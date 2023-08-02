تهدف الشراكة الجديدة إلى تدريب الموظفين من المواطنين الإماراتيين في ميرال وتطوير مهاراتهم خلال السنوات الثلاثة القادمة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ميرال، الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، الذراع التعليمية لسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي للعاصمة الإماراتية. وتهدف الشراكة إلى تدريب وتطوير الجيل الجديد من المواهب الإماراتية والارتقاء بمهارات موظفي ميرال الحاليين في مختلف المجالات، لتلبية المتطلبات المتغيرة لسوق العمل على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وتعتزم ميرال وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي بموجب المذكرة إنشاء برنامج تعليمي لإطلاق عدد من المبادرات الرامية إلى تطوير المواهب الإماراتية. وتشمل هذه المبادرات تدريب الموظفين الحاليين وتزويدهم بالمهارات المطلوبة لضمان فريق عمل يعمل بكفاءة عالية وأداء فعال إلى جانب إطلاق برامج ودورات جديدة مرتبطة بنشاطات ميرال لتعزيز ثقافة التعلّم المستمر.

حيث تم التوقيع على مذكرة التفاهم من قبل كل من مريم المشرخ، المديرة التنفيذية للموارد البشرية من جانب ميرال، وعبدالله السويدي، عضو مجلس إدارة أكاديمية سوق أبوظبي العالمي و مدير إدارة الموارد البشرية في سوق أبوظبي العالمي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال محمد الزعابي، الرئيس التنفيذي لميرال: "تلتزم ميرال بتعزيز نمو السياحة في أبوظبي والمساهمة بتحسين منظومة عمل شاملة من خلال تركيزها على توفير بيئة حاضنة للمواهب الإماراتية تدعم نمو وتطوّر القطاع والكفاءات الوطنية وتوفر فرص العمل لرفد القطاع بالكوادر الوطنية وتطويرها. ويستكمل هذا التعاون الاستراتيجي برامج ميرال التدريبية والتنموية القائمة، وسيكون له دوراً بارزاً في الارتقاء بالمواهب الإماراتية لتحقيق النجاح والتميّز لبناء الجيل القادم من قادة وروّاد القطاع".

ومن جانبه، قال حمد صيّاح المزروعي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية سوق أبوظبي العالمي: "نسعى إلى دعم الجيل القادم لدولة الإمارات من أجل متابعة رحلة الدولة الطموحة، وتعزيز ثقافة التعلم المستمر وتقديم برامج تدريبية متخصصة بإشراف كادر مؤهل بأبرز الشهادات الدولية. وتشارك أكاديمية سوق أبوظبي العالمي مساعي ميرال والتي تهدف الى تمكين جيل الشباب الإماراتي وتزويدهم بالمهارات اللازمة لدعم تطورهم المهني في السنوات القادمة. وتستند الشراكة إلى النهج الذي تعتمده أكاديمية سوق أبوظبي العالمي في رعاية المواهب الحالية والجديدة وتحسين مهاراتهم وصقلها لتمكينهم من التكيف مع احتياجات السوق المتغيرة. ويؤكد هذا التعاون الاستراتيجي التزامنا بالمساهمة في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة في أبوظبي ودولة الإمارات عموماً".

