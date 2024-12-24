أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت ميرال، الرائدة في مجال تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، عن اختتامها بنجاح سلسلة ورش العمل المتخصصة التي نظمتها لتدريب الموظفين بالتعاون مع برنامج "ساند" الوطني التطوعي للاستجابة في حالات الطوارئ التابع لمؤسسة الإمارات.

وتهدف ميرال من خلال هذه المبادرة إلى تمكين كوادرها وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم في إدارة الأزمات والاستعداد للكوارث والاستجابة لحالات الطوارئ، حيث يأتي ذلك في إطار التزام ميرال بضمان سلامة ورفاهية ضيوفها وموظفيها والمجتمع.

وشارك أكثر من 70 موظفاً من مختلف إدارات وأقسام ميرال والشركات التابعة لها في جلسات تدريبية مكثفة أقيمت في سي وورلد جزيرة ياس بأبوظبي. وزود البرنامج، الذي قاده خبراء من مؤسسة الإمارات، المشاركين بالمهارات الأساسية، التي تم تعزيزها من خلال محاكاة واقعية عبر مجموعة واسعة من تخصصات الاستجابة للطوارئ.

وغطت الجلسات جوانب مهمة من الاستجابة للطوارئ، من الاستعداد للكوارث إلى الإجراءات الطبية العملية، والتعامل مع الحرائق، وتقنيات الإسعافات الأولية. كما اكتسب المشاركون رؤى قيمة حول الدعم النفسي لضحايا الكوارث، واستراتيجيات البحث والإنقاذ الفعالة، وإجراءات فرز وتصنيف حالات المصابين.

وقال راشد عبيد الظاهري، الرئيس التنفيذي للعمليات لمؤسسة الإمارات: "يسرنا في مؤسسة الإمارات أن نتعاون مع شركة ميرال في تنظيم ورش العمل التدريبية لبرنامج 'ساند'، والذي يعكس التزامنا بتطوير قدرات الأفراد وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع حالات الطوارئ. إن هذه المبادرة تجسد قيم التعاون والتكاتف في مجتمعنا، وتسهم في بناء مجتمع أكثر مرونة وأماناً. نحن فخورون بالعمل مع شركاء يشاركوننا الرؤية في تعزيز ثقافة الاستعداد والتأهب لضمان سلامة ورفاهية الجميع."

من جانبه، قال تغريد السعيد، المديرة التنفيذية للتسويق والاتصالات والفعاليات في ميرال: "نحن فخورون للغاية بالتزام موظفينا وحرصهم على المشاركة في هذا البرنامج التدريبي الأساسي. تسهم شراكتنا مع مؤسسة الإمارات في تعزيز بروتوكولات الاستجابة للطوارئ الداخلية، كما أنها تتماشى أيضاً مع استراتيجيتنا للمسؤولية المجتمعية والتي تهدف إلى تمكين موظفينا من خلال تطوير وصقل مهاراتهم المهنية. ولا شك أنه من خلال تزويد موظفينا بفرص منتظمة للنمو والتطور، فإننا بذلك نستثمر في سلامة ومرونة جزيرة ياس والمجتمع ككل، ما يعزز مكانتها وجهة عالمية رائدة للترفيه والاستجمام".

وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية المسؤولية المجتمعية لميرال التي تهدف إلى تمكين موظفيها من خلال توفير برامج تطوير وصقل المهارات المهنية، بما يتماشى مع أهداف برنامج "ساند" لبناء فرق متخصصة من المتطوعين المؤهلين لضمان سلامة المجتمع.

ويشكل اختتام الجلسات التدريبية إنجازاً مهماً في شراكة ميرال المستمرة مع مؤسسة الإمارات، بما يعزز التزام ميرال ببناء مستقبل مستدام أكثر أماناً ومرونة.

لمحة حول ميرال:

ميرال، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، تسهم في نمو قطاع الترفيه والاستجمام وتعزيز التنوع الاقتصادي في الإمارة، وتقوم ميرال بتصميم وبناء وتشغيل وإدارة وجهات وتجارب غامرة تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم وتقدم لهم تجارب لا تُنسى، كما تعمل دائماً على الإسهام في تنمية وتحقيق رؤية قطاع السياحة في أبوظبي.

كما تتولى ميرال تطوير وإدارة جزيرة ياس والإشراف على استراتيجيات إدارة الوجهات السياحية في جزيرة السعديات، وتشمل مجموعة الأصول الخاصة بميرال وجهات متنوعة ترفيهية وثقافية ورياضية وفنادق ومطاعم ومعالم استجمام عالمية المستوى والتي تقدم ذكريات مميزة لا تُنسى للسكان والزوار، وتشمل هذه الوجهات سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي، وعالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وكلايم أبوظبي، وياس ووتروورلد جزيرة ياس أبوظبي، وياس مارينا، وياس باي ووترفرونت التي تحتضن الاتحاد أرينا، أكبر آرينا داخلية متعددة الأغراض في دولة الإمارات، وغيرها الكثير. كما تعمل ميرال على تطوير العديد من المشاريع في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي، بما فيها تيم لاب فينومينا أبوظبي، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، ومنطقة هاري بوتر الغامرة في عالم وارنر براذرز أبوظبي.

وتضم ميرال تحت مظلتها ميرال دستينيشنز، التي تروج للعديد من الوجهات الفريدة من نوعها، وميرال إكسبيرينسز، المتخصصة بتشغيل مجموعة متنوعة من التجارب ومرافق الجذب الغامرة عالمية المستوى والحائزة على الجوائز، وياس لإدارة الأصول، التي تتولى تشغيل وإدارة محفظة من الوجهات المتميزة في جزيرة ياس، كالمطاعم والمقاهي والمراسي والفنادق.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.miral.ae

نبذة عن "مؤسسة الإمارات":

تأسست مؤسسة الإمارات في 12 أبريل 2005، كمبادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ويرأس مجلس إداراتها سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء.

مؤسسة الإمارات هي مؤسسة وطنية تعمل بالشراكة مع القطاعين العام والخاص لترسيخ المسؤولية المجتمعية من خلال تنفيذ برامج مبنية على الأبحاث وتلبي احتياجات الدولة نحو تنمية مجتمعية مستدامة.

تعمل المؤسسة على تحديد وفهم التحديات التي تواجه مجتمع دولة الإمارات وإيجاد الفرص الملائمة لتنمية الكفاءات الوطنية وتفعيل دورهم في المجتمع وذلك من خلال منصات برامج ذكية، كما تعمل على نشر التوعية الإبداعية عبر التسويق والاتصالات ووضع نموذج لريادة الأعمال يتسم بالفعالية والقيم العالية وجودة الأداء.

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