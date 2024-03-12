أكثر من 40 روبوت دردشة سيتم دمجها في العلامات التجارية الـ14 التابعة لشركة ميرال

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "ميرال دستينيشنز"، التابعة لشركة "ميرال" والشريك التجاري والترويجي المتكامل والموثوق لجزيرة ياس في أبوظبي، وشركة "سبرينكلر"، المنصة الموحدة لإدارة تجربة العملاء (Unified-CXM) للمؤسسات الحديثة، عن عزمهما نشر أكثر من 40 روبوت دردشة معزز بالذكاء الاصطناعي لتوفير تجربة فاخرة ومبسطة للعملاء. وسيتم دمج روبوتات الدردشة ومنصة الذكاء الاصطناعي (AI+) من "سبرينكلر" في عمليات "ميرال" بهدف دعم العلامات التجارية الـ14 التابعة للشركة.

وستقوم "سبرينكلر" من خلال الاستفادة من البنية التحتية السحابية المتطورة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بتمكين "ميرال دستينيشنز" من ضمان التوافق مع الحلول السحابية لعملائها في القطاع العام، إلى جانب توفير فرص النمو المستقبلي وتعزيز الابتكار. كما سيسهم دمج روبوتات الدردشة في تعزيز الكفاءة تشغيلية عبر تبسيط قنوات الاتصال، وتحسين قدرات خدمة العملاء، وتقديم تجارب عملاء متكاملة.

وسيتم نشر روبوتات الدردشة عبر تطبيقات "واتس آب" و"لايف شات" و"إنستغرام"، حيث سيجري تحليل التفاعلات في جميع هذه المنصات بواسطة أوامر استباقية يتم إرسالها إلى محللي ضمان الجودة.

وتجدر الإشارة إلى أن "ميرال دستينيشنز" قامت في وقت سابق بدمج حل "سبرينكلر فويس" (Sprinklr Voice) -الذي يعد مركز اتصال مقدم كخدمة (CCaaS) من "سبرينكلر" معزز بالذكاء الاصطناعي- في عمليات جزيرة السعديات، ما أتاح لها تقليل الوقت اللازم للاستجابة لاحتياجات العملاء عبر القنوات الرقمية بنسبة 55% خلال فترة ستة أشهر. بالإضافة إلى ذلك، فإن توفير تجربة متعددة القنوات من خلال نقل شاشات الوسطاء المتعددة إلى منصة واحدة وإتاحة المجال لخدمة الزوار عبر قناتهم المفضلة، أدى إلى تحقيق مجموعة واسعة الفوائد.

ومن خلال دمج روبوتات الدردشة في المنصات المختلفة من "واتس آب" وصولاً إلى "إنستغرام"، تهدف "ميرال دستينيشنز" إلى تحسين قنوات الاتصال وتقديم خدمات متكاملة في وجهاتها المتميزة المتعددة التي تشمل عالم فيراري جزيرة ياس، أبوظبي؛ وياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي؛ وعالم وارنر براذرز جزيرة ياس، أبوظبي؛ وسي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي؛ وكلايم جزيرة ياس، أبوظبي.

وقال ليام فندلي، الرئيس التنفيذي لـ"ميرال دستينيشنز ": "تحرص ’ميرال دستينيشنز‘ على مواصلة التطوير والتحسين بهدف إعادة رسم ملامح تجربة الزوار. إن تعاوننا مع ’سبرينكلر‘ ليس متعلقاً بتحسين التواصل فحسب، بل سيسهم كذلك في توفير رحلة غامرة وآسرة تسعد الزوار في كل خطوة من خطواتها، كما أنه يسلط الضوء على التزامنا بتقديم خدمات عملاء مبسطة وضمان الكفاءة التشغيلية. إن الاستفادة من البنية التحتية السحابية المتطورة في دولة الإمارات العربية المتحدة تنسجم مع رؤيتنا الخاصة بتحقيق النمو المستقبلي وتعزيز الابتكار، وسنقوم بالتعاون مع ’سبرينكلر‘ بإحداث نقلة نوعية في سبل التفاعل مع العملاء، وسنمهد الطريق لتقديم تجربة فاخرة غير مسبوقة".

من جهته قال هيثم الخطيب، النائب الأول لرئيس شركة "سبرينكلر" – أسواق النمو: "تعد الشراكة بين ’سبرينكلر‘ و’ميرال دستينيشنز‘ شهادة على الدور الحيوي الذي تؤديه منصة ’سبرينكلر‘ الموحدة لإدارة تجربة العملاء (Unified-CXM) في تحسين التواصل بين الشركات والعملاء عبر توظيف التقنيات المتطورة. يعتبر دمج روبوتات الدردشة المعززة بالذكاء الاصطناعي في منصات ’ميرال دستينيشنز‘ خطوة إلى الأمام على طريق تطوير تجربة الزوار وتعزيز إنتاجية فرق العمل. تتمتع ’ميرال دستينيشنز‘ و’سبرينكلر‘ بالقدرات اللازمة لإعادة رسم ملامح التواصل مع العملاء ما يفتح الباب أمام حقبة جديدة من الابتكار في خدمات الترفيه والتسلية والضيافة".

#بياناتشركات

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نبذة عن ميرال ديستينيشنز:

إحدى الشركات التابعة لمجموعة ميرال، هي شريك الوجهة الموثوق به الذي يلهم الناس ويربطهم من خلال قوة التجارب المشتركة، مما يوفر لحظات لا تنسى وفرحة للضيوف عبر مناطق الترفيه والتسلية والمعالم السياحية والمعالم في جميع أنحاء أبوظبي. وما بعدها. تشمل مظلة الوجهات ميرال الوجهتين الرئيسيتين؛ جزيرة ياس، التي تعد موطنًا لمتنزهات ترفيهية ذات مستوى عالمي مثل عالم فيراري جزيرة ياس، أبو ظبي، وياس ووتر وورلد جزيرة ياس، أبو ظبي، وعالم وارنر براذرز™ جزيرة ياس، أبو ظبي ومناطق جذب مذهلة مثل المدينة التي حطمت الأرقام القياسية. CLYMB™ جزيرة ياس، أبو ظبي، وحلبة مرسى ياس المثيرة - موطن سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبو ظبي™ وجزيرة السعديات، أجمل شاطئ في الشرق الأوسط ووجهة ثقافية حيث تجتمع الفخامة التحويلية مع منارة الرقي. والتفرد. تهدف ميرال ديستينيشنز إلى المساهمة في تحقيق أبوظبي الاعتراف الدولي والنجاح التجاري، وتعزيز سمعة الإمارة كمركز سياحي عالمي.

Media Contact

Yas Island Abu Dhabi

Ridheema Singh

rrsingh@miral.ae

نبذة عن سبرينكلر:

هي شركة عالمية بارزة متخصّصة في توفير حلول نوعية للتعامل المباشر مع العملاء، ما يجعلها من أبرز الجهات التي تلعب اليوم دوراً محورياً ضمن قطاع الأعمال العالمي. وتضمّ الشركة ما يزيد عن 3,500 موظف في عدد كبير من العالم وتملك شراكات قائمة مع أكثر من 1,500 علامة تجارية بارزة، بما فيها ما يزيد عن 85 علامة من أفضل 100 علامة تجارية في العالم.

Media Contact

SprinklrUAE@teamlewis.co