وتهدف الشراكة بشكل رئيسي الى تقديم فرص الاستفادة من مركز التوظيف المالي الذي صممته أكاديمية سوق أبوظبي العالمي بالتعاون مع هيئة الموارد البشرية، بهدف زيادة عدد المواطنين الإماراتيين ضمن القوى العاملة وتعزيز مساهمتهم في دعم اقتصاد أبوظبي والاقتصاد الوطني. ويقدم الطرفان في إطار الشراكة برنامجاً لمدة 12 أسبوعاً مقسماً إلى ثلاث مراحل، تشمل المرحلة الأساسية، المصممة لتنمية المهارات الشخصية والتقنية؛ ومرحلة الإعداد، والتي تمثل برنامجاً يتعلق بالتوظيف ويهدف إلى تطوير وتعزيز مهارات معينة تتماشى مع متطلبات سوق العمل الحالية؛ ويُختتم البرنامج بمرحلة الكفاءة، والتي تمتد على مدى أربعة أسابيع وتتيح للمشاركين التعلم والحصول على خبرة عملية وتدريب وظيفي. وتسعى أكاديمية سوق أبوظبي العالمي إلى ترسيخ مكانتها بين أفضل الأكاديميات الإقليمية المختصة بالتعليم والموارد البشرية في مجالات الخدمات المصرفية والمالية والعامة. وانسجاماً مع الرؤية الحكيمة لقيادة دولة الإمارات الرامية إلى بناء قطاع اقتصادي قوي ومرن، يحرص سوق أبوظبي العالمي على تزويد الكيانات العاملة في السوق ومكوّنات المجتمع ببرامج تعليمية وتدريبية عالمية المستوى.

وتأتي الشراكة الجديدة مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي في إطار محور تطوير المهارات ضمن استراتيجية ميرال للمسؤولية المجتمعية، والتي تشمل عدداً من مبادرات التدريب المهني وبرامج صقل المهارات.

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لمحة عن ميرال:

ميرال هي مجموعة رائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، تسهم في نمو قطاع الترفيه والاستجمام وتعزز التنوع الاقتصادي في الإمارة. وتقوم ميرال بتصميم وبناء وتشغيل وإدارة وجهات وتجارب غامرة تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم وتقدم لهم تجارب شاملة لا تُنسى، كما تعمل دائماً على دعم وتسريع وتيرة التنوع الاقتصادي في أبوظبي.

كما تتولى ميرال تطوير وإدارة جزيرة ياس ووضع استراتيجيات إدارة الوجهات السياحية في جزيرة السعديات. وتشمل مجموعة الأصول الخاصة بميرال وجهات متنوعة ترفيهية ورياضية وفنادق ومطاعم ومتاجر تجزئة عالمية المستوى، والتي تقدم أوقات مليئة بالمتعة، بالإضافة إلى الذكريات المميزة التي لا تُنسى، وذلك عبر مختلف مرافق، ومعالم الاستجمام ،والترفيه والسياحة.

وتضم مجموعة ميرال ميرال دستينيشنز، ميرال إكسبيرينسز، وياس لإدارة الأصول.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:www.miral.ae.

نبذة عن أكاديمية سوق أبوظبي العالمي

تعد أكاديمية سوق أبوظبي العالمي الذراع المعرفي لسوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي لعاصمة دولة الإمارات. وتم إنشاء سوق أبوظبي العالمي لترسيخ مكانة أبوظبي كمركز مالي رائد، ولتطوير اقتصاد إمارة أبوظبي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المالية والمساهمة في تقدم قطاع الخدمات المالية عالمياً.

وأُسّست أكاديمية سوق أبوظبي العالمي لتصبح واحدة من الأكاديميات الرائدة في المنطقة في المجال المصرفي والمالي والخدمات العامة. وتماشيًا مع رؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى بناء قطاع اقتصادي قوي ومرن، نحرص على تزويد الكيانات العاملة في السوق وكافة مكوّنات المجتمع ببرامج تعليمية وتدريبية عالمية المستوى.

وقدمت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي العديد من البرامج التدريبية للقطاعين المالي والرقمي، حيث أبرمت شراكات مع كبار خبراء القطاع والمنظمات والمؤسسات الأكاديمية الرائدة لتصميم وتوفير البرامج، وإنتاج البحوث الأساسية التطبيقية ذات الصلة بالقطاع المالي والتي تستجيب للتوجهات المستقبلية.

للتواصل من قبل المؤسسات الإعلامية:

سيمون هيلز

رئيس منطقة الشرق الأوسط

شركة إدلمان سميث فيلد

البريد الالكتروني: simon.hailes@edelmansmithfield

كاجا محيسن

الاتصال المؤسسي والإعلام، سوق أبوظبي العالمي

البريد الالكتروني: media@adgm.com