التزامنا الراسخ بالجودة والابتكار، تضعنا في وضع مثالي لتشييد برج آيكونيك ريزيدنسز من تصميم بينينفارينا بأعلى المعايير العالمية. بفضل موقعه المتميز ورؤية ميريد النافذة، من المقرر أن يصبح هذا المشروع أحد أكثر العناوين المرموقة في دبي."

في عام 2024، حقق سوق العقارات الفاخرة في دبي نمواً قياسياً، ليرسّخ ريادته العالمية. وبحلول شهر نوفمبر، وصلت المعاملات للعقارات التي تزيد قيمتها عن 15 مليون درهم إماراتي إلى 2405، متجاوزة إجمالي عام 2023 البالغ 2354 قبل شهر واحد. كما تمتلك دبي ثاني أكبر شبكة في العالم للمساكن ذات العلامات التجارية، مع 17,000 وحدة قيد التشغيل و5,000 وحدة قيد التطوير. صممت بينينفارينا برج آيكونيك ريزيدنسز لتلبية الطلب المتزايد على المنازل الفاخرة ذات المستوى العالمي. افتتحت ميريد مؤخراً مكتب مبيعاتها في موقعها الجديد في دبي، بالقرب من موقع المشروع، مما يوفر للمشترين فرصة مثالية لمعاينة الشقق الفاخرة في البرج. لاستكشاف شقق برج آيكونيك ومشاهدة شقة العرض الفاخرة، تفضلوا بزيارة مكتب ميريد أو جدولة جولة على موقع الشركة الإلكتروني: https://mered.ae/

عن ميريد

ميريد شركة تطوير عقاري عالمية رائدة تعمل على الارتقاء بأسلوب الحياة من خلال إعادة تعريف مفهوم العقارات. تحرص الشركة على التعاون مع المهندسين المعماريين والمقاولين ومقدمي الخدمات المتميزين عالمياً إيماناً منها بتوافق أفكارهم وقيمهم مع قيم الشركة. مدفوعاً برؤية قائمة على التعاون الاستراتيجي، يعمل فريق الشركة الدولي من الخبراء ذوي الرؤية المستقبلية، على تطوير منظومة عقارية متميزة في مواقع واعدة حول العالم. تتجاوز مشاريع ميريد كونها مجرد مبانٍ بل معالم خالدة تعيد تشكيل أفق كل مدينة وتعزز حياة السكان بجودة وخدمات لا مثيل لها.

عن مجموعة سيرا

مجموعة سيرا شركة عائلية تأسست منذ أكثر من ثلاثين عام. استفادت المجموعة من خبراتها الهندسية العميقة والكفاءة في التركيز على بناء معالم معمارية تترك بصمة خالدة على المستقبل. نفتخر بكوننا أحد المقاولين والمستثمرين الرائدين في تركيا والشرق الأوسط وشرق أوروبا من خلال المجمعات السكنية والمطارات ومرافق السياحة والتعليم والصحة والمعيشة الحضرية التي تعيد تعريف معايير التطوير العقاري.

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